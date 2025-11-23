Contrabanda cu armament, traficul de droguri și situația de la hotelul „Național”, pe agenda Comisiei securitate. Cine este invitat la audieri

Contrabanda cu armament, traficul de droguri și situația de la hotelul „Național”, pe agenda Comisiei securitate. Cine este invitat la audieri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md