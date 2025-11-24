Acestea sunt, potrivit Ucrainei, comorile artistice pe care Rusia le-a furat din Herson

00:20

În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, una dintre membrele Comisiei de Evaluare a Procurorilor, Nadejda Hriptievschi, explică de ce procesul de verificare este mai lent decât era așteptat. Printre motive sunt problemele anterioare legate de finanțarea procesului, precum și numărul mare de procurori care trebuie examinați. Hriptievschi spune că în pofida verificărilor riguroase a judecătorilor și procurorilor, nimeni nu poate oferi garanții că ulterior aceștia nu se vor lăsa corupți, „dacă...