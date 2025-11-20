Scăderea vânzărilor de Botox : Cum companiile încearcă să reinventeze trendul
Agora.md, 20 noiembrie 2025 23:30
Scăderea vânzărilor de Botox : Cum companiile încearcă să reinventeze trendul
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
Acum 2 ore
23:20
Acum 4 ore
22:00
22:00
21:40
21:10
21:10
20:50
Acum 6 ore
20:20
19:50
19:30
Acum 8 ore
18:20
18:00
17:40
17:20
16:30
Acum 12 ore
16:00
15:40
15:30
15:20
15:00
15:00
14:50
14:40
14:00
13:50
13:20
13:20
13:20
12:40
12:40
12:40
12:40
12:30
12:30
12:10
12:00
Acum 24 ore
11:10
11:00
11:00
11:00
10:50
10:40
10:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.