Premiera din Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor” ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici”
EA.md, 20 noiembrie 2025 16:20
Prima coproducție internațională a Asociației Tangent realizată împreună cu Teatrul „Alexie Mateevici" și Teatrul Mic, aduce pe scenele din București și Chișinău o dublă premieră cu spectacolul Tristețe și bucurie în viața girafelorde Tiago Rodrigues, regizat de Edda Coza și Dan Coza. În Republica Moldova, premiera pe țară va avea loc pe 22 noiembrie
Unele lucruri nu au preț: vitrinele celor mai mari centre comerciale și magazine din Chișinău devin mesaje despre drepturile copilului
Pe 20 noiembrie, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Este ziua în care, acum 36 de ani, statele au adoptat Convenția privind Drepturile Copilului, asumându-și responsabilitatea de a proteja fiecare copil și de a-i oferi șansa la un viitor sigur, sănătos și echitabil. De atunci și până astăzi, acest document rămâne
În luna noiembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco" vă invită la un adevărat maraton al emoțiilor și al poveștilor care ating sufletul. Patru spectacole puternice – de la melodrame răvășitoare și drame premiate, până la povești care ne reîntorc în copilărie – vor transforma serile publicului într-o experiență teatrală intensă, diversă și memorabilă. O istorie foarte
„Să merg cu o lumânare și flori și să fac dreptate fiului meu" – detalii din dosarul ex-primarului de Boldurești
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești acuzat că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost privat de dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a
Odată cu venirea frigului, mulți legumicultori închid serele, dar cei care au investit în încălzire își mențin producția aproape până la Crăciun. La Onițcani, raionul Criuleni, roșiile încă se coc și se vând ca pâinea caldă, atrăgând cumpărători din întreaga Moldovă datorită prețului bun și posibilității de a le culege direct din seră. Tatiana
Moldoveanca Elena Matei a fost desemnată „Femeia Anului 2025" de o renumită revistă din Bulgaria. „Sunt onorată, continui să mă dezvolt și sunt recunoscătoare pentru fiecare pas", a declarat focoasa blondă. „De la podium la studio — Elena Matei demonstrează că atunci când pasiunea întâlnește vocația, nu există limite", este descrierea care însoțește fotografiile
Președinta Maia Sandu afirmă că propaganda rusă are efect minim asupra ei, pentru că imaginea ei este puternic legată de lupta împotriva corupției. Potrivit șefei statului, atacurile de dezinformare ale Kremlinului sunt îndreptate cel mai des spre noii actori politici, transmite nordnews.md. „Am avut norocul că eram deja o persoană vizibilă și oamenii știau
Dumitru Buliga, avocatul fostului primar de Boldurești, explică absența sa de la ședințe: nu a fost consultat la stabilirea programului și este implicat în alte procese. „Eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor", a spus el pentru tvrmoldova.md. „În primul rând, acest dosar nu are nicio prioritate în raport cu altele pe care
Nepoata celebrei artiste Maria Bieșu, soprana Maria Procopenco, debutează muzical cu primul său cântec, „Aștept să iert". După ce a impresionat publicul prin reinterpretări care combină opera, pop-ul și muzica electronică, Maria pornește acum pe un nou drum: interpretarea unei piese create special pentru vocea ei. Compozitorul și textierul Aurel Ciucur a creat o
„Putem să ne dezvoltăm fără împrumuturi și fără investiții în afaceri, drumuri, școli, spitale sau energie?" s-a întrebat un lider al partidului de la putere și și-a răspuns singur: „Nu!". Fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a declarat că „e sezonul rectificării bugetare, deci e timpul preferatului atac al propagandei ruse:
Un ordin al Ministerului Sănătății din 2023, menit să aducă producția de soluții antiseptice, tincturi și alte „leacuri sovietice" la standarde europene, a blocat piața farmaceutică. În timp ce unii producători au investit milioane pentru conformare, alții au beneficiat de interpretări contradictorii ale legislației, mai ales din partea ANSP. Rezultatul: haos administrativ, concurență inegală și
Chișinău, gata de schimbare: Șalaru propune denumirea unei străzi în onoarea lui Ilie Ilașcu
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a solicitat autorităților din Chișinău să redenumească urgent o stradă în onoarea „eroului național Ilie Ilașcu". Șalaru, un cunoscut unionist care pledează pentru unificarea Moldovei cu România, a subliniat că, dacă primarul Ion Ceban dorește să demonstreze că nu este „omul Rusiei", ar trebui să susțină imediat această
Tarifele la gaz pentru consumatori rămân neschimbate până în ianuarie. Ajustările vor fi posibile doar după ce Energocom va prezenta calculele finale, iar ANRE va analiza cererea, a explicat directorul Alexei Taran. În cadrul unui club de presă, directorul ANRE a menționat că ajustarea tarifului presupune un proces complex care implică mai mulți pași
Conform proiectului legii fondurilor asigurării medicale pentru 2026, elaborat de Ministerul Sănătății, polița de asigurare medicală obligatorie va costa și anul viitor tot 12.636 de lei. Documentul arată că, deși formula legală indică o primă de aproape 19.000 de lei, Guvernul intenționează să mențină suma actuală pentru a nu adăuga presiuni suplimentare asupra populației,
SA Energocom a oferit clarificări privind facturarea gazelor, după ce mai mulți consumatori au semnalat diferențe între consumul de pe factură și cel de pe contor. Compania îi îndeamnă pe cetățeni să raporteze astfel de cazuri. Potrivit companiei, procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat
Sindicatele bat cu pumnul în masă: Cer Guvernului creșteri salariale urgente pentru bugetari
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului o majorare urgentă a salariilor din sectorul bugetar și stabilirea unei valori de referință de cel puțin 3.000 de lei pentru anul 2026. Sindicatele avertizează că nivelul actual al remunerațiilor „nu acoperă necesitățile minime pentru un trai decent" pentru majoritatea angajaților din domeniu. Demersurile au fost
Au ieșit la iveală noi detalii din expertiza medico-legală privind moartea Andreei Cuciuc. Raportul prezentat în cadrul LIFE MD DOCUMENTARY arată că tânăra a murit din cauza unei insuficiențe cardiace acute, provocată de un infarct miocardic. În încercarea de a clarifica circumstanțele, anchetatorii au adresat legiștilor șapte întrebări esențiale despre deces. Raportul de expertiză
Primarul Tatiana Cociu nu a mai fost văzută de la începutul lunii octombrie, iar unii consilieri au sesizat Poliția pentru a o căuta. Surse neoficiale spun că ar fi plecat din țară și s-ar afla la Moscova. Conform angajaților Primăriei Orhei, primarul a fost văzut ultima dată pe 15 octombrie, scrie tvrmoldova.md. „A avut
Mai mulți locatari ai unui bloc din Chișinău au fost surprinși cu facturi mari și taxe suplimentare pentru servicii pe care nu le-au cerut. Aceștia susțin că problema provine de la agenția responsabilă cu întreținerea imobilului. Potrivit locatarilor, când au cerut lămuriri de la administrația companiei, aceasta s-a eschivat de la un răspuns. În
Pentru a garanta aprovizionarea cu combustibil, Aeroportul Internațional Chișinău a preluat controlul asupra întregii infrastructuri deținută de compania „Lukoil". Contractul de închiriere a terminalului petrolier a costat statul zero lei, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Новая неделя" de la TV8. El a precizat că sancțiunile împotriva companiei „Lukoil" au creat o
Dorin Recean părăsește politica cu o mașină de 66.000 de euro: ce avere lasă în urmă fostul premier
La finalul mandatului, fostul premier Dorin Recean a devenit proprietarul unui BMW de 66.000 de euro, model 2024. În aceeași zi cu depunerea declarației de avere, pe 15 noiembrie, familia sa a transferat gratuit către rude peste 65.000 de euro și 40.000 de lire sterline. În declarația de avere și interese personale depusă de
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că nu a primit cereri de majorare a prețurilor reglementate din partea operatorilor din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau electrice. Declarația vine ca răspuns la informațiile apărute în presă despre posibile creșteri de tarife în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului. Conform ANRE,
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat că a provocat moartea unui băiat de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, a fost privat de dreptul de a-și aduce martorii apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a asigurat
Chișinăuienii pot solicita echipa mobilă pentru completarea cererilor de compensații la energie
Începând de luni, locuitorii din Chișinău care nu pot merge personal la asistenții sociali pentru depunerea cererilor de compensații la energie pot apela la serviciul echipei mobile. Anunțul a fost făcut de Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale de asistență medicală și socială, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Marina Buga a
HIT FM, amendat cu 290.000 de lei pentru publicitate ilegală, după decizia
Consiliul Național al Tineretului a depus o petiție la Ministerul Educației și Cercetării, solicitând majorarea burselor pentru studenți. „Educația nu poate fi de calitate dacă tinerii luptă mereu pentru supraviețuire, nu pentru dezvoltare”, a declarat CNTM. Ministerul a răspuns că bursele reprezintă doar „un element de sprijin pentru studenți”. „Conform datelor Biroului Național de […] Articolul Guvernul spune „nu” majorării burselor, în ciuda nemulțumirilor studenților apare prima dată în ea.md.
În contextul discuțiilor despre majorarea vârstei de pensionare, primarul Ion Ceban avertizează că această măsură nu va rezolva presiunile asupra sistemului, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu declin demografic, exod masiv și stagnare economică. „Starea sistemului de pensii nu este una bună și se poate agrava pe termen scurt sau mediu, lucru […] Articolul Ion Ceban atacă ideea majorării vârstei de pensionare în Moldova apare prima dată în ea.md.
Atenție maximă! Escrocii îți pot prelua telefonul de la distanță și îți golesc conturile: vezi cum acționează și cum te poți proteja # EA.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă: escrocii pot prelua controlul telefoanelor mobile de la distanță prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Sub pretexte credibile, victimele sunt îndemnate să facă anumite modificări în setările telefonului, iar în momentul în care le execută, infractorii […] Articolul Atenție maximă! Escrocii îți pot prelua telefonul de la distanță și îți golesc conturile: vezi cum acționează și cum te poți proteja apare prima dată în ea.md.
„Nicio infracțiune constatată”: Procuratura refuză urmărirea penală în cazul morții Andreei Cuciuc # EA.md
Procuratura Chișinău a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a fost constatat faptul unui șir de infracțiuni prevăzute în Codul Penal, scrie realitatea.md. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății […] Articolul „Nicio infracțiune constatată”: Procuratura refuză urmărirea penală în cazul morții Andreei Cuciuc apare prima dată în ea.md.
Tragedie în Italia: un moldovean de 22 de ani și-a pierdut viața într-un accident grav — cum s-a întâmplat totul # EA.md
Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit în Italia a murit duminică după-amiază într-un accident rutier violent produs pe drumul național SS73,scrie presa italiana. Potrivit sursei, tânărul se deplasa pe un drum național, a pierdut controlul volanului și s-a izbit în doi copaci de pe marginea drumului. Acesta a decedat […] Articolul Tragedie în Italia: un moldovean de 22 de ani și-a pierdut viața într-un accident grav — cum s-a întâmplat totul apare prima dată în ea.md.
Apar noi detalii și ipoteze despre moartea Andreei Cuciuc, iar unele concluzii din expertizele medico-legale stârnesc întrebări suplimentare. După ce părinții fetei au declarat că aceasta ar fi fost otrăvită, jurnaliștii Life Moldova au avut acces la documente care scot în evidență atât concluzii medicale, cât și lipsuri în procedurile de analiză, transmite Știri.md. Avocata […] Articolul Andreea Cuciuc: Ce ascund testele toxicologice și de ce nu toate drogurile sunt detectate apare prima dată în ea.md.
CSM autorizează urmărirea penală împotriva judecătorului Ghenadiu Tocaiuc, după solicitarea Procurorului General interimar. Procurorul general, Alexandru Machidon, a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a judecătorului din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, precizează Ziarul de Gardă.Acum câteva săptămâni, acest judecător, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un […] Articolul CSM aprobă urmărirea penală a unui judecător chefliu de la Soroca apare prima dată în ea.md.
Achiziția unui automobil din SUA rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cumpărătorii din Moldova datorită prețului accesibil, stării tehnice bune și diversității mari de modele. Totuși, procesul implică mai multe etape consecutive — de la selecția mașinii până la înmatricularea în Chișinău. Mai jos este prezentat un algoritm practic, bazat pe proceduri reale […] Articolul Procesul pas cu pas de achiziție și livrare a unui automobil din SUA în Moldova apare prima dată în ea.md.
(Video) Scenă virală: Mireasă scoasă din casă cu excavatorul chiar în ziua nunții. Și nu, nu e un banc! # EA.md
Inventiv din fire, românul face ce face și reușește să transforme aproape orice eveniment într-o întâmplare virală. O tradiție respectată cu sfințenie de viitorii miri a fost reinventată de un cuplu din Argeș. Mireasa a fost scoasă din casă cu un excavator, iar imaginile au făcut înconjurul internetului, scrie Can Can. Nici luatul miresei de […] Articolul (Video) Scenă virală: Mireasă scoasă din casă cu excavatorul chiar în ziua nunții. Și nu, nu e un banc! apare prima dată în ea.md.
Novac acuză: „Epoleți din INI și inspectorate au turnat bani în TUX. Era clar pentru toți cine controla schema” # EA.md
Deputatul PSRM Grigore Novac susține că în piramida TUX, care a lăsat zeci de moldoveni cu buzunarele goale, au investit și mulți oameni ai legii. „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar ca sună absurd ca un polițist să depună plângere […] Articolul Novac acuză: „Epoleți din INI și inspectorate au turnat bani în TUX. Era clar pentru toți cine controla schema” apare prima dată în ea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează […] Articolul Donald Trump avertizează: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată sever” apare prima dată în ea.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate, scrie mold-street.com. Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din […] Articolul Factura de la început de an se anunță uriașă: Energie +16%, iar apa caldă tot în creștere apare prima dată în ea.md.
Posibilă scădere a prețului la gaz: Ministrul Energiei vede „premise” pentru tarife mai mici # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că tarifele la gaz ar putea scădea. Decizia finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a precizat oficialul într-o emisiune la Realitatea. „Ceva premise de ajustare a prețurilor la gaze se întrevăd. O să se expună ANRE în momentul în care o să aibă […] Articolul Posibilă scădere a prețului la gaz: Ministrul Energiei vede „premise” pentru tarife mai mici apare prima dată în ea.md.
Măsuri fără precedent în Marea Britanie pentru controlul imigrației: „Generozitatea noastră le dă idei migranților ilegali” # EA.md
Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice” pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP, citată de protv.ro. „Această ţară are o tradiţie mândră în primirea persoanelor care fug de pericol, dar generozitatea noastră îi atrage […] Articolul Măsuri fără precedent în Marea Britanie pentru controlul imigrației: „Generozitatea noastră le dă idei migranților ilegali” apare prima dată în ea.md.
Un cubanez și o moldoveancă și-au ales viața în Republica Moldova, după 12 ani petrecuți în Mexic. Interpretul El Yass și soția sa, Diana Pahomi, povestesc despre o istorie demnă de film: doi copii, o familie stabilă și două țări pe care le numesc „acasă”. Cei doi s-au cunoscut în Cancún și, de atunci, nu […] Articolul Povestea unei iubiri fără bariere: Cubanez și moldoveancă, uniți de destin apare prima dată în ea.md.
Dorin Junghietu anunță că autoritățile analizează diversificarea surselor de combustibil pentru aeronave, pentru a reduce dependența de un singur furnizor și a garanta siguranța zborurilor. Potrivit lui, aeroportul este un obiectiv strategic pentru țară. Este poarta de intrare în țară. Sunt curse zilnice spre capitale europene, circulă zeci de mii de oameni. Procesul de […] Articolul Aeroportul Chișinău schimbă furnizorul: Combustibil asigurat de o firmă românească apare prima dată în ea.md.
COVID lasă urme neașteptate: Modificări neobișnuite descoperite în sângele foștilor pacienți # EA.md
La pacienții cu sindrom post-COVID, cercetătorii au descoperit în sânge „microtrombi” extrem de lipicioși, legați de oboseală cronică, dificultăți de concentrare și probleme respiratorii. Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Medical Virology (JMV), scrie point.md. Oamenii de știință au descoperit că acești microtrombi formează complexe dense cu structuri NET — rețele de […] Articolul COVID lasă urme neașteptate: Modificări neobișnuite descoperite în sângele foștilor pacienți apare prima dată în ea.md.
Festivalul Ciocolatei de la Iași surprinde cu produse inedite și combinații îndrăznețe: de la ciocolată cu jumări sau verdeață, până la parfum cu aroma de palincă. Ciocolata cu carne, testată în trei variante Andrea Agrigoroşoaie, proprietara unei cofetării din Comăneşti, a creat acest produs la solicitarea unei fabrici de carne, transmite libertatea.ro. „Am făcut […] Articolul Inovație dulce-sărată: Ciocolată cu jumări, vedeta unui festival din Iași apare prima dată în ea.md.
Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei # EA.md
Certificatul de viață este un document oficial, esențial mai ales pentru cetățenii români care locuiesc sau care desfășoară activități în străinătate și care beneficiază de pensii, indemnizații sau alte drepturi sociale din România. Pentru cetățenii din diaspora acest act reprezintă o condiție obligatorie pentru menținerea drepturilor financiare primite din sistemul public de pensii sau din […] Articolul Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei apare prima dată în ea.md.
Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control # EA.md
Ion Ceban trage un semnal de alarmă: „Problema drogurilor în rândul tinerilor a scăpat de sub control”. Primarul cere pedepse mai dure și întreabă cine îi acoperă pe cei care fac „business” pe sănătatea copiilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă națională și de intervenit imediat. Este necesară […] Articolul Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control apare prima dată în ea.md.
Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu # EA.md
Descoperire terifiantă în orașul Balashikha, lângă Moscova. Capul unui copil, învelit într-o pungă, a fost găsit de muncitori într-un lac. Potrivit presei ruse, în urma perchezițiilor efectuate în casa părinților, corpul decapitat al copilului a fost găsit la balcon. Mama micuțului ar fi suferit de deraglări mentale, iar vecinii spun că deseori auzeau țipete venind […] Articolul Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu apare prima dată în ea.md.
„S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, lansează critici dure la adresa partidului de guvernare, după anunțarea rezultatelor alegerilor noi din șase localități. „Filtrele PAS s-au risipit demult, inclusiv cele ale doamnei președinte. Profesioniștii și oamenii integri sunt înlăturați și înlocuiți cu persoane comode — iar puținele excepții doar confirmă regula”, a scris Stamate pe Facebook. […] Articolul „S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi apare prima dată în ea.md.
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon sunt așteptați miercuri în Moldova. Inițial va ninge în nord, sub formă de lapoviță, în localitățile Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Drochia, Edineț și Rîșcani. În noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor coborî până la –2°C, iar în restul țării vor predomina ploile. Dimineața de 20 noiembrie poate aduce […] Articolul Primii fulgi și frig năpraznic în Moldova: Prognoza meteo pentru zilele următoare apare prima dată în ea.md.
Ion Bulmaga a fost rugat să plece de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru că nu se regăsește în garnitura de echipă condusă de actualul ministru al Mediului. Anunțul a fost făcut chiar de șeful IPM. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului mi s-a spus direct că nu mă regăsesc […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, sub presiune: i s-a cerut demisia apare prima dată în ea.md.
De Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție către Ministerul Educației și Cercetării, cerând majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau introducerea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), coșul minim de existență la nivel național este 2.963 […] Articolul Tinerii cer bursă mai mare: Petiție pentru creșterea acesteia la nivelul minimului de trai apare prima dată în ea.md.
