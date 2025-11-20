Funerariile lui Ilie Ilașcu, pe ambele maluri ale Prutului. Înmormântat la București și comemorat la Palatul Național „Nicolae Sulac”

Funerariile lui Ilie Ilașcu, pe ambele maluri ale Prutului. Înmormântat la București și comemorat la Palatul Național „Nicolae Sulac”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md