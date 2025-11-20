Premiera din Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor” ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici”

07:00

Ion Ceban trage un semnal de alarmă: „Problema drogurilor în rândul tinerilor a scăpat de sub control". Primarul cere pedepse mai dure și întreabă cine îi acoperă pe cei care fac „business" pe sănătatea copiilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă națională și de intervenit imediat. Este necesară […]