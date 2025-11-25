Rompetrol Moldova, la vânzare împreună cu activele KazMunayGas

07:10

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte