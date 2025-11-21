Târg de caritate „EcoLocal SOCIAL” în Chișinău, pe 25 octombrie 2025, cu produse ecologice și handmade

Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 13:00, în scuarul Centrului de ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău