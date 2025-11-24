Directorul Parcului Dendrariu, cu raport la ședința Primăriei. Investiții de 10 milioane de lei în ultimii ani

Directorul Parcului Dendrariu, cu raport la ședința Primăriei. Investiții de 10 milioane de lei în ultimii ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md