Iresponsabilitate pe traseee: Mii de șoferi, stopați în weekend
Noi.md, 24 noiembrie 2025 14:00
În zilele de weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Cele mai frecvente abateri: 67 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1646 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de priorita
• • •
Acum 15 minute
14:00
14:00
Toți copiii care frecventează grădinițele din Chișinău vor primi cutii cu dulciuri procurate din bugetul municipal. Cadourile vor fi repartizate micuților la matineele de Crăciun și Anul Nou care vor fi organizate în instituțiile preșcolare.„Și în acest an, Primăria Municipiului Chișinău va pune la dispoziția instituțiilor educaționale preșcolare cadourile pentru copiii înmatriculați. Deja col
Acum o oră
13:30
Legendarul actor de film indian Dharmendra a murit la vîrsta de 89 de ani. În ultimele zile, el a fost internat într-un spital din Mumbai.Moartea sa a reprezentat o mare pierdere pentru milioane de fani din întreaga lume. {{849977}}De-a lungul bogatei sale cariere de creație, Dharmendra a jucat roluri principale în sute de filme indiene. El este cunoscut în special publicului larg pentru f
13:30
Scandal la CMC: Funcționarii cer majorarea salariilor, iar consilierii PAS părăsesc ședința # Noi.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de luni s-a transformat într-un adevărat circ politic, cu acuzații dure, replici acide și angajați ai Primăriei care au cerut creșterea salariilor, informează Noi.md.Fracțiunea PAS a părăsit sala în timpul dezbaterilor, nemulțumită de proiectul privind ajustarea indicatorilor bugetari, pe care l-a calificat drept „ilegal”.Proiectul viza majorare
13:30
Ucraina nu trebuie să fie limitată în ceea ce privește efectivele forțelor armate, posibilitatea de a adera la alianțe, și nici obligată să recunoască pierderea teritoriilor, a declarat președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, la conferința parlamentară din Suedia, relatează Reuters.Posibilitatea aderării Ucrainei la NATO și UE trebuie să fie un element al garanțiilor de securitate și al
13:30
Moldova a început în forță Cupa Europei de judo pentru cadeți (U-18), care a avut loc în perioada 22-23 noiembrie la Salonic, în Grecia.În prima zi a competiției, tinerii noștri sportivi au cîștigat patru medalii, confirmînd nivelul înalt al școlii naționale de judo. Nelu Malic (−55 kg) a devenit campionul turneului, aducînd țării o medalie de aur. Ovidiu Gîncescu (−60 kg) a adăugat o
Acum 2 ore
13:00
În seara de sîmbătă, 22 noiembrie, Parisul a fost acoperit de un strat fin de nea, suficient cît să transforme orașul într-un tablou de iarnă. A fost un episod scurt, dar spectaculos, care a adus atît bucurie, cît și mici perturbări în capitala Franței și în împrejurimi, scrie publicația France Info.Imaginile surprinse în noaptea rece arată Sacré-Cœur în spatele unui „perete” de fulgi, primele
13:00
Un număr de 979 de antreprenori din întreaga țară au accesat credite avantajoase, dezvoltînd afaceri care contribuie la stabilitatea economică și la crearea de noi oportunități pentru comunități.Peste 14 800 de persoane activează în companii care implementează proiecte investiționale finanțate prin Programul guvernamental 373, și care intenționează să creeze alte 3 077 de locuri de muncă, cons
13:00
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor nat
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 24 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 25 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,37 lei/litru (-2 ban), iar al motorinei standard – 21,17 lei/litru (-4 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
În noaptea de 23 noiembrie, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, notează Noi.md.Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit două echipe de pompi
12:30
Echipa națională a Moldovei U-15 a încheiat turneul de dezvoltare UEFA, organizat pe teren propriu, pe locul al doilea. În meciul decisiv din etapa a treia, disputat la Vadul lui Vodă, echipa lui Vlad Goian a învins cu 3-0 echipa de aceeași vîrstă din Azerbaidjan.Golurile din prima repriză au fost marcate de: Radu Romandaș (21′), Serghei Tudos (23′), Marin Mardare (32′).Tin
Acum 4 ore
12:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025), notează Noi.md.Potrivit MEC, sînt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.Ediția din acest an include 10 categorii:
12:00
Recent, un video distribuit pe rețelele sociale de către un fost colaborator al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) a stîrnit un val de controverse privind activitățile de tăiere a pădurilor din zona Strășeni.În urma apariției imaginilor video, inspectorii de mediu din Strășeni au mers la fața locului pentru a clarifica situația și a evalua conformitatea cu reglementările în vigoar
11:30
Actorul german Udo Kier a murit la vîrsta de 82 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.Udo Kier (numele real - Udo Kierspe) s-a născut în Köln. La 18 ani s-a mutat la Londra. Însuși Kir povestea că a ales această profesie datorită atenției pe care ea o aducea. Timp de mulți ani a lucrat între Europa și SUA, apoi s-a stabilit în Los Angeles și Palm Springs, unde locuia într-o clădire
11:30
Curtea Constituțională (CC) a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“.Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care est
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg.Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar.Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un con
11:00
Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, a oprit un studiu intern după ce a găsit dovezi că utilizarea rețelelor sale au afectat sănătatea mintală a utilizatorilor, potrivit unor documente depuse într-un proces colectiv intentat de districtele școlare din SUA împotriva gigantului tech, transmite Reuters.Studiul, realizat în 2020 în colaborare cu firma de cercetare Nielsen, și numit in
11:00
Salvatorii continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ, notează Noi.md.Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități speciale, care
10:30
Victor Marahovschi: „Moldova riscă să devină o zonă de tranzit pentru arme și are nevoie de o nouă abordare a securității” # Noi.md
Moldova riscă să devină o zonă de tranzit pentru arme și, prin urmare, are nevoie de o nouă abordare în ceea ce privește securitatea, de o anchetă aprofundată a cazului reținerii camionului cu sisteme militare, de un audit al controlului frontierelor, de o curățare anticorupție și de o evaluare a riscurilor interne.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MO
10:30
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis încă un aviz consultativ. Ea a explicat condițiile încetării procesului penal pe motive de nereabilitare.Avizul a fost emis la cererea judecătorului Judecătoriei Bălți, Andrian Gavdiuc. El a cerut să fie clarificat faptul dacă încetarea procesului penal, pe motivul împăcării părților, poate avea loc în ședință preliminară.CSJ a reamintit jurisprudenț
10:30
Viața lui Ștefan Neaga, un remarcabil compozitor, pianist și dirijor, este ca o simfonie, în care motivele lirice se împletesc cu acordurile dramatice ale epocii. Opera sa, care a devenit temelia școlii profesionale de compoziție din Republica Moldova, este o adevărată oglindă a sufletului național, care reflectă peisajele lirice moldovenești, vîrtejurile gîndirii muzicale europene și parcursul co
10:30
În urma negocierilor de la Geneva din 23 noiembrie, Ucraina și SUA au pregătit un document-cadru actualizat și revizuit privind pacea.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o declarație comună publicată pe site-urile președintelui Ucrainei și al Casei Albe.Declarația menționează că negocierile dintre reprezentanții Statelor Unite și Ucrainei din 23 noiembrie de la Geneva privind dis
Acum 6 ore
10:00
Planul european de soluționare, elaborat ca răspuns la proiectul administrației președintelui american Donald Trump, propune o arhitectură a păcii mult mai favorabilă Ucrainei: nu există restricții privind efectivele armatei ucrainene, nu se exclude aderarea Ucrainei la NATO și nu se impune statutul de neutralitate, în timp ce Kievul își păstrează dreptul de a invita forțe aliate.Mass-media st
10:00
În vremurile de azi, cînd tehnologiile evoluează într-un ritm alert, arta clasică rămîne a fi cea mai apreciată. Gravura este o tehnică grafică, ce prinde contur în ultima perioadă, datorită unor evenimente precum Bienala Internațională de Gravură, aflată deja la 8-a ediție.Incizarea sau gravarea unui desen poate avea loc pe mai multe suprafețe, numite și matrițe. Ulterior, acestea sînt acoper
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 24 noiembrie sînt:24 noiembrie — a 329-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 37 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: 11 24 Sf. Mc. Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Cuv. Mărturisitor
10:00
Oficiul Federal pentru Siguranța Alimentară și Medicină Veterinară din Elveția a hotărît la finele săptămînii extinderea măsurilor de prevenție împotriva gripei aviare la nivelul întregii țări.Experții veterinari au explicat că acțiunile sînt necesare pentru a preveni pătrunderea virusului în ferme și pentru a proteja atît crescătorii, cît și economia agricolă.{{848634}}Decizia a venit în
09:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cedat monedei unice europene mai mult de 8 bani, dar dolarului american – la fel, 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8256 lei pentru un euro (+8,03
09:30
Vacile dispar din gospodăriile țărănești. În Alava, Ștefan Vodă, a mai rămas o singură bovină # Noi.md
Tot mai puțini oameni cresc vaci în gospodării, iar laptele de casă devine o raritate. La începutul acestui an, în Republica Moldova erau înregistrate circa 70 de mii de bovine în sectorul casnic, în scădere cu aproximativ 95% față de anul precedent, potrivit datelor statistice.Situația este ilustrată dramatic în comuna Alava, raionul Ștefan Vodă, unde, potrivit localnicilor și autorităților,
09:30
Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”.Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. Operatorul feroviar belgian, SNCB, prevede circulaţia unui tren din două, sau chiar a unui tren din trei,
09:00
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întîlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, Elveția.„Părerea mea personală este că am avut, probabil, cea mai productivă şi semnificativă întîlnire de pînă acum din întregul proces, de cînd sîntem implicaţi”, a declarat Rubio
09:00
Odată cu sfîrșitul toamnei, cererea pentru puieți a crescut în piețele din Republica Moldova. Perioada este considerată ideală pentru plantări, iar cumpărătorii se orientează în special spre afin, măr și vișin, dar și spre specii exotice precum rodia, smochinele sau kaki.În piețele din Chișinău, zeci de persoane au venit să cumpere puieți, mulți optînd pentru cîte doi sau trei copaci odată. Co
09:00
Pe final de noiembrie, febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă a început deja în multe gospodării.În magazinele din capitală, fluxul de cumpărători crește de la o zi la alta, mulți venind să își aleagă pomul de Crăciun. Cei mai mulți optează pentru brazii artificiali, considerați mai rezistenți și mai practici, notează noi.md cu referire la radiomoldova.La un magazin de profil, fami
08:30
Oamenii de știință descoperă un sistem unic de izvoare adînci în Papua Noua Guinee, unde fluide fierbinți și metan ies simultan, creînd o biodiversitate nemaîntîlnită în alte locuri din lume.Cercetătorii au identificat în largul coastelor statului Papua Noua Guinee un sit hidrotermal fără precedent, în care fluidele fierbinți, bogate în minerale, și gazele încărcate cu metan ies la suprafață a
Acum 24 ore
23:00
Zeci de monede de aur din epoca Imperiului Roman au fost furate dintr-un muzeu elveţian, a anunţat Poliţia din oraşul Lausanne.Muzeul Roman din Lausanne se pregătea să-şi închidă porţile pentru vizitatori în momentul în care doi bărbaţi, care cumpăraseră bilete, au agresat un agent de securitate, a transmis Poliţia locală într-un comunicat de presă.{{849194}}"Cei doi indivizi l-au agresat
22:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei.Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului Republicii Moldova mai face parte și Ana Cal
22:00
Un bărbat în vîrstă de 77 de ani din Lessines, Belgia, a căzut victimă unei escrocherii sofisticate, pierzînd 4.900 de euro după ce bancomatul i-a înghițit cardul.Incidentul a avut loc la un bancomat din apropierea unui supermarket local. Această metodă de fraudă vînează, în special, persoanele vîrstnice.{{848729}}Victima a încercat să retragă 100 de euro, dar bancomatul i-a reținut cardul
21:30
De ce găurile negre sînt ordine, nu distrugere: un om de știință moldovean explică într-un nou podcast # Noi.md
În conștiința publică, găurile negre sînt adesea percepute ca un simbol al distrugerii și al „abisului” cosmic care înghite totul în jur.Cu toate acestea, în noua ediție a proiectului CosmoNoi, omul de știință moldovean Victor Borșevici oferă o perspectivă complet diferită: potrivit lui, găurile negre sînt centre ale structurii, nu ale haosului.Borșevici precizează că tocmai găurile negre
21:00
Încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa pînă la opt luni, arată un nou studiu, care indică o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare.Noi cercetări arată că modelele actuale de căldură le imită cele de acum 6.000 de ani și ar putea fi un semn al și mai multor zile caniculare în viitor.{{836177}}Pentru studiu cercetătorii s-au conce
20:30
La doar 24 de ani, Serghei Ceaglei din satul Grozasca, raionul Ungheni, produce mere premium, la standarde de export, pe care le vinde pe piața locală.Serghei Ceaglei, împreună cu sora lui, lucrează în livada proprie de mai bine de un deceniu. Investițiile au transformat livada într-un ecosistem modern. Au instalat plasă antigrindină, sistem de irigare prin picurare și senzori în sol.{{847
20:00
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph.Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, a anunţat sîmbătă editorul.„DMGT a semnat un acord cu Redbird IMI privind ach
19:30
Mai mulți producători autohtoni din diverse colțuri ale țării s-au reunit la „Tîrgul cu Tradiție", organizat în Sectorul Ciocana al capitalei.Vizitatorii au putut găsi miere de albine, struguri, mere, dovleci, vinuri artizanale, dar și unelte de bucătărie din lemn natural. Vizitatorii au putut găsi aici diverse produse - de la fructe și vin, la obiecte din lemn.{{848565}}„Sîntem o familie
19:00
Termocentrala Șatura, unul dintre cele mai mari complexe energetice ale Rusiei, situată la aproximativ 120 de kilometri est de Moscova, ar fi fost lovită sîmbătă-noaptea într-un atac cu drone atribuit Ucrainei.Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii puternice și un incendiu masiv. Mai multe canale rusești de Telegram au relatat duminică-dimineață că termocentrala Șatura a fost ți
18:30
La Palatul Municipal de Cultură din Bălți, s-a desfășurat recent atelierul de creație „Strălucirea tradiției în mîini tinere”.La eveniment, au fost îmbinate armonios tradițiile și cîntecele populare, creativitatea și inspirația.{{805957}}Atelierul a fost condus de meșterul popular, Maria Ciobanu, care a împărtășit participanților secretele măiestriei sale, notează Noi.md cu referire la pro
18:30
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a lansat licitația internațională pentru executarea lucrărilor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în raionul Rîșcani.Potrivit ONDRL, activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (SAASM), are ca scop selectarea unei companii care va construi aducțiunea apei po
18:00
Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz din țara noastră a marcat la Chișinău, 85 de ani de activitate ai Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM).Evenimentul a fost celebrat în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al organizației, care a adunat membri, activiști și reprezentanți ai autorităților.Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a fe
17:30
Ediția din acest an a concursului internațional Wiki Loves Monuments Moldova l-a desemnat pe fotograful Vadim Șterbate cîștigător al Marelui Premiu.Imaginea sa, care surprinde frumusețea patrimoniului arhitectural din Soroca, a impresionat juriul prin valoarea artistică și mesajul de protejare a monumentelor istorice.{{799631}}"Au fost două categorii: cea mai frumoasă fotografie realizată
17:30
Iranul a cerut ajutor extern de urgență pentru a stinge un incendiu major care face ravagii de mai multe zile în nordul țării, distrugînd păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.Aceste păduri, care se întind pe aproximativ 1.000 de kilometri de-a lungul Mării Caspice în Iran și în Azerbaidjanul vecin, constituie un masiv forestier unic pentru UNESCO datorită vechimii - între 25 și 50 de m
17:00
Cel puţin o persoană a murit după ce ploi torenţiale care au durat cîteva zile au provocat inundaţii severe în Albania, a anunţat sîmbătă poliţia.Situaţia este în continuare grea în regiunile rurale, inclusiv în satul Dushar din sudul ţării, unde, potrivit relatărilor, 30 de familii sînt blocate din cauza inundaţiilor care au făcut drumurile de acces impracticabile.{{849815}}Ploile au prov
