Temperaturi de până la 17 grade Celsius, iar pe alocuri - ploi: Cum va fi vremea în țară, în următoarea săptămână

Temperaturi de până la 17 grade Celsius, iar pe alocuri - ploi: Cum va fi vremea în țară, în următoarea săptămână

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md