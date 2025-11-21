Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,

BNM.md, 21 noiembrie 2025 20:30

Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,

Acum 30 minute
20:30
Acum 4 ore
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
17:00
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, Septembrie 2025 BNM.md
Acum 6 ore
16:20
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
16:20
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna octombrie 2025 BNM.md
16:20
Piața valutară în numerar în luna octombrie 2025 BNM.md
16:20
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna octombrie 2025 BNM.md
16:20
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2025 BNM.md
Acum 8 ore
14:30
13:40
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Octombrie 2025 BNM.md
13:30
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe tipuri de debitori), Octombrie 2025 BNM.md
13:30
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri), Octombrie 2025 BNM.md
13:30
Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, Octombrie 2025 BNM.md
13:30
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, Octombrie 2025 BNM.md
Acum 12 ore
12:50
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază bruto), BNM.md
12:50
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Septembrie 2025 BNM.md
12:40
Cererea și oferta de valută pe piața valutară, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Piaţa valutară în numerar, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Piaţa valutara fără numerar, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 14 Noiembrie 2025 BNM.md
12:40
Activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă), Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
12:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 21 Noiembrie 2025 BNM.md
11:50
HCE al BNM nr.252/2025 pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea efectului de levier) BNM.md
08:30
Acum 24 ore
02:30
Ieri
20:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
20:20
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
20:20
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
20:20
19:40
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – octombrie 2025 BNM.md
În ianuarie – octombrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 210,9 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:20
Evoluția indicatorilor monetari în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, baza monetară a constituit 83 181,8 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,3  la sută față de luna septembrie 2025 și cu 2,9 la sută față de perioada similară a anului precedent.
18:50
Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, depozitele noi  atrase la termen au constituit 4 475,9 milioane lei, micșorându-se cu 1,5 la sută față de luna septembrie 2025.
18:20
Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 044,4 milioane lei, în descreștere cu 2,7 la sută față de luna precedentă.
14:30
Sinteza monetară, Octombrie 2025 BNM.md
14:30
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
14:20
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
14:20
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
14:20
Ratele medii ponderate ale dobânzilor la tranzacțiile interbancare, Octombrie 2025 BNM.md
14:20
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mil. lei, BNM.md
14:20
11:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 20 Noiembrie 2025 BNM.md
09:10
Structura depozitelor pe sectorul bancar, Octombrie 2025 BNM.md
09:10
Contul de profit sau pierdere, Octombrie 2025 BNM.md
09:10
Bilanțul contabil al băncilor licențiate, Octombrie 2025 BNM.md
08:00
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Mai 2021 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Comunicat privind majorarea ratei amortizorului anticiclic, noiembrie 2025 BNM.md
Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 250 din 6 noiembrie 2025, rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual.
14:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Noiembrie 2025 BNM.md
