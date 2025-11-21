PeScurt // Restricții de circulație în Chișinău. În perioada 22-23 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada București, în perimetrul străzilor Serghei Lazo - Mitropolit Petru Movilă, din cauza lucrărilor de reparație.

PeScurt // Restricții de circulație în Chișinău. În perioada 22-23 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada București, în perimetrul străzilor Serghei Lazo - Mitropolit Petru Movilă, din cauza lucrărilor de reparație.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md