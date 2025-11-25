Atacuri în Afganistan: nouă copii și o femeie, uciși în bombardamente pakistaneze

16:50

Un medic stomatolog din Pitești a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui fost coleg. Incidentul vine la o lună după ce același individ a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei din București. Camerele de supraveghere ale cabinetului stomatologic au surprins momentul în care