/METEO/ Vremea azi, 22 noiembrie 2025: Ceață și cer noros. În ce regiune a țării se așteaptă ploi

TV8, 22 noiembrie 2025 09:00

/METEO/ Vremea azi, 22 noiembrie 2025: Ceață și cer noros. În ce regiune a țării se așteaptă ploi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
09:00
/METEO/ Vremea azi, 22 noiembrie 2025: Ceață și cer noros. În ce regiune a țării se așteaptă ploi TV8
Acum 12 ore
23:20
Cel mai scump tablou pictat de o femeie: Suma record cu care a fost vândut TV8
23:10
Ursula von der Leyen, despre ultimatumul SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă fără Ucraina” TV8
22:50
/VIDEO/ „Vezi că poți!”: De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei TV8
22:20
Pașapoartele diplomatice ale foștilor deputați Șor, invalidate automat: Câte persoane dețin documentul în prezent TV8
22:10
Ultimatum de la SUA: Trump cere acceptarea planului de pace până pe 27 noiembrie TV8
21:50
/VIDEO/ Schimbări la bacalaureat: Cum ar putea obține elevii alolingvi 10 din oficiu la limba română TV8
21:40
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Drăgușeni: Care a fost cea mai mare greșeală a guvernării TV8
21:20
Ultimatum american pentru Ucraina: Trump cere acceptarea planului de pace până pe 27 noiembrie TV8
21:20
/VIDEO/ Gratii în loc de gard: Clădirea fostului Hotel Național a fost securizată după tragedie TV8
20:50
/VIDEO/ Minut de reculegere în memoria lui Ilașcu, la CMC: Explicația socialiștilor după ce nu s-au ridicat în picioare TV8
Acum 24 ore
20:00
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Drăgușeni: Care a fost cea mai mare greșeală a guvernării TV8
19:50
/VIDEO/ Depozitate la Cobasna și produse în Iran? Versiuni privind armele din camionul oprit la Albița TV8
19:20
Permis de conducere „suvenir” și dolari suspecți: Ce au descoperit polițiștii de frontieră la vama Otaci TV8
18:50
El Clasico de Moldova în acest weekend: Zimbru țintește a treia victorie la rând în fața lui Sheriff TV8
18:10
/VIDEO/ Bilanț tot mai sumbru la Ternopil: O mamă și cei doi copii ai săi, scoși morți de sub dărâmături TV8
18:00
/VIDEO/ Mihai Popșoi explică planul de reintegrare al Moldovei: Când va fi prezentat public TV8
17:30
/VIDEO/ „Nu vom trăda Ucraina”: Zelenski reacționează dur la planul de pace cu 28 de puncte al lui Trump TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, capcana nucleară și atac mortal. Zelenski refuză, dar Kievul e presat de SUA TV8
17:00
Pestă porcină africană la Cimișlia. 6 localități din Ialoveni, incluse în zona de supraveghere TV8
17:00
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului: Au obținut voturi insuficiente TV8
16:40
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului: Au obținut insuficiente voturi TV8
16:00
Caz de pestă porcină africană la Cimișlia: 6 localități din raionul Ialoveni, incluse în Zona de supraveghere TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. Kievul e presat de SUA TV8
15:30
Cine sunt cei 3 reținuți din ancheta camionului cu arme la Albița: Precizări de la PCCOCS TV8
14:50
/VIDEO/ Salariul minim în Moldova: Statul își permite o majorare, dar sindicatele cred că este puțin TV8
14:20
/VIDEO/ Panică la Dubai Air Show: Momentul în care un avion militar se prăbușește. Pilotul nu a supraviețuit TV8
14:10
/VIDEO/ „Pescărușul” revine cu un nou episod la TV8: Provocări deocheate - sâmbătă, la ora 19:45 TV8
13:50
„Soldat universal”: Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, propuși la funcția de viceprimari ai Chișinăului TV8
13:20
Prețurile continuă să crească la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 22, 23 și 24 noiembrie 2025 TV8
13:10
/VIDEO/ Noi imagini cu armele din camionul oprit la Albița: Momentul descoperirii arsenalului ascuns TV8
12:40
/VIDEO/ Atac devastator al rușilor la Zaporojie: Cel puțin 5 morți și 9 răniți TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. „UE are un plan clar” TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Planul cu 28 de puncte, data-limită, capcana nucleară și atac mortal. „UE are un plan foarte clar” TV8
12:20
Planul de pace cu 28 de puncte propus de Trump pentru Ucraina și Rusia: Data-limită pentru Kiev TV8
12:10
iTicket: Cinci evenimente de neratat în Chișinău, plus, un festival surpriză TV8
11:50
Pericol pentru copii: 5 tone de bomboane, oprite la frontieră. Ce au descoperit specialiștii TV8
11:30
Atac devastator al rușilor la Zaporojie: Cel puțin 5 morți și 9 răniți TV8
11:30
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Drăgușeni: Care a fost cea mai mare greșeală a guvernării - de la 19:55, la TV8! TV8
11:00
Ancheta privind camionul cu arme la Albița: Carp îl contrazice pe Usatîi și dezvăluie cine sunt cei 3 reținuți TV8
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1367: Capcană nucleară și atac mortal. Planul integral din 28 de puncte propus de Trump și data-limită TV8
10:20
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova /P/ TV8
10:10
/VIDEO/ Accident grav la Chișinău: Dezastrul provocat de un șofer care a distrus 6 mașini TV8
09:50
/VIDEO/ Fulgere și tunete în noiembrie: Explicația fenomenului rar care a speriat dimineața TV8
Ieri
09:20
/VIDEO/ „M-a făcut proastă”: Fatima Bosch a câștigat Miss Universe 2025 după ce a fost insultată de directorul concursului TV8
08:10
Sărbătoare pe 21 noiembrie 2025: Creștinii ortodocși de stil vechi îi cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil TV8
07:40
Horoscop 21 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii, Gemenii primesc vești, iar Scorpionii au oportunități financiare TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 21 noiembrie 2025: Ploi la nord și ceață în restul țării. Care vor fi temperaturile maxime TV8
20 noiembrie 2025
23:00
Masacrul de la Bucea: Cine este suspectul identificat de Ucraina TV8
23:00
/VIDEO/ Surse TV8: Cine vor fi următorii ambasadori ai Moldovei în România și Ucraina TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.