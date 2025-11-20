Ministerul Sănătății: AI ar putea fi folosit în prevenția și tratamentul bolilor. Dar are nevoie de reguli stricte

Ministerul Sănătății: AI ar putea fi folosit în prevenția și tratamentul bolilor. Dar are nevoie de reguli stricte

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md