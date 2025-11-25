Ministerul Finanțelor, după scandalul de la CMC: Banii pot fi introduși în bugetul municipal prin dispoziția primarului
Realitatea.md, 25 noiembrie 2025 10:50
Banii alocați de Guvern pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ pot fi introduși în bugetul municipal prin dispoziția Primarului, transmit reprezentanții Ministerului Finanțelor. Potrivit lor, în total, pentru lefuri au fost alocate circa 190,7 milioane de lei, iar pentru prima anuală – 73,8 milioane de lei. „În anul 2025, Guvernul a alocat circa […]
VIDEO Directorul ANSA: Trei producători de ouă și unul de carne de pasăre au autorizație pentru export în UE
Trei producători de ouă și unul de carne de pasăre are autorizație pentru export în Uniunea Europeană. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1 de către directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. Oficialul a menționat că mai există companii care își doresc să vând aceste produse pe […]
Ex-demnitarul Valeriu Pleșca ar fi vizat în perchezițiile de astăzi privind finanțarea ilegală a unui partid
Fostul demnitar vizat în ancheta Poliției și PCCOCS privind finanțarea ilegală a unui partid ar fi Valeriu Pleșca, transmite Deschide.md. Acesta ar fi bănuit că a fost implicat în scheme ilicite de finanțare a unei formațiuni afiliate grupării lui Șor. Poliția Republicii Moldova anunța astăzi dimineața, 25 noiembrie, că desfășoară noi percheziții într-o cauză penală pornită […]
Atacuri în Afganistan: nouă copii și o femeie, uciși în bombardamente pakistaneze

Cel puțin zece persoane, dintre care nouă copii, au fost ucise în noaptea de luni spre marți în atacurile pakistaneze din Afganistan, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban. Informația este transmisă de MediaFax, care citează o sursă franceză. Potrivit purtătorului de cuvânt al Afganistanului, Zabihullah Mujahid, atacurile au avut loc în regiunile de […]
Guvernul atenționează autoritățile locale: Risc iminent ca Lukoil-Moldova să nu mai poată livra combustibil
Ministerul Finanțelor a transmis un avertisment oficial către toate autoritățile publice centrale și locale, precum și către direcțiile finanțe și trezoreriile regionale, privind necesitatea evaluării imediate a contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova". Notificarea survine după deciziile recente ale Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, care pot afecta capacitatea operatorului economic de […]
Dani Mocanu, în fața judecătorilor italieni: începe procedura de extrădare

Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele său ajung marți în fața judecătorilor italieni, după ce au fost condamnați în România la pedepse de 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, scrie Digi24.ro. Cei doi au fugit în Italia după pronunțarea sentințelor, fiind ulterior prinși și plasați în arest la domiciliu până la […]
Trei persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte
Trei persoane au fost duse la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unei sobe defecte. Incidentul a avut loc luni dimineața, 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Potrivit IGSU, victimele, o femeie de 58 de ani și doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, […]
Șase drone au violat spațiul aerian al Moldovei marți dimineața. Raioanele unde au fost observate
În total, 6 drone au violat spațiul aerian al Moldovei marți dimineața, anunță Ministerul Apărării. Aparatele de zbor au fost observate la Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Incidentele s-au produs urmare ale atacurilor rusești asupra Ucrainei. Primul dispozitiv a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei […]
Olga Cebotari: Am fost mandatați de cetățeni să promovăm politici responsabile și să le apărăm interesele cu fermitate
Olga Cebotari, deputată a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, este la primul spu mandat de deputat. Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru integrare europeană spune că a fost alegerea ei să activeze anume în această comisie. „Sondajele demonstrează că cetăţenii Republicii Moldova susţin parcursul european, în proporţie de aproximativ 53%. În acest context, PSRM, ca al doilea […]
Fost adjunct la SIS: Rusia avea în ambasada din Bruxelles 3 ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE
Rusia a avut în ambasada de la Bruxelles trei ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE, susține fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valentin Dediu. Ex-funcționarul a precizat că asemenea „surse" sunt infiltrate sau căutate de Kremlin în mai multe instituții guvernamentale din țara noastră. Declarația a […]
Alertă în raionul Florești! O dronă a căzut pe acoperișul unei case: Poliția, la fața locului
O dronă a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului s-a deplasat echipa tehnico-explozivă a Poliției. Persoanele au fost evacuate, iar zona a fost izolată de polițiștii din Florești. Oamenii legii vor reveni cu detalii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […]
Săptămână încărcată pentru ambulanță: 22 intoxicații cu medicamente și 13 cu alcool

În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, CNAMUP a înregistrat 57 de urgențe toxice: 22 intoxicații cu medicamente, 13 cu alcool, 9 cu alte substanțe, 7 cu monoxid de carbon, 5 cu ciuperci și 1 cu droguri. În total, ambulanța a fost chemată de 13.865 de persoane, dintre care 451 de apeluri s-au dovedit a […]
Sulina: Plaja se închide între 25-27 noiembrie pentru exerciții cu armament

Accesul pe plaja din Sulina este interzis începând de astăzi, 25 noiembrie, transmite G4Media.ro. Restricțiile sunt impuse în contextul desfășurării unor trageri cu armamentul din dotare. Poliția din România anunță că, în perioada 25-27 noiembrie, între orele 9:00 și 11:00, personalul componentei navale din Sulina al Poliției de Frontieră va efectua trageri pe plaja orașului. […]
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova condamnă ferm tentativele de discreditare a profesiei
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a emis presei un comunicat prin care reafirmă importanța fundamentală a profesiei de administrator autorizat în gestionarea proceselor de insolvabilitate, „un domeniu complex și esențial pentru funcționarea corectă și echilibrată a mediului economic", și prin care mai subliniază că orice formă de denigrare, discreditare sau diminuare a imaginii profesiei […]
Întâlnire secretă la Abu Dhabi: americanii și rușii negociază pacea în spatele ușilor închise
Secretarul Armatei Statelor Unite, Daniel Driscoll, se află la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru discuții legate de un posibil acord de pace, potrivit CBS News. Sursa menționează că Driscoll s-a întâlnit cu reprezentanți ruși în seara zilei de 24 noiembrie, în cadrul primei runde de discuții. O nouă întâlnire între Driscoll și delegația […]
VIDEO Doi tineri din Chișinău, reținuți în flagrant cu droguri de 1.200.000 lei. Unul are studii juridice
Un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 au fost reținuți pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Potrivit Poliției de Frontieră, tânărul are studii juridice superioare. Persoanele sunt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea substanțelor narcotice în Republica […]
Percheziții matinale: Fost lider de partid vizat într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului […]
Românii din Galați au primit mesaje că vor cădea „obiecte din spațiul aerian"

Drone rusești au lovit Kievul în primele ore ale dimineții de marți, provocând incendii puternice în cel puțin două clădiri rezidențiale, potrivit autorităților locale. Patru persoane au fost rănite, iar echipele de apărare antiaeriană au intervenit în mai multe zone ale orașului. Între timp, în zona Galați-Tulcea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea […]
Percheziţii în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru persoane din Republica Moldova
Procurorii români efectuează marți, 25 noiembrie curent, mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din fosta URSS, transmite presa română. 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni din judeţul Suceava, inclusiv la Primărie şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţa […]
Horoscopul zilei de 25 noiembrie
Poliția de Frontieră a fost informată în dimineața de marți, 25 noiembrie curent, de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […] Articolul O dronă Shahed a survolat sudul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
În Republica Moldova, prețul ouălor a ajuns la 50 de lei pe unitate. Autoritățile explică că motivul principal este creșterea prețurilor la nivel internațional, cauzată de un val puternic de gripă aviară care afectează majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. La momentul actual majoritatea țărilor din Uniunea Europeană se confruntă cu un val foarte mare de […] Articolul Ouăle au ajuns să coste 50 de lei în Moldova. Șeful ANSA explică motivul apare prima dată în Realitatea.md.
Cer înnorat și ceață pe 25 noiembrie: Temperaturi ridicate pentru final de noiembrie # Realitatea.md
Pe 25 noiembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer acoperit și ceață, însă fără precipitații importante. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +15 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +1 grad. În nordul țării, temperaturile diurne vor urca până la +13°C, iar pe parcursul nopții vor coborî până la […] Articolul Cer înnorat și ceață pe 25 noiembrie: Temperaturi ridicate pentru final de noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Capitala Ucrainei, lovită din nou: Pene de curent și apă, infrastructură avariată și o persoană ucisă # Realitatea.md
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de energie electrică şi apă în anumite zone după un atac rusesc. În districtul Dnipro, resturi provenite din atac au lovit o clădire cu nouă etaje, declanşând un incendiu la nivelurile 6 şi 7. O persoană şi-a pierdut viaţa, iar cel puţin 17 oameni inclusiv trei copii – […] Articolul Capitala Ucrainei, lovită din nou: Pene de curent și apă, infrastructură avariată și o persoană ucisă apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale pentru 25 noiembrie. Euro rămâne la nivelul de 19 lei și 82 de bani, în timp ce dolarul american scade la 17 lei și 17 bani, cu 6 bani mai puțin față de ziua precedentă. Leul românesc va avea o cotație de 3 lei și 89 de […] Articolul Cursul valutar pentru ziua de marți, 25 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
După întoarcerea delegației din Geneva, președintele Zelenski a anunțat progrese în elaborarea unui plan de pace, subliniind că aspectele sensibile vor fi discutate direct cu președintele Trump. „Astăzi, delegația ucraineană s-a întors din Geneva, unde a purtat negocieri cu partea americană și partenerii europeni, deschizând calea pentru definirea unei liste fezabile de pași necesari încheierii […] Articolul Volodimir Zelenski: „Chestiunile sensibile le voi discuta cu președintele Trump” apare prima dată în Realitatea.md.
Persoane fără studii superioare dețineau funcții la ANSA. Șeful: Am depistat în timpul reformei # Realitatea.md
S-a depistat că mai multe persoane fără studii superioare lucrau la Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Constatarea a fost făcută în procesul de reformare a instituției, a declarat directorul Radu Musteața. Oficialul a ezitat să precizeze în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 cum au ajuns în funcție cei vizați. Din spusele lui, […] Articolul Persoane fără studii superioare dețineau funcții la ANSA. Șeful: Am depistat în timpul reformei apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Explozie puternică la Brăila: Două apartamente distruse și mai multe spații comerciale avariate # Realitatea.md
Două apartamente au fost distruse, alte două locuințe și trei spații comerciale au fost afectate, precum și două autoturisme au fost avariate în urma exploziei urmate de incendiu care a avut loc, luni după-amiază, 24 noiembrie curent, într-un bloc din orașul Însurăței, informează ISU Brăila, transmite agerpres.ro. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan […] Articolul VIDEO Explozie puternică la Brăila: Două apartamente distruse și mai multe spații comerciale avariate apare prima dată în Realitatea.md.
Degustări, premiere și excelență: Vernisajul Vinului promite o seară memorabilă în decembrie # Realitatea.md
Vinul Moldovei marchează finalul unui an excepțional pe scena internațională printr-o ediție specială a Vernisajului Vinului. Evenimentul, ajuns la cea de-a XXIV-a ediție, va avea loc pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, și va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei”. Organizatorii promit o celebrare amplă a realizărilor care au poziționat vinul […] Articolul Degustări, premiere și excelență: Vernisajul Vinului promite o seară memorabilă în decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic”. Avertisment privind salariile profesorilor # Realitatea.md
Scandalul izbucnit luni, 24 noiembrie curent, în Consiliul Municipal Chișinău a scos la iveală un blocaj politic grav, care riscă să afecteze direct personalul din învățământ. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) avertizează că, în lipsa unei soluții rapide, salariile și primele pentru profesori și tinerii specialiști ar putea fi întârziate sau chiar blocate. […] Articolul FSEȘ: „Educația nu poate fi instrument politic”. Avertisment privind salariile profesorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari. Poliția: „Scopul este să o găsim, și nu ne vom opri până nu reușim” # Realitatea.md
Mădălina Cojocari, o fetiță de 11 ani din Cornelius, Carolina de Nord, a dispărut pe 21 noiembrie 2022, iar trei ani mai târziu autoritățile americane nu au reușit să stabilească ce s-a întâmplat cu ea. Dispariția rămâne un mister care frământă anchetatorii locali, de stat și federali, scrie newsmaker.md. Mădălina coborâse din autobuzul școlar chiar […] Articolul Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari. Poliția: „Scopul este să o găsim, și nu ne vom opri până nu reușim” apare prima dată în Realitatea.md.
Adolf Hitler, pe cale să câștige alegerile în Namibia. Cine e bărbatul și cum a ajuns să poarte numele liderului nazist # Realitatea.md
Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă numele fostului lider nazist – Adolf Hitler, relatează gândul.ro. Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul din 2004, iar în […] Articolul Adolf Hitler, pe cale să câștige alegerile în Namibia. Cine e bărbatul și cum a ajuns să poarte numele liderului nazist apare prima dată în Realitatea.md.
Un club de fotbal din nord-vestul Germaniei a rămas fără terenul principal de joc, după ce un robot de tuns iarba a distrus gazonul, scrie adevărul.ro, citând sursa locală. Robotul, botezat „Robby” de membrii clubului SG Egels-Poppens, s-a blocat în solul umed și a distrus mai multă iarbă decât era necesar, potrivit publicației germane. „A […] Articolul Terenul principal al unui club de fotbal german, distrus de un robot de tuns iarba apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Sezonul festiv începe în Germania: târgurile de Crăciun din marile orașe primesc vizitatori # Realitatea.md
Târgurile de Crăciun din Germania și-au deschis porțile luni, marcând începutul sezonului festiv care atrage anual milioane de vizitatori. În Berlin, târgul tradițional de la biserica Gedachtniskirhe a fost inaugurat cu o slujbă publică în cursul dimineții. Alte piețe cunoscute, precum Rotes Rathaus, Gendarmenmarkt și Castelul Charlottenburg, și-au primit primele valuri de turiști și localnici, […] Articolul VIDEO Sezonul festiv începe în Germania: târgurile de Crăciun din marile orașe primesc vizitatori apare prima dată în Realitatea.md.
11 terenuri scoase la licitație de Primăria Chișinău: concurs pentru persoane fizice, juridice și investitori # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță organizarea unei noi licitații funciare cu strigare pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului, programată pentru data de 17 decembrie, transmite IPN. La concurs sunt expuse 11 terenuri, la care pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, precum și investitori străini, potrivit informațiilor oficiale. Prețurile de pornire pentru terenurile scoase la […] Articolul 11 terenuri scoase la licitație de Primăria Chișinău: concurs pentru persoane fizice, juridice și investitori apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Dubai urcă la cer: cel mai înalt hotel din lume oferă piscină la 310 metri și Sky Lounge la etajul 81 # Realitatea.md
Dubai a inaugurat oficial cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina, o clădire de 377 de metri și 82 de etaje, cu 1.004 camere și suite, notează EuroNews. Hotelul face parte din Vignette Collection by IHG și completează portofoliul clădirilor iconice din oraș. Ciel Dubai Marina reflectă ambiția orașului de a atrage turiști […] Articolul VIDEO Dubai urcă la cer: cel mai înalt hotel din lume oferă piscină la 310 metri și Sky Lounge la etajul 81 apare prima dată în Realitatea.md.
Termoelectrica: 95% din consumatorii SACET conectați la energie termică pentru sezonul 2025–2026 # Realitatea.md
Termoelectrica S.A. anunță că procedura de conectare a consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a fost finalizată în proporție de aproape 95%, odată cu lansarea sezonului de încălzire 2025–2026. Din totalul celor 4311 obiecte racordate la SACET, 4063 sunt deja conectate la agentul termic. „Este vorba de 143 instituții de […] Articolul Termoelectrica: 95% din consumatorii SACET conectați la energie termică pentru sezonul 2025–2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Bulgaria promite sprijin Republicii Moldova pe drumul către UE, afirmă Raya Nazaryan la summitul din Stockholm # Realitatea.md
Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Adunării Naționale, Raya Nazaryan, în cadrul unei întâlniri cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Discuția a avut loc luni, la Stockholm, în contextul celui de-al Patrulea Summit Parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit serviciului de presă al […] Articolul Bulgaria promite sprijin Republicii Moldova pe drumul către UE, afirmă Raya Nazaryan la summitul din Stockholm apare prima dată în Realitatea.md.
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat după apariția unor informații în spațiul public privind o posibilă trecere a responsabilității de elaborare a politicilor și gestionare a instituțiilor din domeniul turismului de la Ministerul Culturii către un alt minister. Reacția vine în urma numeroaselor adresări primite din partea membrilor săi, a […] Articolul APIT cere clarificări privind reorganizarea domeniului turismului din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
SUA reduc planul de pace pentru Ucraina la 19 puncte; Moscova acceptă doar versiunea inițială # Realitatea.md
Planul propus de Statele Unite pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost modificat substanțial în urma negocierilor de la Geneva. Documentul, inițial alcătuit din 28 de puncte, a fost redus la 19 puncte, transmite Digi24.ro, citând surse ale Financial Times. Reacția Moscovei a venit prin președintele rus Vladimir Putin, care a discutat telefonic […] Articolul SUA reduc planul de pace pentru Ucraina la 19 puncte; Moscova acceptă doar versiunea inițială apare prima dată în Realitatea.md.
300 de oligarhi și infractori ruși, anchetați pentru acte obținute ilegal din România cu identități false # Realitatea.md
Parchetul General din România desfășoară o anchetă amplă privind aproximativ 300 de cetățeni ruși care ar fi obținut fraudulos documente de identitate românești, potrivit informațiilor transmise pentru G4Media.ro de o sursă din Poliția de Frontieră. Situația este confirmată de procesele deschise în acest an de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 București, care […] Articolul 300 de oligarhi și infractori ruși, anchetați pentru acte obținute ilegal din România cu identități false apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul s-a întâlnit cu ambasadoarea Bulgariei. Au discutat despre filiala universității bulgare din Taraclia # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a văzut cu ambasadoarea Bulgariei la Chișinău, Maya Dobreva, cu care a discutat despre sprijinul ferm al Bulgariei pentru parcursul european al Republicii Moldova și despre proiectele comune ce contribuie la bunăstarea cetățenilor. În cadrul întâlnirii, s-a vorbit despre succesul deschiderii filialei Universității „Angel Kanchev” din Bulgaria la Taraclia, unde peste 2.000 […] Articolul Premierul s-a întâlnit cu ambasadoarea Bulgariei. Au discutat despre filiala universității bulgare din Taraclia apare prima dată în Realitatea.md.
PSRM cere două comisii parlamentare de anchetă: privind „piramida financiară” TUX și contrabanda cu arme # Realitatea.md
PSRM cere inițierea a două comisii parlamentare de anchetă: una privind investigarea activității platformei de tranzacționare TUX Moldova, despre care socialiștii spun că ar fi funcționat ca o piramidă financiară, și alta privind controlul parlamentar asupra cazurilor de contrabandă cu arme și tehnică militară. Ancheta privind platforma TUX Moldova Deputatul PSRM Marcel Cenușa a prezentat […] Articolul PSRM cere două comisii parlamentare de anchetă: privind „piramida financiară” TUX și contrabanda cu arme apare prima dată în Realitatea.md.
Un robot umanoid din China, AgiBot A2, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs pe jos o distanță de peste 100 de kilometri în trei zile, relatează News.ro. Robotul, care are o înălțime de 1,69 metri, a stabilit astfel recordul pentru cea mai lungă distanță parcursă pe jos de o mașină humanoidă. […] Articolul VIDEO Record mondial pentru AgiBot A2: robotul care a parcurs 106 kilometri pe jos apare prima dată în Realitatea.md.
A început montarea bradului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, acolo unde va fi amenajat principalul spațiu festiv al Capitalei. Pomul va avea aproape 20 de metri înălțime, iar lucrările de asamblare vor dura câteva zile. După instalarea carcasei va fi montat iluminatul decorativ. Autoritățile capitalei precizează că bradul este artificial și reprezintă […] Articolul Vin sărbătorile! A început montarea bradului de Crăciun din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan” sau că „MGRES reapare pe lista furnizorilor Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor”. Operatorul de transport și sistem subliniază că informațiile sunt eronate și prezintă mai multe clarificări privind procedurile oficiale de achiziție a energiei. Potrivit Moldelectrica, […] Articolul Precizări de la Moldelectrica despre ”importul de curent de la Cuciurgan” apare prima dată în Realitatea.md.
Stomatologul care încercase să intre cu mașina în Ambasada Rusiei, reținut. Voia să incendieze cabinetul unui coleg # Realitatea.md
Un medic stomatolog din Pitești a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui fost coleg. Incidentul vine la o lună după ce același individ a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei din București. Camerele de supraveghere ale cabinetului stomatologic au surprins momentul în care […] Articolul Stomatologul care încercase să intre cu mașina în Ambasada Rusiei, reținut. Voia să incendieze cabinetul unui coleg apare prima dată în Realitatea.md.
Doi muzicieni ruși fug din țară după arestări repetate pentru interpretarea unor cântece anti-Kremlin # Realitatea.md
Doi tineri muzicieni ruși, Diana Loginova și Alexandru Orlov, cunoscuți pentru actele lor de disidență artistică, au părăsit Rusia după ce au executat mai multe pedepse scurte cu închisoarea, relatează Reuters. Cei doi artiști, membri ai trupei Stoptime, au fost arestați inițial pe 15 octombrie în centrul orașului Sankt-Petersburg, după ce au interpretat pe stradă […] Articolul Doi muzicieni ruși fug din țară după arestări repetate pentru interpretarea unor cântece anti-Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Șoc în Thailanda! O femeie a „înviat” în sicriu, cu puțin timp înainte de cremare # Realitatea.md
O femeie de 65 de ani din Thailanda, declarată moartă din greșeală, a fost găsită în viață chiar în sicriu, cu puțin timp înainte să fie cremată. În momentul deschiderii sicriului la templu, rudele au observat că aceasta respira și își mișca ușor corpul, iar ceremonia a fost oprită imediat. Femeia fusese declarată decedată din […] Articolul VIDEO Șoc în Thailanda! O femeie a „înviat” în sicriu, cu puțin timp înainte de cremare apare prima dată în Realitatea.md.
