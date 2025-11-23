Israelul l-a atacat pe un lider Hezbollah „în inima Beirutului” (Netanyahu)
Europa Libera Moldova, 23 noiembrie 2025 16:10
Israelul l-a atacat pe un lider Hezbollah „în inima Beirutului” (Netanyahu)
Ambasadorul rus, convocat la Externe: N-am văzut drona care ar fi zumzăit deasupra Moldovei # Europa Libera Moldova
Convocat la Ministerul moldovean de Externe după ce o dronă a survolat pe 19 noiembrie spațiul aerian al R. Moldova, ambasadorul desemnat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a spus că nu există dovezi că aceasta e rusească. Chișinăul i-a înmânat diplomatului o notă de protest, care l-a „nedumerit”....
11:10
Forțele ruse încearcă să-i blocheze pe soldații ucraineni în Pokrovsk, un oraș-cheie pe frontul de est, tăindu-le rutele prin care primesc arme și provizii. Corespondenții Current Time au avut rara ocazie de a vizita un centru logistic din zonă. Militarii ucraineni, care înfruntă atacurile rusești neîncetate, avertizează că, fără aprovizionare, această redută ar putea să cadă....
10:10
09:10
Alaa Sirag este din Sudan, dar practică medicina în Moldova. După ce a absolvit facultatea și a făcut rezidențiatul în Moldova, s-a întors acasă, însă în 2023, din cauza războiului civil din țara sa, s-a mutat la Chișinău împreună cu familia și este reabilitolog la Centrul Republican de Protezare....
09:00
00:20
19 noiembrie 2025
18:20
18:20
18:20
16:00
14:20
11:50
11:20
10:20
09:40
18 noiembrie 2025
17:20
16:20
14:30
12:50
09:20
09:00
Terapeuții ocupaționali din Ucraina caută metode creative pentru tratamentul militarilor răniți. Centrul de reabilitare „Nezlamni” („Neînfrânt”) din regiunea vestică Lvov, organizează sesiuni de tratament în afara clinicii pentru a-i ajuta pe pacienți să-și recâștige independența și încrederea în sine prin îndeplinirea unor sarcini în situații reale....
