/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1368: Atac lângă Moldova, acord NB8 și ultimatum lui Zelenski. Patriarhul încurajează soldații să ucidă

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1368: Atac lângă Moldova, acord NB8 și ultimatum lui Zelenski. Patriarhul încurajează soldații să ucidă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8