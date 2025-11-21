Ucraina confirmă primirea proiectului de plan de pace din partea SUA

14:30

Acum 20 de ani, Fabrica de Tutun Orhei, „International Tobacco” SRL a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, după o perioadă destul de dificilă, în care compania a trebuit să reziste condițiilor nefavorabile apărute după prăbușirea URSS, inclusiv crizelor economice care au caracterizat anii ’90 ai secolului trecut. Datorită unei strategii de dezvoltare bine definite, a unui management organizat eficient și a dorinței de a păstra industria, care a fost cândva o industrie-cheie pentru economia Republicii Moldova, „International Tobacco” nu numai că a reușit să supraviețuiască, dar a și devenit unul dintre cei mai mari contribuabili din țară, transferând anual la buget aproximativ 325 de milioane de lei în impozite și taxe.