Activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, Octombrie 2025
HCE al BNM nr.252/2025 pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea efectului de levier) # BNM.md
Hotărârea Hotărîrea privind raportarea efectului de levier raportarea efectului de levier HCE al BNM nr. 252 din 06.11.2025 Hotărârea 252 Hotararea 252 Hotătîrea 252 Hotarirea 252 252 nr. 252 nr 252 HCE 252 HCE al BNM 252 din 6 moiembrie 2025 6 noiembrie 2025 în vigoare 01.01.2026 în vigoare din 01.01.2026 1 ianuarie 2026
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – octombrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – octombrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 210,9 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
În luna octombrie 2025, baza monetară a constituit 83 181,8 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2025 și cu 2,9 la sută față de perioada similară a anului precedent.
În luna octombrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 475,9 milioane lei, micșorându-se cu 1,5 la sută față de luna septembrie 2025.
În luna octombrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 044,4 milioane lei, în descreștere cu 2,7 la sută față de luna precedentă.
Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 250 din 6 noiembrie 2025, rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual.
Viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra: Piața asigurărilor se transformă prin reguli europene, guvernanță modernă și tehnologii eficiente # BNM.md
Astăzi, 18 noiembrie, viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), domnul Constantin Șchendra, a participat la Conferința de Asigurări a Republicii Moldova 2025.
Săptămâna Carierei la BNM: Tinerii descoperă oportunitățile unei cariere în domeniul financiar-bancar # BNM.md
În perioada 24-28 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM”.
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc.
Moldova în SEPA: materiale video despre beneficiile integrării în spațiul financiar european # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova lansează trei materiale video informative care detaliază avantajele aderării țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).
