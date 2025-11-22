Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,
BNM.md, 22 noiembrie 2025 02:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum o oră
02:30
Acum 8 ore
20:30
Acum 12 ore
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală # BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
16:20
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
14:30
Acum 24 ore
13:40
13:30
13:30
13:30
12:50
12:50
12:40
12:40
11:50
HCE al BNM nr.252/2025 pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea efectului de levier) # BNM.md
Hotărârea Hotărîrea privind raportarea efectului de levier raportarea efectului de levier HCE al BNM nr. 252 din 06.11.2025 Hotărârea 252 Hotararea 252 Hotătîrea 252 Hotarirea 252 252 nr. 252 nr 252 HCE 252 HCE al BNM 252 din 6 moiembrie 2025 6 noiembrie 2025 în vigoare 01.01.2026 în vigoare din 01.01.2026 1 ianuarie 2026
08:30
Ieri
02:30
20 noiembrie 2025
20:20
19:40
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – octombrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – octombrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 210,9 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:20
În luna octombrie 2025, baza monetară a constituit 83 181,8 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2025 și cu 2,9 la sută față de perioada similară a anului precedent.
18:50
În luna octombrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 475,9 milioane lei, micșorându-se cu 1,5 la sută față de luna septembrie 2025.
18:20
În luna octombrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 044,4 milioane lei, în descreștere cu 2,7 la sută față de luna precedentă.
14:20
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 250 din 6 noiembrie 2025, rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.