Zile de doliu declarate într-o comunitate din Bucovina: a fost întâmpinat soldatul căzut la datorie Iurii Romaniuk
Libertatea Cuvântului, 22 noiembrie 2025 21:30
În Comunitatea Teritorială Berhomet din Bucovina au fost declarate zile de doliu, în perioada 22-24 noiembrie, în legătură cu moartea soldatului Iurii Romaniuk,
Acum o oră
21:10
Astăzi, 22 noiembrie, la Cernăuți, a fost comemorată memoria victimelor nevinovate ale foametelor (Holodomor-urilor). Reprezentanți ai autorităților, ai clerului și ai publicului au
Acum 12 ore
10:30
Atacul Rusiei asupra Ternopilului: printre victime se numără o cetățeană poloneză de șapte ani # Libertatea Cuvântului
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wąsowski, a anunțat că, în urma atacului rusesc asupra Ternopilului în noaptea de
10:30
Somnul este esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră, atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar importanța somnului este una deosebită. Este un
09:50
Financial Times: Întâlnirea delegațiilor UE și SUA la Kiev a fost „neplăcută” și „tensionată” # Libertatea Cuvântului
O delegație a SUA a avut o întâlnire cu reprezentanții europeni la Kiev, care s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de neplăcută și tensionată.
09:40
În perioada 17 -21 noiembrie, la Liceul „Alexandru Ilschi” din Crasna a fost organizată Săptămâna de istorie și drept. „Această săptămână a trecut
09:30
Ziua Demnității și Libertății marcată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian # Libertatea Cuvântului
Ziua Demnității și Libertății nu este doar o dată în actualul calendar Ucrainean. Ea ne duce cu gândul la memorie, la opțiunea făcută
09:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Președintele SUA, Donald Trump, au discutat în seara zilei de 21 noiembrie despre planul de pace în 28
09:00
Zelenski s-a adresat ucrainenilor cu privire la planul de pace: Acum este unul dintre cele mai dificile momente # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, s-a adresat tuturor ucrainenilor în legătură cu planul de pace al SUA. El a subliniat că în prezent țara
Acum 24 ore
08:40
Pe front a căzut luptătorul Iurie Toderaș din Bucovina, locuitor al satului Sneaciv, care fusese considerat dispărut fără urmă. Informația este transmisă de
08:20
La 22 noiembrie 1908, în Horodnic de Sus, Suceava, s-a născut Iulian Vesper (Teodor Grosu), poet, eseist, traducător și romancier din Bucovina, membru
Ieri
21:30
A încetat să bată inima unui vrednic român din ținutul Herței – Victor Ciuclea # Libertatea Cuvântului
Primarul orașului Herța, deputații și colectivul Consiliului Orășenesc Herța anunță cu adâncă tristețe despre moartea prematură a unei persobalități cunoscute în ținutul Herța
21:00
Forumul pentru Reconstrucția Ucrainei „Rebuilding Ukraine Forum 2025” de la București # Libertatea Cuvântului
Un eveniment amplu, organizat de Ambasada Ucrainei în România în cooperare cu Camera de Comerț Bilaterală Ucraineano-Română, cu scopul de a implica România
21:00
În fiecare an ziua de 21 noiembrie este deosebită pentru toți locuitorii satului Cupca. Pe stil vechi sărbătorim praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și
21:00
O poveste de supraviețuire la Ternopil: Bogdan Kobel, salvat după 10 ore sub dărâmături # Libertatea Cuvântului
În Ternopil, salvatorii au reușit să-l scoată de sub dărâmăturile blocului distrus pe Bogdan Kobel, în vârstă de 20 de ani. Mama tânărului,
20:50
Numărul victimelor atacului cu rachete rusești din Ternopil a crescut. Încă trei persoane decedate – o femeie și doi copii – au fost
11:00
Sărbători creştine. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Obiceiuri, tradiții și credințe populare # Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 21 noiembrie (stil vechi), sunt sărbătoriţi Sfinții Mihail și Gavriil. Numele complet al sărbătorii este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail
11:00
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului # Libertatea Cuvântului
Sărbătoarea cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovidenia este dedicată părinților Maicii Domnului, Sfinții Ioachim și Ana, şi este marcată în
10:50
În 2013, locuitorii din Cernăuți ieșeau la proteste în Piața Centrală, dar mergeau și să protesteze la Kiev. Astfel, ei susțineau ideile care
10:20
„Negativizarea” Ucrainei și a UE ca direcție principală a propagandei ungare # Libertatea Cuvântului
Relațiile ungaro-ucrainene au căpătat o nuanță negativă specială în ultimele luni și au devenit și mai tensionate din cauza acțiunilor și declarațiilor provocatoare
10:10
La 21 noiembrie 1615, Alexandru Movilă, al doilea fiu al lui Ieremia Movila, îl înfrânge pe Ştefan Tomşa în lupta de la Tătăreni şi
10:10
Garanții de securitate după modelul NATO: Axios a aflat cum SUA și Europa ar urma să apere Ucraina # Libertatea Cuvântului
Planul de pace elaborat de Președintele SUA, Donald Trump, pentru Ucraina include garanții de securitate modelate după Articolul 5 al NATO. Acesta obligă
00:00
„Ne îndreptăm spre sfârșitul războiului cu un mare impuls”: SUA au făcut o declarație răsunătoare # Libertatea Cuvântului
SUA au anunțat cel mai ambițios ritm al diplomației pentru încheierea războiului din Ucraina. Însărcinata cu Afaceri al SUA în Ucraina, Julie Davis,
20 noiembrie 2025
23:50
Au fost semnate 12 acorduri de cooperare între comunități teritoriale din Regiunea Cernăuți și România # Libertatea Cuvântului
După cum comunică pe contul său de Facebook șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, la 20 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale a
23:40
Săptămână de spectacole minunate: La 21 noiembrie la Cernăuți începe Festivalul de comedie „Aplauze de Aur” # Libertatea Cuvântului
În perioada 21 — 27 noiembrie, Teatrul Muzical-Dramatic Academic Regional Ucrainean „Olga Kobyleanska” din Cernăuți își deschide ușile pentru cea de-a 17-a ediție
23:30
Liceul evreiesc din Cernăuți a colectat și trimis ajutor militarilor pe direcția Pokrovsk # Libertatea Cuvântului
Elevii Liceului Evreiesc din Cernăuți (Liceul Cernăuți nr. 15 ), împreună cu părinții și profesorii, au colectat și au trimis ajutor umanitar militarilor
23:20
La Cernăuți, polițiștii de frontieră au organizat o sărbătoare pentru copiii apărătorilor căzuți și prizonieri # Libertatea Cuvântului
Copiii au vizitat centrul de divertisment „Factoria”, au participat la un quest, au jucat laser tag și au savurat pizza. Despre aceasta a
22:50
Germania, SUA și Turcia au discutat căile de încheiere a războiului din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avut o convorbire telefonică cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ministrul turc de
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
S-a întâmplat o minune: un bărbat a fost scos viu de sub dărâmături la Ternopil # Libertatea Cuvântului
La Ternopil, pe strada Stus, salvatorii au scos de sub dărâmăturile unei clădiri un bărbat care se afla sub resturi după un atac
06:30
La 17 noiembrie, în una din sălile Muzeului Etnografic Regional Cernăuți, a fost inaugurată expoziția consacrată nobilii familii Mandicevschi din Bucovina. Adunarea, selectarea
06:20
Este realist să se încheie războiul din Ucraina fără Trump? – Budanov a dat un răspuns sincer # Libertatea Cuvântului
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că poziția lui Trump este consecventă și că el este cel care poate influența încetarea
05:40
La 20 noiembrie 1907 la Sebiş, judeţul Arad, s-a născut Mihai Beniuc, scriitor proletcultist şi psiholog, academician, colaborator de frunte al regimului comunist din
19 noiembrie 2025
21:10
În cadrul proiectului finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au fost tipărite caiete de limba română pentru elevii clasei a 5-a (autor
21:00
SUA îl vor înclina pe Zelenski să accepte un „acord-cadru” cu Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
«Acordul-cadru» SUA și Rusia privind încheierea războiului, discutat în mass-media occidentale, nu răspunde intereselor Ucrainei. Despre aceasta comunică RBK-Ucraina, citând o sursă informată.
20:50
19 noiembrie, este o dată dureroasă pentru familia Gimnaziul din Șcerbinți, CT Vancicăuți. Eroul nostru, apărătorul Ucrainei, Oleksandr Bidiak, în această zi ar
20:40
Regiunea Cernăuți și județul Timiș din România au semnat un acord de parteneriat # Libertatea Cuvântului
Documentul a fost semnat în Parlamentul României, în timpul celebrării a 35 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor. Timiș a devenit a
20:30
Atac masiv al rușilor cu drone și rachete asupra regiunilor din Vestul Ucrainei # Libertatea Cuvântului
În cursul nopții și dimineții, armata rusă a lansat un atac masiv combinat asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Inamicul a atacat, în
20:30
Grănicerii din Bucovina au descoperit o icoană veche într-un microbuz. Obiectul a fost trimis pentru expertiză. Despre acest lucru a informat Detașamentul de
09:30
Toate soiurile de varză au un conținut ridicat de vitamina C și un conținut scăzut de calorii. Varza este, de asemenea, o sursă
09:20
Doi apărători din Comunitatea Teritorială Noua Suliță au fost distinși cu înalte onoruri militare. Insigna Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei „Crucea
09:10
Dezvoltarea logisticii transfrontaliere: întâlnire a oficialilor ucraineni și români # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a avut loc o întâlnire între Serghii Derkaci, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor,
09:00
Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace # Libertatea Cuvântului
Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească
08:20
La 19 noiembrie 1882, în Binținți/ Hunedoara, s-a născut Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. A făcut studii
18 noiembrie 2025
17:40
Accident mortal în Zavoloka: un șofer a murit, celălalt — a fost internat în spital # Libertatea Cuvântului
Pe 18 noiembrie, poliția a primit un apel despre un accident rutier în satul Zavoloka, raionul Cernăuți, unde s-au ciocnit autoturismele „Citroën” și
17:40
Rusia este implicată în exploziile de pe calea ferată din Polonia, spun serviciile secrete # Libertatea Cuvântului
Toate indiciile arată că serviciile secrete ruse sunt implicate în organizarea exploziilor de pe calea ferată poloneză, pe care era transportat ajutorul de
17:30
În primele 10 luni ale anului curent, regiunea Cernăuți a alocat deja 266,6 milioane de grivne pentru sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare
17:30
La Cernăuți, cu sprijin guvernamental soția unui veteran va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii „Vunderkind” # Libertatea Cuvântului
În curând, la Cernăuți, se va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii «Vunderkind», inițiat de soția veteranului, Valeria Troianovska. Proiectul este implementat
17:30
Un elev din Bucovina a urcat pe un vârf alpin și a stabilit un record național # Libertatea Cuvântului
Elevul Yaroslav Ilașciuk din clasa a 10-B din Bucovina a stabilit un record național al Ucrainei, urcând pe unul dintre vârfurile Alpilor —
17:30
Agenția de presă ASS raportează despre vremea din 18 noiembrie în regiunea Cernăuți. După ora 7 dimineața, în comunitatea Seliatin din Bucovina a
09:00
Reprezentanți-cheie ai puterii îl sfătuiesc pe Zelenski să îl demită pe Iermak # Libertatea Cuvântului
Reprezentanți-cheie ai puterii, apropiați de Președintele Volodymyr Zelenski, îl sfătuiesc să îl demită pe șeful Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, după investigația răsunătoare a
