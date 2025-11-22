/VIDEO/ Accident nocturn la Chișinău. Cum a ajuns o mașină într-un copac

TV8, 22 noiembrie 2025 15:10

/VIDEO/ Accident nocturn la Chișinău. Cum a ajuns o mașină într-un copac

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
15:10
/VIDEO/ Accident nocturn la Chișinău. Cum a ajuns o mașină într-un copac TV8
15:10
Ciclism sau gimnastică sportivă? S-a dat startul a două competiții sportive în Chișinău TV8
Acum o oră
14:40
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA TV8
Acum 2 ore
14:10
Accident nocturn la Chișinău. Cum a ajuns o mașină într-un copac TV8
13:40
Chiar dacă afară e posomorât, „Dialog între generații” va avea loc și astăzi: Unde se pot întâlni seniorii Capitalei TV8
Acum 4 ore
13:10
/VIDEO/ Camionul cu arme nu mergea în Israel? Mihai Isac: „Probabil ajungea la un sediu de elemente criminale” TV8
13:00
/VIDEO/ „V-au aruncat oase”: Cei 3 reținuți în dosarul contrabandei cu arme, aduși în fața judecătorilor TV8
12:10
Vremea rece nu sperie producătorii autohtoni: Unde se desfășoară iarmaroace în acest weekend TV8
12:00
Alertă în România după atacurile din Ucraina: Autoritățile au ridicat avioane și au trimis mesaj RO-Alert TV8
11:40
/VIDEO/ Start atmosferei de sărbătoare: În PMAN se instalează luminițele de Crăciun TV8
Acum 6 ore
11:10
Cântăreața italiană Ornella Vanoni a murit: Câți ani avea artista și ce planuri își făcuse pentru ultimul drum TV8
10:40
Alertă în România după atacurile din Ucraina: Autoritățile au ridicat avioane și au trimit mesaj RO-Alert TV8
10:10
Lucrări de reparație a rețelelor de canalizare în Chișinău: Pe ce străzi va fi sistat traficul rutier în acest weekend TV8
09:50
Horoscop 22 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Racii stau pe dietă, iar comunicarea e arma Balanțelor. Săgetătorii vor o schimbare TV8
09:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1368: Atac rusesc lângă granița României, iar armata a mobilizat două avioane F-16 TV8
Acum 8 ore
09:00
/METEO/ Vremea azi, 22 noiembrie 2025: Ceață și cer noros. În ce regiune a țării se așteaptă ploi TV8
Acum 24 ore
23:20
Cel mai scump tablou pictat de o femeie: Suma record cu care a fost vândut TV8
23:10
Ursula von der Leyen, despre ultimatumul SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă fără Ucraina” TV8
22:50
/VIDEO/ „Vezi că poți!”: De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei TV8
22:20
Pașapoartele diplomatice ale foștilor deputați Șor, invalidate automat: Câte persoane dețin documentul în prezent TV8
22:10
Ultimatum de la SUA: Trump cere acceptarea planului de pace până pe 27 noiembrie TV8
21:50
/VIDEO/ Schimbări la bacalaureat: Cum ar putea obține elevii alolingvi 10 din oficiu la limba română TV8
21:40
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Drăgușeni: Care a fost cea mai mare greșeală a guvernării TV8
21:20
Ultimatum american pentru Ucraina: Trump cere acceptarea planului de pace până pe 27 noiembrie TV8
21:20
/VIDEO/ Gratii în loc de gard: Clădirea fostului Hotel Național a fost securizată după tragedie TV8
20:50
/VIDEO/ Minut de reculegere în memoria lui Ilașcu, la CMC: Explicația socialiștilor după ce nu s-au ridicat în picioare TV8
20:00
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Drăgușeni: Care a fost cea mai mare greșeală a guvernării TV8
19:50
/VIDEO/ Depozitate la Cobasna și produse în Iran? Versiuni privind armele din camionul oprit la Albița TV8
19:20
Permis de conducere „suvenir” și dolari suspecți: Ce au descoperit polițiștii de frontieră la vama Otaci TV8
18:50
El Clasico de Moldova în acest weekend: Zimbru țintește a treia victorie la rând în fața lui Sheriff TV8
18:10
/VIDEO/ Bilanț tot mai sumbru la Ternopil: O mamă și cei doi copii ai săi, scoși morți de sub dărâmături TV8
18:00
/VIDEO/ Mihai Popșoi explică planul de reintegrare al Moldovei: Când va fi prezentat public TV8
17:30
/VIDEO/ „Nu vom trăda Ucraina”: Zelenski reacționează dur la planul de pace cu 28 de puncte al lui Trump TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, capcana nucleară și atac mortal. Zelenski refuză, dar Kievul e presat de SUA TV8
17:00
Pestă porcină africană la Cimișlia. 6 localități din Ialoveni, incluse în zona de supraveghere TV8
17:00
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului: Au obținut voturi insuficiente TV8
16:40
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului: Au obținut insuficiente voturi TV8
16:00
Caz de pestă porcină africană la Cimișlia: 6 localități din raionul Ialoveni, incluse în Zona de supraveghere TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. Kievul e presat de SUA TV8
Ieri
15:30
Cine sunt cei 3 reținuți din ancheta camionului cu arme la Albița: Precizări de la PCCOCS TV8
14:50
/VIDEO/ Salariul minim în Moldova: Statul își permite o majorare, dar sindicatele cred că este puțin TV8
14:20
/VIDEO/ Panică la Dubai Air Show: Momentul în care un avion militar se prăbușește. Pilotul nu a supraviețuit TV8
14:10
/VIDEO/ „Pescărușul” revine cu un nou episod la TV8: Provocări deocheate - sâmbătă, la ora 19:45 TV8
13:50
„Soldat universal”: Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, propuși la funcția de viceprimari ai Chișinăului TV8
13:20
Prețurile continuă să crească la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 22, 23 și 24 noiembrie 2025 TV8
13:10
/VIDEO/ Noi imagini cu armele din camionul oprit la Albița: Momentul descoperirii arsenalului ascuns TV8
12:40
/VIDEO/ Atac devastator al rușilor la Zaporojie: Cel puțin 5 morți și 9 răniți TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. „UE are un plan clar” TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. „UE are un plan foarte clar” TV8
12:20
Planul de pace cu 28 de puncte propus de Trump pentru Ucraina și Rusia: Data-limită pentru Kiev TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.