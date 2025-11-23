Dan Perciun: Bursele studenților vor crește în 2026. Prioritate pentru specialitățile STEM
EA.md, 23 noiembrie 2025 08:20
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un live pe Facebook că bursele studenților din Republica Moldova vor fi majorate în anul 2026. Decizia vine ca răspuns la o petiție semnată de un grup de tineri, care cereau o creștere a cuantumului burselor. Potrivit ministrului, va exista o indexare generală, la nivelul inflației —
• • •
08:20
Singurătatea este adesea percepută ca o stare emoțională trecătoare, dar cercetările medicale din ultimele decenii arată că ea are consecințe profunde asupra sănătății fizice. Unul dintre cele mai afectate sisteme este cel cardiovascular. Medicii și cercetătorii susțin că izolarea socială și sentimentul persistent de singurătate pot crește semnificativ riscul de boli de inimă și accidente
08:20
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un live pe Facebook că bursele studenților din Republica Moldova vor fi majorate în anul 2026. Decizia vine ca răspuns la o petiție semnată de un grup de tineri, care cereau o creștere a cuantumului burselor. Potrivit ministrului, va exista o indexare generală, la nivelul inflației —
Acum 24 ore
16:40
Schimbările semnificative nu trebuie să fie dramatice sau de lungă durată pentru a avea un impact real. Studiile din domeniul psihologiei comportamentale arată că 30 de zile sunt suficiente pentru a forma noi obiceiuri și pentru a produce transformări vizibile în viața personală și profesională. Secretul constă în aplicarea unor strategii validate științific, care favorizează
16:40
Stresul este o parte inevitabilă a vieții moderne, dar în timpul sarcinii, efectele sale se extind dincolo de starea de bine a mamei. Cercetările din ultimele două decenii au demonstrat tot mai clar că stresul matern poate influența semnificativ dezvoltarea fizică și emoțională a copilului încă din viața intrauterină. Ce este stresul prenatal și cum
16:40
Felul în care am fost iubiți și îngrijiți în copilărie influențează profund tiparele noastre de relaționare la vârsta adultă, inclusiv modul în care ne alegem partenerii. Psihologia atașamentului, un concept dezvoltat de John Bowlby și extins de Mary Ainsworth, arată că primele relații cu părinții sau îngrijitorii devin fundația internă a modului în care înțelegem
16:40
Chiar și în epoca contemporană, unele personalități influente și celebrități dezvoltă obiceiuri alimentare considerate neobișnuite sau extreme. Studiile și interviurile cu nutriționiștii care îi consiliază arată că aceste practici sunt adesea legate de controlul greutății, performanța mentală sau imaginea publică. Un exemplu este al președintelui american Donald Trump, care preferă un regim alimentar foarte simplu
16:10
După o zi aglomerată de muncă, este esențial să îți oferi momente de relaxare, mai ales în sezonul rece, când frigul poate adăuga la oboseală. Iată câteva modalități de a te răsfăța și de a-ți recăpăta energia: Baie fierbinte cu uleiuri esențiale O baie caldă cu uleiuri esențiale de lavandă, mentă sau vanilie te va
Ieri
07:50
Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: „Nu exclud o legătură cu tentativele de destabilizare postelectorală” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că dosarul de contrabandă cu armament descoperit la frontiera Leușeni–Albița ar putea avea legătură cu anumite încercări de destabilizare apărute după alegeri. Întrebat de jurnaliști despre situația camionului încărcat cu echipament militar, acesta a declarat că ancheta trebuie lăsată să avanseze, iar organizatorii transportului să fie identificați și trași la
07:50
Deconectări programate la energie electrică, astăzi, în Chișinău și Căușeni. Ce străzi vor fi afectate # EA.md
Premier Energy Distribution anunță că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc mai multe deconectări programate ale energiei electrice. Lucrările sunt necesare pentru modernizarea și întreținerea rețelelor, iar întreruperile vor avea loc în intervale diferite, în funcție de zonă. Chișinău – sectorul Botanica și comuna Băcioi Între 09:00 și 17:00, vor rămâne temporar fără lumină
07:40
Scandalul iscat în jurul expresiei „deputații bolfoșei", folosită de deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, continuă să agite scena politică. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție acidă la adresa fostei șefe a FISC, criticând atât discursul acesteia, cât și veniturile obținute în ultimii ani din funcții publice.
07:30
„Vreau să închei frumos”: Valeriu Mircea, gata să se retragă din MMA. Sportivul vorbește sincer despre planurile care îi pot schimba viața # EA.md
Valeriu Mircea, unul dintre cei mai apreciați luptători MMA din Republica Moldova, a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă". După ani de competiții intense, sacrificii și victorii care au făcut valuri în lumea sportului, acesta spune că se apropie de momentul în care va închide un capitol important din viața lui.
07:30
Discurs istoric al lui Zelenski, în cel mai greu moment al Ucrainei. „Nu am trădat atunci și nu voi trăda nici acum” # EA.md
Volodimir Zelenski a transmis un mesaj rar și profund în această seară, într-un moment pe care îl numește „unul dintre cele mai dificile" din istoria modernă a Ucrainei. Presiunea asupra Kievului a crescut, mai ales după ce Statele Unite au înaintat un plan de pace pe care mulți îl consideră o formă de capitulare. Președintele
07:30
(VIDEO) Duel spectaculos la Vocea României: doi tineri din Moldova au cucerit scena. Tudor Chirilă a ales, iar Irina Rimes a „furat” celălalt concurent # EA.md
Seară intensă la Vocea României! Doi tineri din Republica Moldova – Soledad Baciu și Ștefan Burlacu (cunoscut ca „Marej") – au oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale show-ului difuzat vineri, 21 noiembrie. Cei doi au interpretat piesa „Fluturi în stomac", iar prestația lor a ridicat sala în picioare. La finalul duelului, Tudor Chirilă
07:20
Trump îi dă Ucrainei termen până joia viitoare să accepte planul de pace: „Va trebui să-i placă” # EA.md
Situație tensionată între Statele Unite și Ucraina. Președintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu pentru Fox News Radio, că i-a dat un termen-limită președintelui Volodimir Zelenski: până joia viitoare, când SUA marchează Ziua Recunoștinței, Kievul trebuie să decidă dacă acceptă planul propus de Washington pentru oprirea războiului. Trump a numit termenul „rezonabil", dar mesajul
21 noiembrie 2025
11:50
Partidul lui Costiuc dă foc scenei politice: Șefii SIS, IGP și Poliției de Frontieră, dați afară! # EA.md
Partidul Democrația Acasă și liderul formațiunii, Vasile Costiuc, solicită demisia imediată a șefilor SIS, IGP și Poliției de Frontieră în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița. Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansatoare de rachete, a tranzitat Republica Moldova fără ca instituțiile abilitate să detecteze conținutul real al
11:30
Mai mulți locuitori s-au trezit în zori speriați de tunete violente și fulgere neașteptate – un fenomen rar pentru sfârșit de noiembrie. Detunăturile au fost atât de puternice încât unii au crezut, pentru câteva clipe, că ar fi explozii, pe fundalul tensiunilor din regiune. Pe rețelele sociale au apărut zeci de relatări ale celor treziți
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
(Video) Andra, în lacrimi după mărturisirea fiicei sale, Eva Măruță: „Ce-ai luat de la mama ta?” # EA.md
Într-un episod special al podcastului său, Cătălin Măruță a avut-o ca invitată pe fiica sa, Eva, care a impresionat prin răspunsuri sincere și pe alocuri amuzante. Eva a vorbit despre școală, prieteni și despre lucrurile învățate de la părinți, scrieprotv.ro. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Cătălin Măruță a împărtășit impresiile sale despre unul dintre
07:20
Maria Acbaș, după demisia din Parlament: „PAS trebuie să discute în rusă în Găgăuzia. E snobism în partid” # EA.md
Fosta deputată PAS, Maria Acbaș, susține că reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) ar trebui să comunice în limba rusă cu locuitorii din Găgăuzia, pentru a „combate propaganda pro-rusă" din regiune. Totuși, în cadrul formațiunii de guvernământ ar exista, în opinia ei, „puțin snobism" în privința acestui subiect, a declarat antreprenoarea în emisiunea „Есть вопросы"
07:20
Boris Meșteșug, medic anesteziolog-reanimatolog, este cercetat pentru viol, răpire, tentativă de viol și acte sexuale perverse asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, faptele petrecându-se în 2010 și 2011. Procurorii au cerut pentru el 25 de ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații
07:20
Prețurile ouălor de găină cresc rapid în Republica Moldova: în ultimele două săptămâni, majorările în supermarketuri au ajuns între 20% și 30%. În unele rețele mari, cutia cu 10 ouă a depășit deja 40 de lei, iar la Piața Centrală din Chișinău aceeași cantitate se vinde chiar și cu 50 de lei. Potrivit datelor
07:20
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, multe zone din Republica Moldova au fost acoperite de primul strat de zăpadă din această iarnă. Ca în fiecare an, șoferii care amânaseră montarea anvelopelor de iarnă s-au trezit făcând cozi la vulcanizări. Serviciile variază între câteva sute și câteva mii de lei, în funcție de dimensiunea pneurilor.
07:20
Anul viitor, în raioanele Cahul și Vulcănești vor fi amenajate primele fâșii forestiere cu arbori considerați până recent exotici. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Guvernul Canadei, ce urmărește testarea rezistenței la îngheț a smochinului, fisticului, rodiei și kakiului. Puieții vor fi procurați de peste hotare, iar unele specii și-au demonstrat deja rezistența
07:20
Familia Cuciuc nu exclude posibilitatea exhumării trupului neînsuflețit al Andreei, care a decedat acum un an. Mama fetei a declarat că intenționează să facă expertize în străinătate pentru a afla adevărul. Diana Cuciuc a relatat în cadrul podcastului „Life MD Documentary" că pe rochia purtată de adolescentă în seara morții au rămas urmele biologice
07:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) a demarat o investigație după ce au fost descoperite transferuri suspecte legate de Ilan Șor către diverse companii și autorități publice locale, inclusiv către firma unui fost deputat PAS. Potrivit CNA, transferurile au fost efectuate în 2023 de către Șved Igal (Igor) din Banca Eurasiatică din Kazahstan către autorități locale
07:10
„Îmi spuneau că am copilul bolnav fiindcă am pus pe internet fotografii cu el nebotezat” – Doctoriță din Moldova, pusă în fața celei mai grele vești: fiul ei are autism # EA.md
Când era însărcinată cu al doilea copil, Nicoleta a primit vestea care i-a zdruncinat lumea: băiețelul ei de nici 3 ani fusese diagnosticat cu tulburare din spectrul autismului. Șocul a fost atât de puternic, încât primul gând care i-a trecut prin minte a fost să nască și să renunțe la viață. Iar loviturile nu s-au
07:10
(Video) Control-surpriză la „TikTok-ul” lui Grigore Manoli: FISC-ul l-a amendat pentru 240 de lei în plus # EA.md
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul cafenelei „TikTok" din Nisporeni, acuză sistemul fiscal de abuz și controale repetate, după ce ar fi fost amendat pentru doar 240 de lei găsiți în plus în casă. El susține că asemenea practici îi descurajează pe cei care vor să construiască afaceri corecte în Moldova. „Voi, cei de la stat, ați
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război" din Ucraina. Trump s-a declarat „puțin supărat" pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict, scrie presa română. Președintele SUA, Donald Trump,
07:10
Edineț, sub lupa poliției: sancțiuni pentru pneuri de vară, geamuri tonate și probleme tehnice # EA.md
Zeci de șoferi au fost opriți la Edineț, în cadrul unui filtru amplu desfășurat de polițiștii Direcției Patrulare Nord. Controlul a vizat în special echiparea autoturismelor pentru sezonul rece, dar și alte abateri ce țin de siguranța în trafic, transmite tvn.md. Mai mulți conducători auto au recunoscut încălcările pe loc, unii fiind surprinși fără pneuri
07:10
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a dezvăluit cu emoție că familia lui s-a mărit: a devenit tată pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde politicianul le-a împărtășit urmăritorilor
07:10
Aproximativ 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la prima testare a competențelor digitale din Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, informează MEC. Testarea se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca […] Articolul Elevii moldoveni intră în era digitală: testare inedită pentru peste 3.000 de adolescenți apare prima dată în ea.md.
07:10
„Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască” – un student atacat și înjunghiat pentru 50 de euro în Italia # EA.md
Un student a fost înjunghiat pentru 50 de euro de către cinci tineri în Italia, trei dintre ei fiind minori. Discuțiile dintre suspecți, după atac, interceptate de anchetatori, sunt șocante: „Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”, relatează Libertatea, cu referire la Il Giornale. Suspecții au fost arestați „Să sperăm că moare, […] Articolul „Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască” – un student atacat și înjunghiat pentru 50 de euro în Italia apare prima dată în ea.md.
20 noiembrie 2025
18:20
O dublă tragedie s-a produs miercuri, 19 noiembrie, în orașul Nisporeni, după ce două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără suflare în gospodăria lor. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 15:07, potrivit surselor PulsMedia.MD apropiate anchetei. Femeia de 42 de ani a fost găsită decedată într-una dintre odăile locuinței, prezentând o rană […] Articolul Șoc la Nisporeni: Mamă și fiică, găsite fără suflare în propria gospodărie apare prima dată în ea.md.
16:20
Premiera din Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor” ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici” # EA.md
Prima coproducție internațională a Asociației Tangent realizată împreună cu Teatrul „Alexie Mateevici” și Teatrul Mic, aduce pe scenele din București și Chișinău o dublă premieră cu spectacolul Tristețe și bucurie în viața girafelorde Tiago Rodrigues, regizat de Edda Coza și Dan Coza. În Republica Moldova, premiera pe țară va avea loc pe 22 noiembrie, de […] Articolul Premiera din Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor” ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici” apare prima dată în ea.md.
12:10
Unele lucruri nu au preț: vitrinele celor mai mari centre comerciale și magazine din Chișinău devin mesaje despre drepturile copilului # EA.md
Pe 20 noiembrie, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Este ziua în care, acum 36 de ani, statele au adoptat Convenția privind Drepturile Copilului, asumându-și responsabilitatea de a proteja fiecare copil și de a-i oferi șansa la un viitor sigur, sănătos și echitabil. De atunci și până astăzi, acest document rămâne […] Articolul Unele lucruri nu au preț: vitrinele celor mai mari centre comerciale și magazine din Chișinău devin mesaje despre drepturile copilului apare prima dată în ea.md.
12:10
În luna noiembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la un adevărat maraton al emoțiilor și al poveștilor care ating sufletul. Patru spectacole puternice – de la melodrame răvășitoare și drame premiate, până la povești care ne reîntorc în copilărie – vor transforma serile publicului într-o experiență teatrală intensă, diversă și memorabilă. O istorie foarte […] Articolul Noiembrie în emoții: Patru seri de teatru care te țin cu sufletul la gură apare prima dată în ea.md.
07:40
„Să merg cu o lumânare și flori și să fac dreptate fiului meu” – detalii din dosarul ex-primarului de Boldurești # EA.md
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești acuzat că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost privat de dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a […] Articolul „Să merg cu o lumânare și flori și să fac dreptate fiului meu” – detalii din dosarul ex-primarului de Boldurești apare prima dată în ea.md.
07:40
Odată cu venirea frigului, mulți legumicultori închid serele, dar cei care au investit în încălzire își mențin producția aproape până la Crăciun. La Onițcani, raionul Criuleni, roșiile încă se coc și se vând ca pâinea caldă, atrăgând cumpărători din întreaga Moldovă datorită prețului bun și posibilității de a le culege direct din seră. Tatiana […] Articolul La Onițcani, roșiile încă se coc și dispar de pe tarabe în secunde apare prima dată în ea.md.
07:30
Moldoveanca Elena Matei a fost desemnată „Femeia Anului 2025” de o renumită revistă din Bulgaria. „Sunt onorată, continui să mă dezvolt și sunt recunoscătoare pentru fiecare pas”, a declarat focoasa blondă. „De la podium la studio — Elena Matei demonstrează că atunci când pasiunea întâlnește vocația, nu există limite”, este descrierea care însoțește fotografiile […] Articolul Moldoveanca desemnată „Femeia Anului” în Bulgaria: Focoasa blondă cu pasiune și vocație apare prima dată în ea.md.
07:30
Președinta Maia Sandu afirmă că propaganda rusă are efect minim asupra ei, pentru că imaginea ei este puternic legată de lupta împotriva corupției. Potrivit șefei statului, atacurile de dezinformare ale Kremlinului sunt îndreptate cel mai des spre noii actori politici, transmite nordnews.md. „Am avut norocul că eram deja o persoană vizibilă și oamenii știau […] Articolul Sandu, despre propaganda rusă: „Reputația mea de politician necorupt mă apără” apare prima dată în ea.md.
07:30
Dumitru Buliga, avocatul fostului primar de Boldurești, explică absența sa de la ședințe: nu a fost consultat la stabilirea programului și este implicat în alte procese. „Eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor”, a spus el pentru tvrmoldova.md. „În primul rând, acest dosar nu are nicio prioritate în raport cu altele pe care […] Articolul Avocatul lui Ciochină, despre absența de la judecată: „Dosarul nu are prioritate” apare prima dată în ea.md.
07:30
Nepoata celebrei artiste Maria Bieșu, soprana Maria Procopenco, debutează muzical cu primul său cântec, „Aștept să iert”. După ce a impresionat publicul prin reinterpretări care combină opera, pop-ul și muzica electronică, Maria pornește acum pe un nou drum: interpretarea unei piese create special pentru vocea ei. Compozitorul și textierul Aurel Ciucur a creat o […] Articolul (Video) „Aștept să iert” – Nepoata Mariei Bieșu face un debut răsunător apare prima dată în ea.md.
07:30
„Putem să ne dezvoltăm fără împrumuturi și fără investiții în afaceri, drumuri, școli, spitale sau energie?” s-a întrebat un lider al partidului de la putere și și-a răspuns singur: „Nu!”. Fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a declarat că „e sezonul rectificării bugetare, deci e timpul preferatului atac al propagandei ruse: […] Articolul Alaiba, tranșant: „Copiii vor plăti oricum datoriile noastre” apare prima dată în ea.md.
07:30
Un ordin al Ministerului Sănătății din 2023, menit să aducă producția de soluții antiseptice, tincturi și alte „leacuri sovietice” la standarde europene, a blocat piața farmaceutică. În timp ce unii producători au investit milioane pentru conformare, alții au beneficiat de interpretări contradictorii ale legislației, mai ales din partea ANSP. Rezultatul: haos administrativ, concurență inegală și […] Articolul Reforma „leacurilor sovietice” paralizează piața: Producătorii acuză tratament inegal apare prima dată în ea.md.
07:30
Chișinău, gata de schimbare: Șalaru propune denumirea unei străzi în onoarea lui Ilie Ilașcu # EA.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a solicitat autorităților din Chișinău să redenumească urgent o stradă în onoarea „eroului național Ilie Ilașcu”. Șalaru, un cunoscut unionist care pledează pentru unificarea Moldovei cu România, a subliniat că, dacă primarul Ion Ceban dorește să demonstreze că nu este „omul Rusiei”, ar trebui să susțină imediat această […] Articolul Chișinău, gata de schimbare: Șalaru propune denumirea unei străzi în onoarea lui Ilie Ilașcu apare prima dată în ea.md.
07:30
Tarifele la gaz pentru consumatori rămân neschimbate până în ianuarie. Ajustările vor fi posibile doar după ce Energocom va prezenta calculele finale, iar ANRE va analiza cererea, a explicat directorul Alexei Taran. În cadrul unui club de presă, directorul ANRE a menționat că ajustarea tarifului presupune un proces complex care implică mai mulți pași […] Articolul Tarifele la gaze, ajustabile de Energocom doar din ianuarie apare prima dată în ea.md.
07:30
Conform proiectului legii fondurilor asigurării medicale pentru 2026, elaborat de Ministerul Sănătății, polița de asigurare medicală obligatorie va costa și anul viitor tot 12.636 de lei. Documentul arată că, deși formula legală indică o primă de aproape 19.000 de lei, Guvernul intenționează să mențină suma actuală pentru a nu adăuga presiuni suplimentare asupra populației, […] Articolul Asigurarea medicală obligatorie în 2026: Prețul anunțat apare prima dată în ea.md.
07:30
SA Energocom a oferit clarificări privind facturarea gazelor, după ce mai mulți consumatori au semnalat diferențe între consumul de pe factură și cel de pe contor. Compania îi îndeamnă pe cetățeni să raporteze astfel de cazuri. Potrivit companiei, procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat […] Articolul Energocom explică discrepanțele dintre consumul de gaze de pe factură și contor apare prima dată în ea.md.
07:20
Sindicatele bat cu pumnul în masă: Cer Guvernului creșteri salariale urgente pentru bugetari # EA.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului o majorare urgentă a salariilor din sectorul bugetar și stabilirea unei valori de referință de cel puțin 3.000 de lei pentru anul 2026. Sindicatele avertizează că nivelul actual al remunerațiilor „nu acoperă necesitățile minime pentru un trai decent” pentru majoritatea angajaților din domeniu. Demersurile au fost […] Articolul Sindicatele bat cu pumnul în masă: Cer Guvernului creșteri salariale urgente pentru bugetari apare prima dată în ea.md.
19 noiembrie 2025
12:00
Au ieșit la iveală noi detalii din expertiza medico-legală privind moartea Andreei Cuciuc. Raportul prezentat în cadrul LIFE MD DOCUMENTARY arată că tânăra a murit din cauza unei insuficiențe cardiace acute, provocată de un infarct miocardic. În încercarea de a clarifica circumstanțele, anchetatorii au adresat legiștilor șapte întrebări esențiale despre deces. Raportul de expertiză […] Articolul Ce dezvăluie expertiza în cazul Andreei Cuciuc: Șapte întrebări cheie pentru legiști apare prima dată în ea.md.
07:20
Primarul Tatiana Cociu nu a mai fost văzută de la începutul lunii octombrie, iar unii consilieri au sesizat Poliția pentru a o căuta. Surse neoficiale spun că ar fi plecat din țară și s-ar afla la Moscova. Conform angajaților Primăriei Orhei, primarul a fost văzut ultima dată pe 15 octombrie, scrie tvrmoldova.md. „A avut […] Articolul Primarul Orhei, dispărut de o lună: se ascunde la Moscova? apare prima dată în ea.md.
