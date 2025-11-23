Panică pe o șosea din Bacău: Un microbuz cu pasageri din Moldova a luat foc în mers
TV8, 23 noiembrie 2025 12:50
Panică pe o șosea din Bacău: Un microbuz cu pasageri din Moldova a luat foc în mers
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
13:20
Acum o oră
Acum 2 ore
12:10
11:40
Acum 4 ore
11:10
10:10
09:50
09:40
09:40
Acum 6 ore
09:10
Acum 24 ore
00:00
22 noiembrie 2025
21:50
21:40
21:40
20:50
18:50
17:50
17:20
16:40
16:30
16:10
15:40
14:40
13:40
Ieri
13:10
13:00
12:10
12:00
11:10
10:40
10:10
09:50
09:40
09:00
21 noiembrie 2025
23:10
22:20
21:50
21:40
21:20
21:20
20:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.