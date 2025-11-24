PeScurt // Droguri în Chișinău. Polițiștii au depistat, în weekend, mai mulți șoferi suspectați de consum de substanțe interzise în circuitul civil. Pe strada Nicolae Milescu Spătaru, un bărbat de 32 de ani, la volanul unei „Mazda”, a fost oprit, dar a refuzat testarea.
Agora.md, 24 noiembrie 2025 13:30
