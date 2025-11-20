Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna octombrie 2025

10:30

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 noiembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci și Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop aplicarea abordării bazate pe modele interne de rating (în continuare - IRB), alinierea la standardele UE și modernizarea proceselor de gestionare a riscurilor de credit. Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea preluării cerințelor aferente aplicării abordării IRB în vederea alinierii depline la standardele UE, ceea ce va contribui la dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscului de decontare/livrare, precum și la o gestionare alternativă în ceea ce privește tratamentul ajustărilor generale și specifice pentru riscul de credit. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.64 și art.71 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii art. 110 alin. (2) și (3); art. 379 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene L 176 din 27 iunie 2013, CELEX: 32013R0575, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2024/1623 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024, precum și art.1 alin (6); art.2 alin (2) și (3); art.4; art.6 din Regulamentul Delegat (UE) nr.183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 57 din 27 februarie 2014, CELEX: 0214R0183, așa cum a fost modifcat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2022/954 al Comisiei din 12 mai 2022. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi transmise, până pe data de 26 noiembrie 2025, la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română