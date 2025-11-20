Reguli noi pentru licitațiile din capitală
Logos-Press, 20 noiembrie 2025 13:15
Licitația cu anunțarea deschisă a prețului pentru dreptul de a încheia un acord privind amplasarea unei facilități de comerț stradal pe teritoriul Chișinăului va fi organizată conform noilor reguli, – informează Logos Press.
Acum 15 minute
13:15
Acum 2 ore
12:15
Un tânăr bucătar moldovean, Alexandru Sapco, și soția sa, Laura, au deschis restaurantul La bonne chère în Belgia, informează Logos Press.
Acum 4 ore
11:15
La sfârșitul anului 2025, Apa-Canal Chișinău SA ar trebui să aibă un deficit de aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din buget, a declarat Logos Press.
10:15
Un nou proiect de înfrățire cu un buget de 1,5 milioane de euro pentru consolidarea capacității Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) a fost lansat în Moldova, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
09:15
Oamenii de știință propun pilotarea funcției de consilier științific în ministerele moldovenești, relatează Logos Press.
08:15
Republica Moldova a aderat la Convenția privind tranzitul comun la 1 noiembrie 2025, iar în paralel, Sistemul Național de Tranzit (SNT) a fost integrat în rețeaua vamală europeană și internațională. Integrarea va contribui la un comerț mai eficient, inclusiv la reducerea timpului de așteptare al transportatorilor de mărfuri la vamă, a relatat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Denis Romanenco, care deține funcția de antrenor cu portarii la clubul Petrocub, a fost obligat de comisia de disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) să plătească o amendă pentru comportament nesportiv în timpul meciului cu Sheriff, informează Logos Press.
18:15
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva a doi mari exportatori de petrol, Rosneft și LUKOIL, au dus la o scădere bruscă a prețurilor petrolului rusesc de referință din Urali până la 40 de dolari pe baril și chiar mai puțin, informează Logos Press.
17:15
Energocom S.A. caută o organizație specializată pentru a evalua valoarea rezervelor de gaze stocate în Ucraina și România, informează Logos Press.
16:15
16 organizații neguvernamentale ale producătorilor și procesatorilor agricoli au semnat un acord privind înființarea Consiliului Asociațiilor Agroalimentare (CAPA) în urma unei reuniuni constitutive care a avut loc la 18 noiembrie, a informat Logos Press.
15:15
„Republica Moldova devine o platformă de creștere economică, un centru de inovare digitală, un partener de încredere pe piața unică și un viitor stat membru al Uniunii Europene”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul Forumului pentru Extinderea UE de la Bruxelles din 18 noiembrie, relatează Logos Press.
14:15
Lucrările de construcție și instalare a liniei de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău au fost finalizate și începe perioada de testare tehnică, informează Logos Press.
Ieri
13:15
Compania petrolieră americană Exxon Mobil a declarat că analizează opțiunile de achiziționare a unora dintre activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, care a fost afectat de sancțiunile SUA, a raportat Logos Press.
12:15
Alianța Națională a Asociațiilor Compatrioților din Moldova intenționează să atragă în rândurile sale organizațiile diasporei pentru a promova împreună produsele moldovenești în străinătate, relatează Logos Press.
11:15
Datorită livrărilor pe scară largă de făină de soia din Ucraina în Moldova, prețul acestui produs pe piața moldovenească a scăzut semnificativ, ceea ce este bun pentru crescătorii de animale locali, dar rău pentru procesatorii de făină de soia, relatează Logos Press.
10:15
Republica Moldova s-a alăturat acțiunilor promovate de OMS în cadrul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (RA), care se desfășoară anual în perioada 18-24 noiembrie, informează Logos Press.
09:15
Proiectul Uniunii Europene de asistență la frontieră (EUBAP) va fi lansat în Moldova ca urmare a misiunii EUBAM, relatează Logos Press.
08:15
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în ianuarie, dar tarifele ar putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat Energocom finalizează decontările, a raportat Logos Press.
18 noiembrie 2025
20:15
Datorită reducerilor la bunuri, piețele rusești au plătit 1,5 trilioane de ruble în minus în taxe la buget în 2025, iar activitățile acestor platforme sunt din ce în ce mai mult în afara limitelor concurenței loiale, potrivit Logos Press.
18:15
Republica Moldova, Ucraina, România și Bulgaria lansează Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială # Logos-Press
Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria fac un pas important către cooperarea regională prin înființarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT), cu sediul social în județul Iași. Gruparea va putea accesa direct fonduri europene, în special din Fondul de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, pentru proiecte de cooperare și dezvoltare regională.
17:15
Un audit extern la furnizorul național de servicii media a descoperit nereguli masive în gestionarea fondurilor și activelor publice între 2023 și 2024, relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
Operatorul ucrainean DTEK D.Trading a livrat primul transport de 100 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate de la terminalul de export al Venture Global Inc. din Louisiana, SUA, către un port din Klaipeda, Lituania, și mai departe către Ucraina, a raportat Logos Press.
12:15
Emisiile de CO2 pe cap de locuitor ale Moldovei în 2023 vor fi de doar 2,5 tone metrice pe an, cele mai scăzute dintre toate țările europene, a raportat Logos Press.
11:15
Specialiștii din cadrul Primăriei Chișinău vor avea sarcina de a elabora un proiect de lege și de a-l propune Parlamentului și Guvernului pentru a reglementa în mod legal norme clare privind clădirile abandonate, a informat Logos Press.
10:15
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice care închiriază bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 77,2 milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
Contractele de furnizare de gaze naturale dintre BOTAS, compania de stat din Turcia, și Rusia vor expira la sfârșitul acestui an, dar nu s-a auzit încă nimic despre negocierile pentru un nou contract, creând o incertitudine îngrijorătoare pe piața țării”, a raportat Logos Press.
08:15
În luna octombrie, exporturile de ulei de soia și fracțiunile acestuia din Republica Moldova au totalizat doar 624 de tone, în valoare de 12,4 milioane de lei, confirmând tendința de scădere constantă a ofertei acestui produs în străinătate în acest an, informează Logos Press.
17 noiembrie 2025
23:30
La sfârșitul săptămânii trecute, la Orhei a fost lansat oficial un traseu gastronomic transfrontalier, care reunește obiective turistice tematice din România și Republica Moldova, relatează Logos Press.
19:00
Ultimul meci al echipei naționale de fotbal a Moldovei în ciclul european de calificare pentru Cupa Mondială 2026 s-a încheiat cu o înfrângere în fața Israelului cu scorul de 1-4, – informează Logos Press.
18:15
Controlul exclusiv asupra celui mai mare distribuitor de produse IT din Moldova este achiziționat de operatorul de telefonie mobilă SA „Moldcell”, care face parte din grupul irlandez GC CELL Technologies DAC din 2020, – informează Logos Press.
17:15
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a mărfurilor importate în Republica Moldova s-a ridicat la 158,4 miliarde de lei, informează Logos Press citând Serviciul Vamal al țării.
16:15
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) atrage atenția asupra nivelului extrem de scăzut al burselor studențești, care pune în pericol calitatea vieții și performanța academică a tinerilor, – informează Logos Press.
15:15
Reprezentanții mediului de afaceri se opun modificării cadrului legislativ actual care reglementează activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) și regimul general al controlului de stat în domeniul muncii, informează Logos Press.
14:15
În municipiul Chișinău sunt în curs de implementare proiecte investiționale în valoare de 4,5 miliarde de lei, inclusiv cu sprijinul diverselor instrumente financiare ale UE, transmite Logos Press.
13:15
Cifra de afaceri de pe piața medicamentelor pentru primele nouă luni ale anului 2025 a fost de 204,39 milioane de euro, din care 190 de milioane de euro au fost realizate de producătorii străini, potrivit Logos Press.
12:15
Aproape o treime din suma totală a subvențiilor agrare pentru anul 2024 a fost solicitată de producătorii agricoli din doar șase raioane ale Moldovei, a relatat Logos Press.
11:15
Duminică, 16 noiembrie, locuitorii din șase localități din Republica Moldova au participat la noi alegeri locale. În două dintre acestea, votul a avut loc pentru prima dată în condițiile unificării administrative voluntare (amalgamare)”, informează Logos Press.
10:15
Lanțul de magazine Moldova în Franța s-a extins în regiunea pariziană și are acum șase magazine. Unul dintre acestea funcționează în Meaux, unde moldovenii, românii și ucrainenii găsesc produse tradiționale care sunt greu de găsit în comerțul francez, relatează Logos Press.
09:15
Economia românească în 2025-2026 se va confrunta cu o creștere modestă, o inflație ridicată și un test serios al credibilității fiscale, potrivit Logos Press.
16 noiembrie 2025
11:15
Guvernul a aprobat regulamentul privind procedura de menținere a resurselor informaționale create în cadrul noului sistem de contabilitate și de gestionare a personalului în sectorul public (EMRU).
15 noiembrie 2025
18:45
Aproximativ două sute de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului, experți economici, reprezentanți ai autorităților de stat și parteneri de dezvoltare s-au reunit la Chișinău pe 14 noiembrie 2025 pentru a cincea ediție a Moldova Trade Forum, un eveniment important dedicat dezvoltării parteneriatelor de afaceri și promovării exporturilor din Republica Moldova, – Logos Press.
16:15
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a publicat pe site-ul său, precum și pe pagina de Youtube a ministerului, un material video care prezintă trageri de antrenament cu participarea a patru unități ale automotorului pe roți de 155 mm ATMOS SAU de la compania israeliană Elbit Systems, informează Logos Press.
15:15
Moldova, cu sprijinul Băncii Mondiale, al Agenției Franceze de Dezvoltare și al BERD, implementează un program de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare, care va permite irigarea a încă aproape 21 000 de hectare.
13:15
Moldova și România au început aproape sincron procesul de control temporar asupra activelor Lukoil pentru a preveni posibile întreruperi în aprovizionarea cu combustibil”, a raportat Logos Press.
11:15
Persoanele fizice au investit peste 22 de milioane de lei în achiziționarea de obligațiuni de stat în perioada obișnuită de subscriere din noiembrie pe platforma eVMS.md.
09:15
Trans-Oil Group, cel mai mare holding agroindustrial din Moldova și un important operator de agribusiness în regiunea Mării Negre, a generat venituri de 2,17 miliarde de dolari în ultimul an financiar, din care 27,5 milioane de dolari în Moldova
14 noiembrie 2025
18:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a suferit o înfrângere cu 0:2 în meciul de pe teren propriu cu Italia din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială din 2026″, relatează Logos Press.
17:15
Moldova denunță ultimul din cele 10 acorduri energetice din cadrul Comunității Statelor Independente care și-au pierdut relevanța.
16:15
Aproximativ 142 de mii de persoane din Moldova au diabet, dintre care 724 sunt copii. Aproximativ 10 000 de cazuri noi sunt depistate în fiecare an, iar tendința de creștere continuă, relatează Logos Press.
15:15
Exporturile de mărfuri din Moldova în ianuarie-septembrie 2025 au totalizat 2626,1 milioane de dolari și au crescut cu 0,3% față de perioada corespunzătoare din 2024, în timp ce importurile în aceeași perioadă au ajuns la 7848,6 milioane de dolari, în creștere cu 18,7%, informează Logos Press.
