Dincolo de știri | Cum să faci Republica Moldova nici „neputincioasă”, nici „non-democratică”

Europa Libera Moldova, 22 noiembrie 2025 10:10

Acum o oră
10:10
10:00
Negru și Boțan explică în ce ar consta și de ce ar fi necesar un Plan național de reziliență Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
09:10
Cum interzicerea țigărilor de unică folosință în Marea Britanie ajută militarii din Ucraina Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
15:00
„Contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel”. Ce transporta camionul oprit la Albița Europa Libera Moldova
11:50
Andri Iermak. Norocul sau ghinionul lui Zelenski? Europa Libera Moldova
Ieri
09:10
De ce se prăbușesc afacerile cu soia în Moldova Europa Libera Moldova
08:00
Rusia pretinde că a cucerit orașul Kupiansk, în timp ce Zelenski evaluează noul plan de pace american Europa Libera Moldova
20 noiembrie 2025
21:50
Serviciul ungar al Europei Libere își încetează activitatea Europa Libera Moldova
21:00
Zelenski confirmă primirea planului de pace al SUA. Așteaptă să-l discute cu Trump Europa Libera Moldova
17:10
Anchete în România și Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița Europa Libera Moldova
15:30
Ambasadorul rus se întreabă unde este drona, după ce a primit o notă de protest din partea Chișinăului Europa Libera Moldova
14:30
Moldova și-a luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu Europa Libera Moldova
14:10
Ambasadorul rus, convocat la Externe: N-am văzut drona care ar fi zumzăit deasupra Moldovei Europa Libera Moldova
11:10
Bătălia pentru Pokrovsk: rutele vitale de aprovizionare Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Procurorii investighează opt cauze penale privind survolarea ilegală a R. Moldova Europa Libera Moldova
09:10
Medicul sudanez de la Chișinău Europa Libera Moldova
09:00
Zelenski se întâlnește cu oficiali americani. I-ar putea aduce un plan de pace greu de acceptat Europa Libera Moldova
08:20
UE analizează trei opțiuni pentru finanțarea Ucrainei Europa Libera Moldova
00:20
Nadejda Hriptievschi, despre verificarea procurorilor, rezistența din sistem și reforma justiției Europa Libera Moldova
19 noiembrie 2025
18:20
Nadejda Hriptievschi, despre verificarea procurorilor, rezistența din sistem și reforma justiției Europa Libera Moldova
18:20
Președintele Comisiei de vetting a procurorilor: un proces „intruziv și stresant”, dar „obiectiv” Europa Libera Moldova
18:20
Nadejda Hriptievschi: „Vettingul pune o temelie importantă, dar nu este suficient...” Europa Libera Moldova
16:00
În Macedonia de Nord a început procesul în cazul incendiului de la clubul Pulse, soldat cu 63 de morți Europa Libera Moldova
15:00
Zi de doliu în R. Moldova, în memoria lui Ilie Ilașcu Europa Libera Moldova
14:20
Regiunea transnistreană, asigurată cu gaze până la sfârșitul lui noiembrie Europa Libera Moldova
13:50
Plahotniuc, menținut în arest încă 30 de zile Europa Libera Moldova
13:20
Finlanda, prima țară care închide benzinăriile deținute de Lukoil Europa Libera Moldova
11:50
China și Japonia își escaladează disputa diplomatică. Beijingul amenință cu interdicții la importuri nipone Europa Libera Moldova
11:20
Ce se poate întâmpla cu benzinăriile Lukoil-Moldova după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane Europa Libera Moldova
10:20
Un nou atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Mai multe regiuni au rămas fără curent Europa Libera Moldova
09:40
O dronă a intrat 8 kilometri în România, iar în Polonia s-au ridicat avioane militare, pe fondul bombardării vestului Ucrainei Europa Libera Moldova
18 noiembrie 2025
17:20
Dosarul lui Plahotniuc: Tranzacții dubioase între bănci și două martore decedate Europa Libera Moldova
16:20
Șase localități din Zona de Securitate rămân conectate la rețeaua de gaze din stânga Nistrului Europa Libera Moldova
14:30
Polonia crede că serviciile rusești sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend Europa Libera Moldova
13:30
La moartea lui Ilie Ilașcu. „Nu am ştiut că o să fiu eliberat...” Europa Libera Moldova
12:50
Sătenii din Delta Dunării revin la casele lor, după evacuări în premieră, provocate de raiduri rusești în Ucraina Europa Libera Moldova
09:20
SUA spun că sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil produc deja efecte chiar înainte să intre în vigoare Europa Libera Moldova
09:00
Viața de zi cu zi ca terapie pentru soldații răniți din Ucraina Europa Libera Moldova
Terapeuții ocupaționali din Ucraina caută metode creative pentru tratamentul militarilor răniți. Centrul de reabilitare „Nezlamni” („Neînfrânt”) din regiunea vestică Lvov, organizează sesiuni de tratament în afara clinicii pentru a-i ajuta pe pacienți să-și recâștige independența și încrederea în sine prin îndeplinirea unor sarcini în situații reale....
07:00
Ucraina semnează un acord cu Franța privind achiziția avioanelor de vânătoare, în timp ce Kremlinul așteaptă un nou summit cu SUA Europa Libera Moldova
17 noiembrie 2025
14:50
Decana Facultății Fizică neagă că a luat mită: „Noi trebuie să le plătim studenților să vină la facultate, nu să cerem bani de la ei” Europa Libera Moldova
13:40
Cine alimentează aeronavele la Chișinău după ce statul a preluat activele „Lukoil” de la Aeroport Europa Libera Moldova
12:20
Atacuri rusești asupra regiunilor Harkov, Odesa și în apropierea graniței cu România. Zelenski se îndreaptă spre Paris pentru a cere arme Europa Libera Moldova
12:00
Alegeri locale după amalgamare: primarii din Călinești și Leova își păstrează mandatele Europa Libera Moldova
11:10
Din capitală, la țară Europa Libera Moldova
Familia Racoviță s-a mutat dintr-un apartament din Chișinău într-o casă din satul Cimișeni, Criuleni, contrar tendinței de urbanizare care se atestă în R. Moldova. Tinerii lucrează de la distanță și vin rar în oraș. La țară, cheltuielile li s-au redus, iar unele produse le cumpără de la localnici....
16 noiembrie 2025
21:30
Primele alegeri locale după amalgamare Europa Libera Moldova
Embed Primele sate din R. Moldova care au trecut prin amalgamarea voluntară și-au ales noile administrații locale într-un scrutin considerat un test pentru reforma teritorial-administrativă. ​...
13:30
Război, reziliență și speranță: povestea unui cuplu ucrainean pe TikTok Europa Libera Moldova
Taras Levkovici și-a pierdut ambele picioare în explozia unei mine pe frontul din Ucraina anul trecut. Prietena sa, Vika, pe care a cunoscut-o pe TikTok, i-a fost alături în lungul proces de recuperare. Acum, cei doi folosesc rețelele sociale pentru a împărtăși povestea lor și dragostea care i-a ajutat să treacă peste toate greutățile....
10:10
Zelenski promite o reformă radicală a sectorului energetic pe fondul scandalului de corupție Europa Libera Moldova
08:40
Rugăciunea musulmană în public, o practică tot mai puțin tolerată de ruși Europa Libera Moldova
15 noiembrie 2025
16:00
Sus, pe cer: Sunt baloanele din Belarus o operațiune de contrabandă? Un atac hibrid? Sau ambele? Europa Libera Moldova
14:40
De ce suntem mai triști în perioada rece a anului Europa Libera Moldova
