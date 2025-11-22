Vedeta TV românească Olga Barcari se întoarce în patria sa, Moldova
MyBusiness.md, 22 noiembrie 2025 13:40
Olga Barcari s-a născut în Republica Moldova, dar a plecat de acasă în adolescență și s-a stabilit în România. Totuși,…
Alte ştiri de MyBusiness.md
Acum 15 minute
13:50
O fetiță de 12 ani din statul indian Maharashtra a murit după ce profesoara ei a obligat-o să facă 100…
Acum 30 minute
13:40
Ieri
18:10
Lansare oficială: Au început înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026” – Companiile sunt invitate să se înregistreze! # MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunțădeschiderea înscrierilor pentru participanți la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat…
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Felicitări, urmează să fiți angajat la muncă! A rămas doar să adunați toate documentele necesare pentru angajare. Vă povestim despre…
11:40
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # MyBusiness.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023. Inteligența artificială rescrie regulile jocului în materie de infracționalitate,…
17 noiembrie 2025
18:00
Ion Muntean: Investițiile în eficiență energetică reduc facturile la energie și stimulează dezvoltarea economiei locale # MyBusiness.md
Interviu cu Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Eneregie Durabilă Dle Muntean, cât de important este subiectul eficienței energetice în…
16 noiembrie 2025
11:20
Ce faci când îți este dor de gustul de acasă, dar te afli în străinătate? Ei bine, moldovenii, românii, dar…
13 noiembrie 2025
08:40
Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur # MyBusiness.md
Comerțul cu furaje al Republicii Moldova a totalizat 34 de mii de tone în luna octombrie, în valoare de 220,1…
06:40
Viața în Moldova s-a scumpit cu 10% de la începutul anului, însă rămâne mai ieftină decât în România # MyBusiness.md
Scumpirile din ultimele luni au dus Republica Moldova pe locul 94 în topul mondial al costului vieții, arată datele Numbeo,…
12 noiembrie 2025
15:40
Trecerea timpului lasă urme vizibile pe pielea noastră: riduri care se adâncesc, piele care devine laxă, textura neuniformă și pierderea…
11 noiembrie 2025
17:50
Concursul Național „Moldovan Hospitality Awards 2025” – va celebra excelența și inovația în industria HoReCa din Moldova # MyBusiness.md
Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, va…
10 noiembrie 2025
10:00
Disputele juridice actuale ale Moldovei cu investitorii ar putea pune în pericol speranțele sale de aderare la UE. Așa susține…
7 noiembrie 2025
13:10
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău, titrează presa locală. Mișcarea vine…
06:40
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova # MyBusiness.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și investighează lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova. Investigația a fost…
6 noiembrie 2025
18:30
Republica Moldova: Sectorul agroalimentar, în deficit major. Exporturile au însumat doar 679 milioane $ # MyBusiness.md
Paradoxal, dar Republica Moldova se confruntă cu un deficit serios al exporturilor agricole, în condițiile în care este recunoscută ca…
18:10
Bulgarii călătoresc cu feribotul în România pentru cumpărături în piețe și supermarketuri # MyBusiness.md
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din…
31 octombrie 2025
13:40
Heisterkamp deschide un birou pentru operațiuni logistice și de analiză a datelor în Moldova # MyBusiness.md
Compania olandeză Heisterkamp Transportation Solutions, unul dintre liderii europeni în transport și logistică, a anunțat extinderea operațiunilor sale în Europa…
28 octombrie 2025
18:20
Cea mai mare platformă de fotbal piratat din Italia emitea de fapt din... Republica Moldova # MyBusiness.md
Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) și echipa antipiraterie a DAZN au pus capăt activității rețelei Calcio, un serviciu de…
11:30
Brandul Graim din Republica Moldova a lansat o gamă de dulciuri fără zahăr rafinat, fără gluten și fără lactoză. Printre…
27 octombrie 2025
13:10
Confortul casei se compune din detalii: lumină, textile, sunet și senzații tactile. Dormitorul în această mozaică este principala sursă de…
26 octombrie 2025
06:20
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute…
23 octombrie 2025
13:10
Noul sistem de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene a început să funcționeze la 12 octombrie 2025. Țările UE care utilizează…
