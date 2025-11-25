Costiuc îl acuză pe Grosu: Parlamentari „doar pe culoare PAS” trimiși la București
EA.md, 25 noiembrie 2025 07:20
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrație Acasă", îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că a constituit o delegație „strict PAS" pentru vizita oficială la București, unde s-a semnat un acord de cooperare între Comisiile de politică externă ale Republicii Moldova și României. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor
Acum 10 minute
07:30
Rompetrol Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolieră din țară, ar putea fi vândut anul viitor, împreună cu alte active deținute de statul kazah prin compania KazMunayGas. Astfel, Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan a propus vânzarea a până la 50% din acțiunile KMG International N.V. (KMGI –
Acum 30 minute
07:20
Peste o tonă de „Ceai negru” de import, distrusă de ANSA: Ce au descoperit testele de laborator # EA.md
Peste o tonă de „Ceai negru (frunze)" a fost distrusă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au descoperit niveluri ridicate de pesticid „Dinotefuran", încălcând astfel legislația alimentară. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, iar ulterior – nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)"
07:20
(Video) Haos pe aeroport în Germania: Doi români au smuls butonul de urgență și au fugit pe pistă după un avion # EA.md
Imagini uluitoare surprinse pe aeroportul din Köln. Doi români au alergat direct pe pistă, încercând să oprească un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București. Deși porțile erau închise, iar motoarele funcționau, cei doi au ignorat orice regulă de securitate, scrie presa română. Incidentul s-a petrecut vineri seara, 21 noiembrie, când cei
07:20
Dosarul „kuliok” reîncepe de la zero: Schimbarea completului de judecată rescrie epopeea, spune avocatul fostului șef de stat # EA.md
Dosarul numit generic „Kuliok", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de magistrații Curţii Supremă de Justiţie, scrie tvr.md. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a
07:20
„El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat # EA.md
Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, scrie UNIMEDIA. Potrivit nepoatei victimei,
07:20
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrație Acasă", îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că a constituit o delegație „strict PAS" pentru vizita oficială la București, unde s-a semnat un acord de cooperare între Comisiile de politică externă ale Republicii Moldova și României. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor
07:20
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto va fi depus în această săptămână la Parlamentul Republicii Moldova, a anunțat Primăria Chișinău în cadrul ședinței operative din 24 noiembrie. „Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, cadrul juridic, principiile, misiunea, atribuțiile, drepturile, obligațiile,
07:20
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a
07:20
Începând cu 2027, manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele estoniene. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și optează pentru conținuturi europene moderne, care vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit profesorilor de matematică, manualele școlare locale tind să fie prea teoretice și le lipsesc elementele
07:20
Moldelectrica a lansat o licitație pentru achiziționarea energiei electrice destinată acoperirii consumului tehnologic și pierderilor din rețeaua de transport, de data aceasta pentru întreg anul 2026. Anterior, licitațiile vizau doar primul trimestru. Printre furnizorii precalificați se află și Centrala de la Cuciurgan. Potrivit caietului de sarcini, furnizorii precalificați depun la Moldelectrica două oferte separate
07:20
Pe măsură ce noiembrie se apropie de sfârșit, atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte deja în gospodării. Magazinele din Capitală se umplu zilnic de cumpărători, majoritatea în căutarea pomului perfect de Crăciun. Cei mai mulți optează pentru brazii artificiali, considerați mai rezistenți și mai practici. La un magazin de profil, familia Batrînac — Daniela,
07:10
„Vă implor, majorați salariile!” – Funcționară în lacrimi la CMC: „Ar trebui să trăiesc 150 de ani ca să achit creditele” # EA.md
O funcționară din Chișinău a izbucnit în lacrimi în fața consilierilor municipali, rugându-i insistent să aprobe majorarea salariilor în cadrul ședinței de luni a CMC, scrie UNIMEDIA. „Trebuie să trăiesc până la 150 de ani ca să-mi plătesc toate creditele. Noi doar vă rugăm să aprobați majorarea lefii, care e mizeră la moment, nu
07:10
Theo Rose a anunțat despărțirea chiar în timpul unui concert. În fața publicului, cântăreața a transmis că ea și Alessandra au încheiat colaborarea lor muzicală. Chiar dacă nu vor mai lucra împreună în aceeași formulă artistică, legătura lor personală rămâne la fel de puternică, bazată pe ani de prietenie autentică și sprijin necondiționat, scrie cancan.ro.
07:10
O femeie din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, a fost bătută mortal duminică dimineață de concubinul ei, la o stână. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar în caz a fost deschis un dosar penal, scrie UNIMEDIA. „Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie 2025 despre un caz de violență
Acum 24 ore
15:00
O criză financiară amenință sistemul educațional din Chișinău, 91 de instituții riscând să nu poată plăti salariile pentru luna decembrie și primele anuale ale angajaților. Avertizarea a fost făcută de șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. Potrivit lui, mai mulți directori de școli și grădinițe au
14:40
Tragedie la Blindești: Un polițist era în mașină cu tânăra fără permis care s-a izbit mortal de un copac # EA.md
Apar noi informații despre accidentul teribil de la Blindești: Pasagerul din mașina condusă de tânăra fără permis s-a dovedit a fi polițist. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de ofițera de presă a Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu. Un accident tragic a avut loc în după-amiaza zilei de 22 noiembrie, pe traseul național
Ieri
07:30
Examenul de clasa a IX-a continuă în 2026 cu aceleași măsuri stricte de integritate, iar autoritățile pregătesc și noutăți organizatorice la cererea direcțiilor raionale. O premieră pentru sesiunea viitoare este posibilitatea ca elevii să susțină examenele în centre raionale, după modelul bacalaureatului, atunci când într-o școală se prezintă doar câțiva elevi. Anunțul a fost făcut
07:20
Deputatul PAS Boris Marcoci, intrat în Parlament în 2021, și-a văzut averea crescând vertiginos în doar patru ani de mandat. Între 2020 și 2025, alesul și-a cumpărat un apartament, o vilă, mai multe terenuri și o mașină de lux în valoare de 1,1 milioane de lei. Cea mai veche declarație de avere pe care
07:20
O crimă șocantă a avut loc la Nisporeni. Două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără viață în gospodăria lor. Potrivit anchetei, trupurile au fost descoperite de un bărbat, care a anunțat imediat Poliția. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru crimă, iar în urma investigațiilor a fost reținut un bărbat de 48 de
07:20
„Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. # EA.md
Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, instituție aflată în subordinea Președinției, a aprins un val de întrebări privind motivele care au dus la plecarea lui Vasile Popa — omul care ani la rând a fost, „prin voluntariat", bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că în spatele demiterii s-ar afla
07:20
(Foto/video) Iubita lui Cristi Botgros a dat „lovitura”: Apariția care a făcut senzație online și reacția neașteptată a tânărului instrumentist # EA.md
Cătălina Leca a pus internauții pe jar cu ultimele postări. Cristi Botgros a rămas și el fără cuvinte în fața frumuseții iubitei sale, scrie presa română. Vezi cum a reacționat artistul. Cristi Botgros a trecut prin momente extrem de dificile în ultimele două luni. După o perioadă petrecută în comă și câteva săptămâni bune de
07:20
Grosu, despre cererea lui Ceban privind starea de urgență antidrog: „O manevră politică, nimic mai mult” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la solicitarea primarului Ion Ceban de a declara stare de urgență pentru combaterea consumului și distribuției drogurilor. „E clar că e o mișcare electorală, post-electorală. Domnul primar a dat-o în bară cu municipiul Chișinău. El, al doilea an deja, merge fără buget. Dimineață, orașul e plin de ambuteiaje,
07:20
Ministerul Finanțelor spune „nu” sindicatelor: Salariul minim de 8.050 de lei rămâne doar o propunere # EA.md
Confederația Națională a Patronatelor susține că salariul minim lunar ar trebui să fie considerabil mai mic decât cei 8.050 de lei propuși de sindicate. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6.300 de lei, transmiteipn.md. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a crescut
07:20
Limba chineză va fi introdusă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în baza unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Educației din China. MEC precizează că în cadrul acestui acord, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice prin
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat două noi produse speciale de capacitate – „Ruta 2" și „Ruta 3" – care vor facilita transportul gazelor naturale din Grecia către Ucraina prin coridorul transbalcanic. Noile rute, valabile între decembrie 2025 și aprilie 2026, vor oferi și o reducere de aproximativ 50% la tarifele de
07:20
Vacanță plătită pentru angajații din Moldova? Tichetele de vacanță devin realitate – iată ce condiții trebuie îndeplinite # EA.md
Salariații din Moldova ar putea primi tichete de vacanță: Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege pentru implementarea facilității. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției, transmite realitatea.md. Angajatorul nu va avea dreptul
07:20
Viitorul benzinăriilor Lukoil-Moldova sub semnul întrebării: Ce urmează după sancțiunile americane # EA.md
Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, Lukoil nu va mai putea importa sau vinde niciun litru de benzină în Moldova. Rămâne însă întrebarea: ce se va întâmpla cu rețeaua de benzinării Lukoil? Sancțiunile au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, cu o derogare până pe 13 decembrie pentru a permite Lukoil să-și
07:10
Șoc în România: salariile ar putea fi tăiate cu până la 10% în 2026. Bolojan: „Unii concediază, alții umblă la sporuri” # EA.md
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte
07:10
Femeie de 65 de ani, victima unui atac violent la Fălești: Un consătean, principalul suspect # EA.md
O femeie de 65 de ani a fost târâtă cu forța de către un consătean în casa acestuia și violată. Cazul s-a înregistrat într-o localitate din raionul Făl
23 noiembrie 2025
16:50
Verificarea periodică a nivelului de vitamine și minerale este un pas esențial pentru menținerea sănătății pe termen lung. Deficitele pot apărea chiar și la persoanele care se alimentează corect, mai ales din cauza stresului, a fluctuațiilor hormonale sau a absorbției slabe. Studiile recente arată că evaluarea acestor valori o dată sau de două ori pe […] Articolul Cât de des ar trebui să-ți verifici nivelul de vitamine și minerale apare prima dată în ea.md.
16:50
Somnul este un proces biologic activ care influențează direct funcționarea sistemului imunitar. Cercetările din ultimul deceniu au demonstrat că lipsa acestuia scade eficiența răspunsului imunitar, crește inflamația cronică și afectează chiar și eficiența vaccinurilor. Pentru că somnul este adesea sacrificat în favoarea productivității, știința ne arată clar că un sistem imunitar puternic începe în fiecare […] Articolul Cum îți influențează somnul sistemul imunitar, conform cercetărilor recente apare prima dată în ea.md.
16:50
Burnout-ul, definit de Organizația Mondială a Sănătății ca o stare de epuizare fizică și emoțională cauzată de stres profesional cronic, afectează femeile într-un mod distinct față de bărbați. Diferențele nu țin doar de biologie, ci și de contextul social, de presiunea rolurilor multiple și de modul în care femeile procesează emoțiile. Studiile recente arată că […] Articolul Cum se manifestă burnout-ul feminin și de ce e diferit de cel masculin? apare prima dată în ea.md.
12:30
foto simbol În municipiul Soroca au demarat lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic, proiect care va contribui la reducerea cheltuielilor pentru energia electrică și la creșterea independenței energetice a orașului. Primărița Lilia Pilipețchi a vizitat șantierul amplasat în zona de deal a localității, unde au loc primele etape ale instalării. Proiectul prevede montarea a […] Articolul La Soroca au început lucrările pentru un nou parc fotovoltaic apare prima dată în ea.md.
12:30
Ciochină evită să dea declarații în instanță: cere recuzarea judecătoarei și o nouă expertiză „pentru un ciob de plastic” # EA.md
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani și a fugit de la locul tragediei, a anunțat în ședința de judecată din 21 noiembrie că nu este pregătit să fie audiat. Avocatul părții vătămate a comentat că „nu este pregătit să spună minciuni și are […] Articolul Ciochină evită să dea declarații în instanță: cere recuzarea judecătoarei și o nouă expertiză „pentru un ciob de plastic” apare prima dată în ea.md.
12:30
Creativitatea este influențată de ritmul circadian, „ceasul biologic” al organismului, care reglează nivelul de energie, atenție și funcțiile cognitive pe parcursul zilei. Mai multe studii arată că persoanele care au un tipar de activitate nocturnă, cunoscute ca „bufnițe”, manifestă adesea o creativitate mai accentuată seara sau noaptea. Un motiv biologic este legat de reducerea inhibițiilor […] Articolul De ce oamenii au tendința să fie mai creativi noaptea? apare prima dată în ea.md.
12:30
Magneziul este unul dintre mineralele esențiale pentru echilibrul nervos și muscular, însă este adesea neglijat în alimentația modernă. Deși corpul are nevoie de el în cantități mici, deficitul poate avea efecte disproporționat de mari asupra stării de bine. Potrivit National Institutes of Health (NIH), aproximativ 50% dintre adulți nu ating doza zilnică recomandată de magneziu, […] Articolul Lipsa de magneziu: motivul din spatele insomniei și anxietății cronice apare prima dată în ea.md.
12:30
Sindromul premenstrual sever (SPM) afectează între 5 și 8% dintre femei și se manifestă prin oboseală accentuată, iritabilitate, tulburări de somn și dificultăți de concentrare. Deși cauzele sale sunt complexe, tot mai multe studii arată că deficitele de fier și vitamina B12 pot agrava simptomele, afectând atât echilibrul hormonal, cât și funcționarea sistemului nervos. Fierul […] Articolul Deficitul de fier și de B12 în sindromul premenstrual sever apare prima dată în ea.md.
12:30
După scumpirea macroului, și ouăle și-au mărit prețul: un cofrag de zece bucăți ajunge acum să coste până la 50 de lei în magazine. Producătorii dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă. Având în vedere că prețurile au fost majorate practic peste noapte de […] Articolul Ouă mai scumpe în magazine: producătorii susțin că e normal apare prima dată în ea.md.
12:30
Renumită pentru aroma sa intensă și gustul profund, cafeaua turcească este una dintre cele mai prețuite tradiții culturale ale Turciei. Metodele sale unice de preparare și servire, alături de însemnătatea sa socială și istorică, transformă această băutură într-o experiență esențială pentru orice vizitator al Turciei. Cafeaua turcească a fost inclusă în 2013 pe Lista Patrimoniului […] Articolul Ziua Mondială a Cafelei Turcești apare prima dată în ea.md.
12:20
„Moldova dă semnalul Europei: Suntem gata pentru UE” — Mesajul transmis de Vladimir Bolea la București # EA.md
Vicepremierul Vladimir Bolea a prezentat, la București, progresele Republicii Moldova în dezvoltarea regională și pașii concreți făcuți spre integrarea în Uniunea Europeană, în cadrul conferinței de nivel înalt „Coeziunea 2027+”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene și miniștri din mai multe state, care au discutat despre viitorul dezvoltării, competitivității și rezilienței în Europa. În […] Articolul „Moldova dă semnalul Europei: Suntem gata pentru UE” — Mesajul transmis de Vladimir Bolea la București apare prima dată în ea.md.
10:20
Femeile și fetele din Republica Moldova continuă să se confrunte cu riscuri legate de violența în bază de gen, discriminare și inegalitate economică. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile sunt hotărâte să rupă „moștenirea dureroasă a trecutului” și să creeze un mediu în care fiecare femeie să se simtă protejată. […] Articolul Igor Grosu: ‘Nicio femeie nu trebuie să mai trăiască în frică’. Ce pregătește Parlamentul apare prima dată în ea.md.
10:20
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii – Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer – și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina, în urma unei discuții telefonice comune cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Convorbirea a avut loc după ce Kievul a primit un nou proiect de plan de pace formulat de Statele Unite. Potrivit autorităților de […] Articolul Liderii europeni reafirmă sprijinul pentru o pace durabilă în Ucraina apare prima dată în ea.md.
10:10
Salariul minim din Moldova ar putea crește cu 15% în 2026: Guvernului i se propune o valoare de 6 300 lei # EA.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6 300 lei în 2026, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 15% față de nivelul de 5 500 lei din 2025. Decizia a fost luată în cadrul discuțiilor Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC). Grupul tehnic de lucru, […] Articolul Salariul minim din Moldova ar putea crește cu 15% în 2026: Guvernului i se propune o valoare de 6 300 lei apare prima dată în ea.md.
10:10
Audierea pentru extrădarea lui Veaceslav Platon, amânată până în mai 2026: Procuratura spune că avocații au cerut timp suplimentar # EA.md
Audierea în dosarul de extrădare a lui Veaceslav Platon, care urma să aibă loc în Regatul Unit la finalul lunii noiembrie 2025, a fost amânată. Noul termen stabilit de instanță este 11–15 mai 2026. Potrivit Procuraturii Generale, avocații acestuia au solicitat un termen suplimentar pentru pregătirea apărării, iar cererea a fost acceptată de autoritățile britanice. […] Articolul Audierea pentru extrădarea lui Veaceslav Platon, amânată până în mai 2026: Procuratura spune că avocații au cerut timp suplimentar apare prima dată în ea.md.
08:20
Singurătatea este adesea percepută ca o stare emoțională trecătoare, dar cercetările medicale din ultimele decenii arată că ea are consecințe profunde asupra sănătății fizice. Unul dintre cele mai afectate sisteme este cel cardiovascular. Medicii și cercetătorii susțin că izolarea socială și sentimentul persistent de singurătate pot crește semnificativ riscul de boli de inimă și accidente […] Articolul (Studiu) Cât de periculoasă este singurătatea pentru sănătatea inimii apare prima dată în ea.md.
08:20
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un live pe Facebook că bursele studenților din Republica Moldova vor fi majorate în anul 2026. Decizia vine ca răspuns la o petiție semnată de un grup de tineri, care cereau o creștere a cuantumului burselor. Potrivit ministrului, va exista o indexare generală, la nivelul inflației — […] Articolul Dan Perciun: Bursele studenților vor crește în 2026. Prioritate pentru specialitățile STEM apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Schimbările semnificative nu trebuie să fie dramatice sau de lungă durată pentru a avea un impact real. Studiile din domeniul psihologiei comportamentale arată că 30 de zile sunt suficiente pentru a forma noi obiceiuri și pentru a produce transformări vizibile în viața personală și profesională. Secretul constă în aplicarea unor strategii validate științific, care favorizează […] Articolul Cum să îți schimbi viața în 30 de zile? Metode dovedite științific apare prima dată în ea.md.
16:40
Stresul este o parte inevitabilă a vieții moderne, dar în timpul sarcinii, efectele sale se extind dincolo de starea de bine a mamei. Cercetările din ultimele două decenii au demonstrat tot mai clar că stresul matern poate influența semnificativ dezvoltarea fizică și emoțională a copilului încă din viața intrauterină. Ce este stresul prenatal și cum […] Articolul Cum afectează stresul mamei sănătatea copilului, chiar înainte de naștere: ce spun studiile apare prima dată în ea.md.
16:40
Felul în care am fost iubiți și îngrijiți în copilărie influențează profund tiparele noastre de relaționare la vârsta adultă, inclusiv modul în care ne alegem partenerii. Psihologia atașamentului, un concept dezvoltat de John Bowlby și extins de Mary Ainsworth, arată că primele relații cu părinții sau îngrijitorii devin fundația internă a modului în care înțelegem […] Articolul Legătura dintre atașamentul din copilărie și alegerea partenerilor apare prima dată în ea.md.
16:40
Chiar și în epoca contemporană, unele personalități influente și celebrități dezvoltă obiceiuri alimentare considerate neobișnuite sau extreme. Studiile și interviurile cu nutriționiștii care îi consiliază arată că aceste practici sunt adesea legate de controlul greutății, performanța mentală sau imaginea publică. Un exemplu este al președintelui american Donald Trump, care preferă un regim alimentar foarte simplu […] Articolul Cele mai neobișnuite obiceiuri alimentare ale liderilor moderni și vedetelor apare prima dată în ea.md.
