(VIDEO) Duel spectaculos la Vocea României: doi tineri din Moldova au cucerit scena. Tudor Chirilă a ales, iar Irina Rimes a „furat” celălalt concurent

07:10

Când era însărcinată cu al doilea copil, Nicoleta a primit vestea care i-a zdruncinat lumea: băiețelul ei de nici 3 ani fusese diagnosticat cu tulburare din spectrul autismului. Șocul a fost atât de puternic, încât primul gând care i-a trecut prin minte a fost să nască și să renunțe la viață. Iar loviturile nu s-au […] Articolul „Îmi spuneau că am copilul bolnav fiindcă am pus pe internet fotografii cu el nebotezat” – Doctoriță din Moldova, pusă în fața celei mai grele vești: fiul ei are autism apare prima dată în ea.md.