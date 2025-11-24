Iresponsabilitate pe traseee: Mii de șoferi, stopați în weekend

17:00

Cel puţin o persoană a murit după ce ploi torenţiale care au durat cîteva zile au provocat inundaţii severe în Albania, a anunţat sîmbătă poliţia.Situaţia este în continuare grea în regiunile rurale, inclusiv în satul Dushar din sudul ţării, unde, potrivit relatărilor, 30 de familii sînt blocate din cauza inundaţiilor care au făcut drumurile de acces impracticabile.{{849815}}Ploile au prov