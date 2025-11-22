Un tânăr voluntar din Cernăuți, decorat de Președinte, după ce a donat armatei nu doar o singură mașină

Libertatea Cuvântului, 22 noiembrie 2025

  Voluntarul Sașko Kostețki, în vârstă de 15 ani, din regiunea Cernăuți, a primit distincția Președintelui Ucrainei, „Viitorul Ucrainei”, a fost comunicată pe

Acum o oră
00:00
Cel mai vechi lăcaș de cult din piatră din Bucovina degradează Libertatea Cuvântului
Cel mai vechi lăcaș de cult din piatră din ținutul nostru – Biserica Înălțarea Domnului din Lujeni – rămâne în continuare fără proprietar.
00:00
„Încă nu este definitiv”: Trump face o nouă declarație despre planul pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „planul său de pace” pentru Ucraina nu este definitiv. Despre aceasta informează RBK-Ucraina, citând Clash Report.
Acum 2 ore
23:50
Un tânăr voluntar din Cernăuți, decorat de Președinte, după ce a donat armatei nu doar o singură mașină Libertatea Cuvântului
  Voluntarul Sașko Kostețki, în vârstă de 15 ani, din regiunea Cernăuți, a primit distincția Președintelui Ucrainei, „Viitorul Ucrainei”, a fost comunicată pe
23:40
23 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 23 noiembrie 1710 începe cea de a doua domnie în Moldova a lui Dimitrie Cantemir,  un mare cărturar al umanismului românesc. Dimitrie Cantemir
Acum 4 ore
21:30
Zile de doliu declarate într-o comunitate din Bucovina: a fost întâmpinat soldatul căzut la datorie  Iurii Romaniuk Libertatea Cuvântului
În Comunitatea Teritorială Berhomet din Bucovina au fost declarate zile de doliu, în perioada 22-24 noiembrie, în legătură cu moartea soldatului Iurii Romaniuk,
21:10
Memoria victimelor nevinovate ale foametelor, comemorată astăzi la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi, 22 noiembrie, la Cernăuți, a fost comemorată memoria victimelor nevinovate ale foametelor (Holodomor-urilor). Reprezentanți ai autorităților, ai clerului și ai publicului au
Acum 24 ore
10:30
Atacul Rusiei asupra Ternopilului: printre victime se numără o cetățeană poloneză de șapte ani Libertatea Cuvântului
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wąsowski, a anunțat că, în urma atacului rusesc asupra Ternopilului în noaptea de
10:30
Importanța somnului pentru sănătate Libertatea Cuvântului
Somnul este esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră, atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar importanța somnului este una deosebită. Este un
09:50
Financial Times: Întâlnirea delegațiilor UE și SUA la Kiev a fost „neplăcută” și „tensionată” Libertatea Cuvântului
O delegație a SUA a avut o întâlnire cu reprezentanții europeni la Kiev, care s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de neplăcută și tensionată.
09:40
Săptămâna de istorie și drept Libertatea Cuvântului
În perioada 17 -21 noiembrie, la Liceul „Alexandru Ilschi” din Crasna a fost organizată Săptămâna de istorie și drept. „Această săptămână a trecut
09:30
Ziua Demnității și Libertății marcată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian Libertatea Cuvântului
Ziua Demnității și Libertății nu este doar o dată în actualul calendar Ucrainean. Ea ne duce cu gândul la memorie,  la opțiunea făcută
09:10
Merz l-a sunat pe Trump din cauza planului pentru Ucraina: ce au convenit Libertatea Cuvântului
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Președintele SUA, Donald Trump, au discutat în seara zilei de 21 noiembrie despre planul de pace în 28
09:00
Zelenski s-a adresat ucrainenilor cu privire la planul de pace: Acum este unul dintre cele mai dificile momente Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, s-a adresat tuturor ucrainenilor în legătură cu planul de pace al SUA. El a subliniat că în prezent țara
08:40
Considerat dispărut: Pe front a murit apărătorul Iurie Toderaș din Bucovina Libertatea Cuvântului
Pe front a căzut luptătorul Iurie Toderaș din Bucovina, locuitor al satului Sneaciv, care fusese considerat dispărut fără urmă. Informația este transmisă de
08:20
22 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 22 noiembrie 1908, în  Horodnic de Sus, Suceava, s-a născut Iulian Vesper (Teodor Grosu), poet, eseist, traducător și romancier din Bucovina, membru
Ieri
21:30
A încetat să bată inima unui vrednic român din ținutul Herței – Victor Ciuclea Libertatea Cuvântului
Primarul orașului Herța, deputații și colectivul Consiliului Orășenesc Herța anunță cu adâncă tristețe despre moartea prematură a unei persobalități cunoscute în ținutul Herța
21:00
Forumul pentru Reconstrucția Ucrainei „Rebuilding Ukraine Forum 2025” de la București Libertatea Cuvântului
Un eveniment amplu, organizat de Ambasada Ucrainei în România în cooperare cu Camera de Comerț Bilaterală Ucraineano-Română, cu scopul de a implica România
21:00
O ZI DEOSEBITĂ PENTRU SATUL CUPCA Libertatea Cuvântului
În fiecare an ziua de 21 noiembrie este deosebită pentru toți locuitorii satului Cupca. Pe stil vechi sărbătorim praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și
21:00
O poveste de supraviețuire la Ternopil: Bogdan Kobel, salvat după 10 ore sub dărâmături Libertatea Cuvântului
În Ternopil, salvatorii au reușit să-l scoată de sub dărâmăturile blocului distrus pe Bogdan Kobel, în vârstă de 20 de ani. Mama tânărului,
20:50
Numărul victimelor atacului rusesc din Ternopil a crescut la 31 Libertatea Cuvântului
Numărul victimelor atacului cu rachete rusești din Ternopil a crescut. Încă trei persoane decedate – o femeie și doi copii – au fost
11:00
Sărbători creştine. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Obiceiuri, tradiții și credințe populare Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 21 noiembrie (stil vechi), sunt sărbătoriţi Sfinții Mihail și Gavriil. Numele complet al sărbătorii este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail
11:00
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului Libertatea Cuvântului
Sărbătoarea cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovidenia este dedicată părinților Maicii Domnului, Sfinții Ioachim și Ana, şi este marcată în
10:50
21 noiembrie – Ziua Demnității și Libertății Libertatea Cuvântului
În 2013, locuitorii din Cernăuți ieșeau la proteste în Piața Centrală, dar mergeau și să protesteze la Kiev. Astfel, ei susțineau ideile care
10:20
„Negativizarea” Ucrainei și a UE ca direcție principală a propagandei ungare Libertatea Cuvântului
Relațiile ungaro-ucrainene au căpătat o nuanță negativă specială în ultimele luni și au devenit și mai tensionate din cauza acțiunilor și declarațiilor provocatoare
10:10
21 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 21 noiembrie 1615,  Alexandru Movilă, al doilea fiu al lui Ieremia Movila, îl înfrânge pe Ştefan Tomşa în lupta de la Tătăreni şi
10:10
Garanții de securitate după modelul NATO: Axios a aflat cum SUA și Europa ar urma să apere Ucraina Libertatea Cuvântului
Planul de pace elaborat de Președintele SUA, Donald Trump, pentru Ucraina include garanții de securitate modelate după Articolul 5 al NATO. Acesta obligă
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
„Ne îndreptăm spre sfârșitul războiului cu un mare impuls”: SUA au făcut o declarație răsunătoare Libertatea Cuvântului
SUA au anunțat cel mai ambițios ritm al diplomației pentru încheierea războiului din Ucraina. Însărcinata cu Afaceri al SUA în Ucraina, Julie Davis,
20 noiembrie 2025
23:50
Au fost semnate 12 acorduri de cooperare între comunități teritoriale din Regiunea Cernăuți și România Libertatea Cuvântului
După cum comunică pe contul său de Facebook șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, la 20 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale a
23:40
Săptămână de spectacole minunate: La 21 noiembrie la Cernăuți începe Festivalul de comedie „Aplauze de Aur” Libertatea Cuvântului
În perioada 21 — 27 noiembrie, Teatrul Muzical-Dramatic Academic Regional Ucrainean „Olga Kobyleanska” din Cernăuți își deschide ușile pentru cea de-a 17-a ediție
23:30
Liceul evreiesc din Cernăuți a colectat și trimis ajutor militarilor pe direcția Pokrovsk Libertatea Cuvântului
Elevii Liceului Evreiesc din Cernăuți (Liceul Cernăuți nr. 15 ), împreună cu părinții și profesorii, au colectat și au trimis ajutor umanitar militarilor
23:20
La Cernăuți, polițiștii de frontieră au organizat o sărbătoare pentru copiii apărătorilor căzuți și prizonieri Libertatea Cuvântului
Copiii au vizitat centrul de divertisment „Factoria”, au participat la un quest, au jucat laser tag și au savurat pizza. Despre aceasta a
22:50
Germania, SUA și Turcia au discutat căile de încheiere a războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avut o convorbire telefonică cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ministrul turc de
06:30
S-a întâmplat o minune: un bărbat a fost scos viu  de sub dărâmături la Ternopil Libertatea Cuvântului
La Ternopil, pe strada Stus, salvatorii au scos de sub dărâmăturile unei clădiri un bărbat care se afla sub resturi după un atac
06:30
„UNIȚI SĂ FIM ÎN CUGETE, UNIȚI SĂ FIM ÎN CÂNTECE, UNIȚI ÎN DUMNEZEU” Libertatea Cuvântului
La 17 noiembrie, în una din sălile Muzeului Etnografic Regional Cernăuți, a fost inaugurată expoziția consacrată nobilii familii Mandicevschi din Bucovina. Adunarea, selectarea
06:20
Este realist să se încheie războiul din Ucraina fără Trump? – Budanov a dat un răspuns sincer Libertatea Cuvântului
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că poziția lui Trump este consecventă și că el este cel care poate influența încetarea
05:40
20 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 20 noiembrie 1907 la Sebiş, judeţul Arad,  s-a născut Mihai Beniuc, scriitor proletcultist şi psiholog,  academician, colaborator de frunte al regimului comunist din
19 noiembrie 2025
21:10
Resurse educaționale de calitate Libertatea Cuvântului
În cadrul proiectului finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au fost tipărite caiete de limba română pentru elevii clasei a 5-a (autor
21:00
SUA îl vor înclina pe Zelenski să accepte un „acord-cadru” cu Federația Rusă Libertatea Cuvântului
«Acordul-cadru» SUA și Rusia privind încheierea războiului, discutat în mass-media occidentale, nu răspunde intereselor Ucrainei. Despre aceasta comunică RBK-Ucraina, citând o sursă informată.
20:50
Veșnic tânăr la 34 de ani Libertatea Cuvântului
19 noiembrie, este o dată dureroasă pentru familia Gimnaziul din Șcerbinți, CT Vancicăuți. Eroul nostru, apărătorul Ucrainei, Oleksandr Bidiak, în această zi ar
20:40
Regiunea Cernăuți și județul Timiș din România au semnat un acord de parteneriat Libertatea Cuvântului
Documentul a fost semnat în Parlamentul României, în timpul celebrării a 35 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor. Timiș a devenit a
20:30
Atac masiv al rușilor cu drone și rachete asupra regiunilor din Vestul Ucrainei Libertatea Cuvântului
În cursul nopții și dimineții, armata rusă a lansat un atac masiv combinat asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Inamicul a atacat, în
20:30
Grănicerii au descoperit o icoană veche într-un microbuz Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Bucovina au descoperit o icoană veche într-un microbuz. Obiectul a fost trimis pentru expertiză. Despre acest lucru a informat Detașamentul de
09:30
Nutriţie şi sănătate. Varza roșie: beneficii și contraindicații Libertatea Cuvântului
Toate soiurile de varză au un conținut ridicat de vitamina C și un conținut scăzut de calorii. Varza este, de asemenea, o sursă
09:20
Distincția „Crucea de Aur” a fost acordată la doi apărători nouăsulițeni Libertatea Cuvântului
Doi apărători din Comunitatea Teritorială Noua Suliță au fost distinși cu înalte onoruri militare. Insigna Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei „Crucea
09:10
Dezvoltarea logisticii transfrontaliere: întâlnire a oficialilor ucraineni și români Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a avut loc o întâlnire între Serghii Derkaci, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor,
09:00
Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace Libertatea Cuvântului
Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească
08:20
19 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 19 noiembrie 1882, în Binținți/ Hunedoara,  s-a născut Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. A făcut studii
18 noiembrie 2025
17:40
Accident mortal în Zavoloka: un șofer a murit, celălalt — a fost internat în spital Libertatea Cuvântului
Pe 18 noiembrie, poliția a primit un apel despre un accident rutier în satul Zavoloka, raionul Cernăuți, unde s-au ciocnit autoturismele „Citroën” și
17:40
Rusia este implicată în exploziile de pe calea ferată din Polonia, spun serviciile secrete Libertatea Cuvântului
Toate indiciile arată că serviciile secrete ruse sunt implicate în organizarea exploziilor de pe calea ferată poloneză, pe care era transportat ajutorul de
17:30
Regiunea Cernăuți: 266,6 milioane grivne pentru Armata Ucraineană Libertatea Cuvântului
În primele 10 luni ale anului curent, regiunea Cernăuți a alocat deja 266,6 milioane de grivne pentru sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare
