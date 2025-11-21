Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor,
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – octombrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – octombrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 210,9 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:20
În luna octombrie 2025, baza monetară a constituit 83 181,8 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2025 și cu 2,9 la sută față de perioada similară a anului precedent.
În luna octombrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 475,9 milioane lei, micșorându-se cu 1,5 la sută față de luna septembrie 2025.
În luna octombrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 044,4 milioane lei, în descreștere cu 2,7 la sută față de luna precedentă.
Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 250 din 6 noiembrie 2025, rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova se majorează cu 1 punct procentual.
Viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra: Piața asigurărilor se transformă prin reguli europene, guvernanță modernă și tehnologii eficiente # BNM.md
Astăzi, 18 noiembrie, viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), domnul Constantin Șchendra, a participat la Conferința de Asigurări a Republicii Moldova 2025.
Săptămâna Carierei la BNM: Tinerii descoperă oportunitățile unei cariere în domeniul financiar-bancar # BNM.md
În perioada 24-28 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM”.
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc.
Moldova în SEPA: materiale video despre beneficiile integrării în spațiul financiar european # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova lansează trei materiale video informative care detaliază avantajele aderării țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).
Rata anuală a inflației va scădea până în prima jumătate a anului viitor, ulterior va înregistra o creștere ușoară spre finele perioadei de prognoză, cu excepția ultimului trimestru.
Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar și publicate în conformitate cu prevederile art. 75/3 din Legea nr. 548/1995 # BNM.md
Supravegherea unităților de schimb valutar din Republica Moldova este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare –BNM) în temeiul Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008) și Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2017), în acest sens fiind urmărită respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și...
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (riscul de ajustare a evaluării creditului - CVA) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 26.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 noiembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (riscul de ajustare a evaluării creditului - CVA)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop expunerea într-o redacție nouă, actualizată a raportului aferent riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci, precum și modul de completare a acestuia. Modul de completare a raportului cuprinde referințe juridice, precum și informații detaliate care urmează să fie reflectate în formularul C 25.00 – Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA). Elaborarea acestui formular a fost generată de noile reglementări ale UE ce vizează cerințele de capital care trebuie să fie constituite astfel încât să poată absorbi pierderile generate de riscul de ajustare a evaluării creditului. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii parțiale a anexei I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2021/451. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise până pe data de 26 noiembrie 2025 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon: (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 26.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 noiembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop stabilirea noilor reglementări pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA, prin aplicarea unei noi abordări standardizate, de bază și simplificate, precum și un nou tratament privind acoperirile eligibile împotriva riscului în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA în baza metodelor menționate. Elaborarea proiectului a fost generată de necesitatea introducerii unor noi cerințe de capital care trebuie să fie constituite astfel încât să poată absorbi pierderile generate de riscul de ajustare a evaluării creditului. Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la asigurarea deținerii de către bancă în mod permanent a fondurilor proprii la un nivel care să acopere riscurile asumate. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.60 alin. (4) și art.73 alin. (1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii art. 381; art.382 (1) – (3), parț. (4), (4a), (4b); art.382a, art.383, art.383a (1), (2), (3); art. 383b; art.383c; art.383d; art.383e; art.383f; art.383g; art.383h; art.383i; art.383j; art.383k; art.383l; art.383m; art.383n; art.383o; art.383p; art.383q; art.383r; art.383s; art.383t; art.383u; art.383v; art.383w; art.383x; art.383z; art.384: art.385; art.386 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene L 176 din 27 iunie 2013, CELEX: 32013R0575, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2023/2869 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise, până pe data de 26 noiembrie 2025, la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci și Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 26.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 noiembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci și Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop aplicarea abordării bazate pe modele interne de rating (în continuare - IRB), alinierea la standardele UE și modernizarea proceselor de gestionare a riscurilor de credit. Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea preluării cerințelor aferente aplicării abordării IRB în vederea alinierii depline la standardele UE, ceea ce va contribui la dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscului de decontare/livrare, precum și la o gestionare alternativă în ceea ce privește tratamentul ajustărilor generale și specifice pentru riscul de credit. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.64 și art.71 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii art. 110 alin. (2) și (3); art. 379 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene L 176 din 27 iunie 2013, CELEX: 32013R0575, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2024/1623 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024, precum și art.1 alin (6); art.2 alin (2) și (3); art.4; art.6 din Regulamentul Delegat (UE) nr.183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 57 din 27 februarie 2014, CELEX: 0214R0183, așa cum a fost modifcat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2022/954 al Comisiei din 12 mai 2022. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise, până pe data de 26 noiembrie 2025, la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Prim-viceguvernatorul Petru Rotaru: BNM are un rol proactiv în promovarea reformelor pentru un sistem financiar rezilient și transparent # BNM.md
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), domnul Petru Rotaru, a participat la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”.
Registru al persoanelor a căror activitate este încadrată în prevederile art.2 alin.(2) pct.10)–12) şi 15) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică # BNM.md
Conform prevederilor art.2 alin.(4) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională menține un registru dedicat persoanelor care desfășoară activități ce se încadrează în prevederile art.2 alin.(2) pct.10)–12) şi 15) din aceeași lege. Acest Registru este destinat ținerii evidenței persoanelor care desfășoară activități exceptate de la cerințele de licențiere și supraveghere impuse de Legea nr.114/2012. Aceste activități se referă la servicii tehnice...
BNM a găzduit misiunea de asistență tehnică a Băncii Mondiale pentru elaborarea primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară # BNM.md
În perioada 3-7 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei a găzduit o misiune de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.
VIDEO// Episodul 6 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, și a doamnei Galina Cicanci, ofițer de țară în cadrul Corporației Financiare Internaționale # BNM.md
Invitații podcastului sunt Anca Dragu, Guvernatoarea BNM și doamna Galina Cicanci, expertă în educație financiară, formatoare și promotoare a independenței economice prin cunoaștere.
Anexa 1 la Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 249 din 6 noiembrie 2025.
