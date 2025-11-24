Ucigașul din Nisporeni, tată a 10 copii: o crimă șocantă cu rădăcini greu de imaginat
EA.md, 24 noiembrie 2025 07:20
O crimă șocantă a avut loc la Nisporeni. Două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără viață în gospodăria lor. Potrivit anchetei, trupurile au fost descoperite de un bărbat, care a anunțat imediat Poliția. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru crimă, iar în urma investigațiilor a fost reținut un bărbat de 48 de
• • •
Examenul de clasa a IX-a continuă în 2026 cu aceleași măsuri stricte de integritate, iar autoritățile pregătesc și noutăți organizatorice la cererea direcțiilor raionale. O premieră pentru sesiunea viitoare este posibilitatea ca elevii să susțină examenele în centre raionale, după modelul bacalaureatului, atunci când într-o școală se prezintă doar câțiva elevi. Anunțul a fost făcut
Deputatul PAS Boris Marcoci, intrat în Parlament în 2021, și-a văzut averea crescând vertiginos în doar patru ani de mandat. Între 2020 și 2025, alesul și-a cumpărat un apartament, o vilă, mai multe terenuri și o mașină de lux în valoare de 1,1 milioane de lei. Cea mai veche declarație de avere pe care
„Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. # EA.md
Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, instituție aflată în subordinea Președinției, a aprins un val de întrebări privind motivele care au dus la plecarea lui Vasile Popa — omul care ani la rând a fost, „prin voluntariat", bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că în spatele demiterii s-ar afla
(Foto/video) Iubita lui Cristi Botgros a dat „lovitura”: Apariția care a făcut senzație online și reacția neașteptată a tânărului instrumentist # EA.md
Cătălina Leca a pus internauții pe jar cu ultimele postări. Cristi Botgros a rămas și el fără cuvinte în fața frumuseții iubitei sale, scrie presa română. Vezi cum a reacționat artistul. Cristi Botgros a trecut prin momente extrem de dificile în ultimele două luni. După o perioadă petrecută în comă și câteva săptămâni bune de
Grosu, despre cererea lui Ceban privind starea de urgență antidrog: „O manevră politică, nimic mai mult” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la solicitarea primarului Ion Ceban de a declara stare de urgență pentru combaterea consumului și distribuției drogurilor. „E clar că e o mișcare electorală, post-electorală. Domnul primar a dat-o în bară cu municipiul Chișinău. El, al doilea an deja, merge fără buget. Dimineață, orașul e plin de ambuteiaje,
Ministerul Finanțelor spune „nu” sindicatelor: Salariul minim de 8.050 de lei rămâne doar o propunere # EA.md
Confederația Națională a Patronatelor susține că salariul minim lunar ar trebui să fie considerabil mai mic decât cei 8.050 de lei propuși de sindicate. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6.300 de lei, transmiteipn.md. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a crescut
Limba chineză va fi introdusă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în baza unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Educației din China. MEC precizează că în cadrul acestui acord, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice prin
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat două noi produse speciale de capacitate – „Ruta 2" și „Ruta 3" – care vor facilita transportul gazelor naturale din Grecia către Ucraina prin coridorul transbalcanic. Noile rute, valabile între decembrie 2025 și aprilie 2026, vor oferi și o reducere de aproximativ 50% la tarifele de
Vacanță plătită pentru angajații din Moldova? Tichetele de vacanță devin realitate – iată ce condiții trebuie îndeplinite # EA.md
Salariații din Moldova ar putea primi tichete de vacanță: Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege pentru implementarea facilității. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției, transmite realitatea.md. Angajatorul nu va avea dreptul
Viitorul benzinăriilor Lukoil-Moldova sub semnul întrebării: Ce urmează după sancțiunile americane # EA.md
Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, Lukoil nu va mai putea importa sau vinde niciun litru de benzină în Moldova. Rămâne însă întrebarea: ce se va întâmpla cu rețeaua de benzinării Lukoil? Sancțiunile au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, cu o derogare până pe 13 decembrie pentru a permite Lukoil să-și
Șoc în România: salariile ar putea fi tăiate cu până la 10% în 2026. Bolojan: „Unii concediază, alții umblă la sporuri” # EA.md
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte
Femeie de 65 de ani, victima unui atac violent la Fălești: Un consătean, principalul suspect # EA.md
O femeie de 65 de ani a fost târâtă cu forța de către un consătean în casa acestuia și violată. Cazul s-a înregistrat într-o localitate din raionul Fălești, scrie nordinfo.md. Potrivit sursei, totul s-ar fi produs pe data de 18 noiembrie, iar a doua zi au fost anunțați și oamenii legii. Aceleași surse susțin că
Verificarea periodică a nivelului de vitamine și minerale este un pas esențial pentru menținerea sănătății pe termen lung. Deficitele pot apărea chiar și la persoanele care se alimentează corect, mai ales din cauza stresului, a fluctuațiilor hormonale sau a absorbției slabe. Studiile recente arată că evaluarea acestor valori o dată sau de două ori pe
Somnul este un proces biologic activ care influențează direct funcționarea sistemului imunitar. Cercetările din ultimul deceniu au demonstrat că lipsa acestuia scade eficiența răspunsului imunitar, crește inflamația cronică și afectează chiar și eficiența vaccinurilor. Pentru că somnul este adesea sacrificat în favoarea productivității, știința ne arată clar că un sistem imunitar puternic începe în fiecare
Burnout-ul, definit de Organizația Mondială a Sănătății ca o stare de epuizare fizică și emoțională cauzată de stres profesional cronic, afectează femeile într-un mod distinct față de bărbați. Diferențele nu țin doar de biologie, ci și de contextul social, de presiunea rolurilor multiple și de modul în care femeile procesează emoțiile. Studiile recente arată că
foto simbol În municipiul Soroca au demarat lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic, proiect care va contribui la reducerea cheltuielilor pentru energia electrică și la creșterea independenței energetice a orașului. Primărița Lilia Pilipețchi a vizitat șantierul amplasat în zona de deal a localității, unde au loc primele etape ale instalării. Proiectul prevede montarea a
Ciochină evită să dea declarații în instanță: cere recuzarea judecătoarei și o nouă expertiză „pentru un ciob de plastic” # EA.md
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani și a fugit de la locul tragediei, a anunțat în ședința de judecată din 21 noiembrie că nu este pregătit să fie audiat. Avocatul părții vătămate a comentat că „nu este pregătit să spună minciuni și are
Creativitatea este influențată de ritmul circadian, „ceasul biologic" al organismului, care reglează nivelul de energie, atenție și funcțiile cognitive pe parcursul zilei. Mai multe studii arată că persoanele care au un tipar de activitate nocturnă, cunoscute ca „bufnițe", manifestă adesea o creativitate mai accentuată seara sau noaptea. Un motiv biologic este legat de reducerea inhibițiilor
Magneziul este unul dintre mineralele esențiale pentru echilibrul nervos și muscular, însă este adesea neglijat în alimentația modernă. Deși corpul are nevoie de el în cantități mici, deficitul poate avea efecte disproporționat de mari asupra stării de bine. Potrivit National Institutes of Health (NIH), aproximativ 50% dintre adulți nu ating doza zilnică recomandată de magneziu,
Sindromul premenstrual sever (SPM) afectează între 5 și 8% dintre femei și se manifestă prin oboseală accentuată, iritabilitate, tulburări de somn și dificultăți de concentrare. Deși cauzele sale sunt complexe, tot mai multe studii arată că deficitele de fier și vitamina B12 pot agrava simptomele, afectând atât echilibrul hormonal, cât și funcționarea sistemului nervos. Fierul
După scumpirea macroului, și ouăle și-au mărit prețul: un cofrag de zece bucăți ajunge acum să coste până la 50 de lei în magazine. Producătorii dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă. Având în vedere că prețurile au fost majorate practic peste noapte de
Renumită pentru aroma sa intensă și gustul profund, cafeaua turcească este una dintre cele mai prețuite tradiții culturale ale Turciei. Metodele sale unice de preparare și servire, alături de însemnătatea sa socială și istorică, transformă această băutură într-o experiență esențială pentru orice vizitator al Turciei. Cafeaua turcească a fost inclusă în 2013 pe Lista Patrimoniului
„Moldova dă semnalul Europei: Suntem gata pentru UE” — Mesajul transmis de Vladimir Bolea la București # EA.md
Vicepremierul Vladimir Bolea a prezentat, la București, progresele Republicii Moldova în dezvoltarea regională și pașii concreți făcuți spre integrarea în Uniunea Europeană, în cadrul conferinței de nivel înalt „Coeziunea 2027+". Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene și miniștri din mai multe state, care au discutat despre viitorul dezvoltării, competitivității și rezilienței în Europa. În
Femeile și fetele din Republica Moldova continuă să se confrunte cu riscuri legate de violența în bază de gen, discriminare și inegalitate economică. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile sunt hotărâte să rupă „moștenirea dureroasă a trecutului" și să creeze un mediu în care fiecare femeie să se simtă protejată.
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii – Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer – și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina, în urma unei discuții telefonice comune cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Convorbirea a avut loc după ce Kievul a primit un nou proiect de plan de pace formulat de Statele Unite. Potrivit autorităților de
Salariul minim din Moldova ar putea crește cu 15% în 2026: Guvernului i se propune o valoare de 6 300 lei # EA.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6 300 lei în 2026, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 15% față de nivelul de 5 500 lei din 2025. Decizia a fost luată în cadrul discuțiilor Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC). Grupul tehnic de lucru,
Audierea pentru extrădarea lui Veaceslav Platon, amânată până în mai 2026: Procuratura spune că avocații au cerut timp suplimentar # EA.md
Audierea în
Singurătatea este adesea percepută ca o stare emoțională trecătoare, dar cercetările medicale din ultimele decenii arată că ea are consecințe profunde asupra sănătății fizice. Unul dintre cele mai afectate sisteme este cel cardiovascular. Medicii și cercetătorii susțin că izolarea socială și sentimentul persistent de singurătate pot crește semnificativ riscul de boli de inimă și accidente […] Articolul (Studiu) Cât de periculoasă este singurătatea pentru sănătatea inimii apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un live pe Facebook că bursele studenților din Republica Moldova vor fi majorate în anul 2026. Decizia vine ca răspuns la o petiție semnată de un grup de tineri, care cereau o creștere a cuantumului burselor. Potrivit ministrului, va exista o indexare generală, la nivelul inflației — […] Articolul Dan Perciun: Bursele studenților vor crește în 2026. Prioritate pentru specialitățile STEM apare prima dată în ea.md.
Schimbările semnificative nu trebuie să fie dramatice sau de lungă durată pentru a avea un impact real. Studiile din domeniul psihologiei comportamentale arată că 30 de zile sunt suficiente pentru a forma noi obiceiuri și pentru a produce transformări vizibile în viața personală și profesională. Secretul constă în aplicarea unor strategii validate științific, care favorizează […] Articolul Cum să îți schimbi viața în 30 de zile? Metode dovedite științific apare prima dată în ea.md.
Stresul este o parte inevitabilă a vieții moderne, dar în timpul sarcinii, efectele sale se extind dincolo de starea de bine a mamei. Cercetările din ultimele două decenii au demonstrat tot mai clar că stresul matern poate influența semnificativ dezvoltarea fizică și emoțională a copilului încă din viața intrauterină. Ce este stresul prenatal și cum […] Articolul Cum afectează stresul mamei sănătatea copilului, chiar înainte de naștere: ce spun studiile apare prima dată în ea.md.
Felul în care am fost iubiți și îngrijiți în copilărie influențează profund tiparele noastre de relaționare la vârsta adultă, inclusiv modul în care ne alegem partenerii. Psihologia atașamentului, un concept dezvoltat de John Bowlby și extins de Mary Ainsworth, arată că primele relații cu părinții sau îngrijitorii devin fundația internă a modului în care înțelegem […] Articolul Legătura dintre atașamentul din copilărie și alegerea partenerilor apare prima dată în ea.md.
Chiar și în epoca contemporană, unele personalități influente și celebrități dezvoltă obiceiuri alimentare considerate neobișnuite sau extreme. Studiile și interviurile cu nutriționiștii care îi consiliază arată că aceste practici sunt adesea legate de controlul greutății, performanța mentală sau imaginea publică. Un exemplu este al președintelui american Donald Trump, care preferă un regim alimentar foarte simplu […] Articolul Cele mai neobișnuite obiceiuri alimentare ale liderilor moderni și vedetelor apare prima dată în ea.md.
După o zi aglomerată de muncă, este esențial să îți oferi momente de relaxare, mai ales în sezonul rece, când frigul poate adăuga la oboseală. Iată câteva modalități de a te răsfăța și de a-ți recăpăta energia: Baie fierbinte cu uleiuri esențiale O baie caldă cu uleiuri esențiale de lavandă, mentă sau vanilie te va […] Articolul Cum să te răsfeți după o zi lungă de muncă în sezonul rece! apare prima dată în ea.md.
Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: „Nu exclud o legătură cu tentativele de destabilizare postelectorală” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că dosarul de contrabandă cu armament descoperit la frontiera Leușeni–Albița ar putea avea legătură cu anumite încercări de destabilizare apărute după alegeri. Întrebat de jurnaliști despre situația camionului încărcat cu echipament militar, acesta a declarat că ancheta trebuie lăsată să avanseze, iar organizatorii transportului să fie identificați și trași la […] Articolul Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: „Nu exclud o legătură cu tentativele de destabilizare postelectorală” apare prima dată în ea.md.
Deconectări programate la energie electrică, astăzi, în Chișinău și Căușeni. Ce străzi vor fi afectate # EA.md
Premier Energy Distribution anunță că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc mai multe deconectări programate ale energiei electrice. Lucrările sunt necesare pentru modernizarea și întreținerea rețelelor, iar întreruperile vor avea loc în intervale diferite, în funcție de zonă. Chișinău – sectorul Botanica și comuna Băcioi Între 09:00 și 17:00, vor rămâne temporar fără lumină […] Articolul Deconectări programate la energie electrică, astăzi, în Chișinău și Căușeni. Ce străzi vor fi afectate apare prima dată în ea.md.
Scandalul iscat în jurul expresiei „deputații bolfoșei”, folosită de deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, continuă să agite scena politică. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție acidă la adresa fostei șefe a FISC, criticând atât discursul acesteia, cât și veniturile obținute în ultimii ani din funcții publice. […] Articolul Costiuc: „Îți iese bolfoșica la tribună și cu zâmbet ne anunță că suntem proști.” apare prima dată în ea.md.
„Vreau să închei frumos”: Valeriu Mircea, gata să se retragă din MMA. Sportivul vorbește sincer despre planurile care îi pot schimba viața # EA.md
Valeriu Mircea, unul dintre cei mai apreciați luptători MMA din Republica Moldova, a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”. După ani de competiții intense, sacrificii și victorii care au făcut valuri în lumea sportului, acesta spune că se apropie de momentul în care va închide un capitol important din viața lui. […] Articolul „Vreau să închei frumos”: Valeriu Mircea, gata să se retragă din MMA. Sportivul vorbește sincer despre planurile care îi pot schimba viața apare prima dată în ea.md.
Discurs istoric al lui Zelenski, în cel mai greu moment al Ucrainei. „Nu am trădat atunci și nu voi trăda nici acum” # EA.md
Volodimir Zelenski a transmis un mesaj rar și profund în această seară, într-un moment pe care îl numește „unul dintre cele mai dificile” din istoria modernă a Ucrainei. Presiunea asupra Kievului a crescut, mai ales după ce Statele Unite au înaintat un plan de pace pe care mulți îl consideră o formă de capitulare. Președintele […] Articolul Discurs istoric al lui Zelenski, în cel mai greu moment al Ucrainei. „Nu am trădat atunci și nu voi trăda nici acum” apare prima dată în ea.md.
(VIDEO) Duel spectaculos la Vocea României: doi tineri din Moldova au cucerit scena. Tudor Chirilă a ales, iar Irina Rimes a „furat” celălalt concurent # EA.md
Seară intensă la Vocea României! Doi tineri din Republica Moldova – Soledad Baciu și Ștefan Burlacu (cunoscut ca „Marej”) – au oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale show-ului difuzat vineri, 21 noiembrie. Cei doi au interpretat piesa „Fluturi în stomac”, iar prestația lor a ridicat sala în picioare. La finalul duelului, Tudor Chirilă […] Articolul (VIDEO) Duel spectaculos la Vocea României: doi tineri din Moldova au cucerit scena. Tudor Chirilă a ales, iar Irina Rimes a „furat” celălalt concurent apare prima dată în ea.md.
Trump îi dă Ucrainei termen până joia viitoare să accepte planul de pace: „Va trebui să-i placă” # EA.md
Situație tensionată între Statele Unite și Ucraina. Președintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu pentru Fox News Radio, că i-a dat un termen-limită președintelui Volodimir Zelenski: până joia viitoare, când SUA marchează Ziua Recunoștinței, Kievul trebuie să decidă dacă acceptă planul propus de Washington pentru oprirea războiului. Trump a numit termenul „rezonabil”, dar mesajul […] Articolul Trump îi dă Ucrainei termen până joia viitoare să accepte planul de pace: „Va trebui să-i placă” apare prima dată în ea.md.
Partidul lui Costiuc dă foc scenei politice: Șefii SIS, IGP și Poliției de Frontieră, dați afară! # EA.md
Partidul Democrația Acasă și liderul formațiunii, Vasile Costiuc, solicită demisia imediată a șefilor SIS, IGP și Poliției de Frontieră în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița. Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansatoare de rachete, a tranzitat Republica Moldova fără ca instituțiile abilitate să detecteze conținutul real al […] Articolul Partidul lui Costiuc dă foc scenei politice: Șefii SIS, IGP și Poliției de Frontieră, dați afară! apare prima dată în ea.md.
Mai mulți locuitori s-au trezit în zori speriați de tunete violente și fulgere neașteptate – un fenomen rar pentru sfârșit de noiembrie. Detunăturile au fost atât de puternice încât unii au crezut, pentru câteva clipe, că ar fi explozii, pe fundalul tensiunilor din regiune. Pe rețelele sociale au apărut zeci de relatări ale celor treziți […] Articolul Fulgere în toiul lui noiembrie: Ce a provocat spectacolul electric de azi-dimineață? apare prima dată în ea.md.
(Video) Andra, în lacrimi după mărturisirea fiicei sale, Eva Măruță: „Ce-ai luat de la mama ta?” # EA.md
Într-un episod special al podcastului său, Cătălin Măruță a avut-o ca invitată pe fiica sa, Eva, care a impresionat prin răspunsuri sincere și pe alocuri amuzante. Eva a vorbit despre școală, prieteni și despre lucrurile învățate de la părinți, scrieprotv.ro. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Cătălin Măruță a împărtășit impresiile sale despre unul dintre […] Articolul (Video) Andra, în lacrimi după mărturisirea fiicei sale, Eva Măruță: „Ce-ai luat de la mama ta?” apare prima dată în ea.md.
Maria Acbaș, după demisia din Parlament: „PAS trebuie să discute în rusă în Găgăuzia. E snobism în partid” # EA.md
Fosta deputată PAS, Maria Acbaș, susține că reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) ar trebui să comunice în limba rusă cu locuitorii din Găgăuzia, pentru a „combate propaganda pro-rusă” din regiune. Totuși, în cadrul formațiunii de guvernământ ar exista, în opinia ei, „puțin snobism” în privința acestui subiect, a declarat antreprenoarea în emisiunea „Есть вопросы” […] Articolul Maria Acbaș, după demisia din Parlament: „PAS trebuie să discute în rusă în Găgăuzia. E snobism în partid” apare prima dată în ea.md.
Boris Meșteșug, medic anesteziolog-reanimatolog, este cercetat pentru viol, răpire, tentativă de viol și acte sexuale perverse asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, faptele petrecându-se în 2010 și 2011. Procurorii au cerut pentru el 25 de ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații […] Articolul Un medic acuzat de viol asupra a două minore rămâne activ în profesie apare prima dată în ea.md.
Prețurile ouălor de găină cresc rapid în Republica Moldova: în ultimele două săptămâni, majorările în supermarketuri au ajuns între 20% și 30%. În unele rețele mari, cutia cu 10 ouă a depășit deja 40 de lei, iar la Piața Centrală din Chișinău aceeași cantitate se vinde chiar și cu 50 de lei. Potrivit datelor […] Articolul Alertă pentru buzunare: ouăle se scumpesc până la 50 de lei în Chișinău apare prima dată în ea.md.
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, multe zone din Republica Moldova au fost acoperite de primul strat de zăpadă din această iarnă. Ca în fiecare an, șoferii care amânaseră montarea anvelopelor de iarnă s-au trezit făcând cozi la vulcanizări. Serviciile variază între câteva sute și câteva mii de lei, în funcție de dimensiunea pneurilor. […] Articolul Vulcanizările, luate cu asalt după zăpadă: cum variază prețurile apare prima dată în ea.md.
Anul viitor, în raioanele Cahul și Vulcănești vor fi amenajate primele fâșii forestiere cu arbori considerați până recent exotici. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Guvernul Canadei, ce urmărește testarea rezistenței la îngheț a smochinului, fisticului, rodiei și kakiului. Puieții vor fi procurați de peste hotare, iar unele specii și-au demonstrat deja rezistența […] Articolul Sudul Moldovei devine mai exotic: fâșii agroforestiere cu smochin, rodie și kaki apare prima dată în ea.md.
