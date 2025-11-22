Vox-populi: Ce cred ucrainenii despre noul plan de pace al SUA

11:10

Familia Racoviță s-a mutat dintr-un apartament din Chișinău într-o casă din satul Cimișeni, Criuleni, contrar tendinței de urbanizare care se atestă în R. Moldova. Tinerii lucrează de la distanță și vin rar în oraș. La țară, cheltuielile li s-au redus, iar unele produse le cumpără de la localnici....