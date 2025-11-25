(video) Shakira, virală pe rețele în timp ce vorbește în limba română: Cum a învățat să spună „Te iubesc” și „Mulțumesc”

07:10

La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe Serghei Kisliția. Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte Rusiei proiectul de acord de pace, care nu mai seamănă deloc cu cel inițial, scrie Financial Times, citat de hotnews.ro.