​UFC Qatar: Arman Tsarukyan l-a învins înainte de termen pe Dan Hooker

09:00

Pe final de noiembrie, febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă a început deja în multe gospodării.În magazinele din capitală, fluxul de cumpărători crește de la o zi la alta, mulți venind să își aleagă pomul de Crăciun. Cei mai mulți optează pentru brazii artificiali, considerați mai rezistenți și mai practici, notează noi.md cu referire la radiomoldova.La un magazin de profil, fami