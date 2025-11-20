Reguli noi pentru licitațiile din capitală

15:15

Exporturile de mărfuri din Moldova în ianuarie-septembrie 2025 au totalizat 2626,1 milioane de dolari și au crescut cu 0,3% față de perioada corespunzătoare din 2024, în timp ce importurile în aceeași perioadă au ajuns la 7848,6 milioane de dolari, în creștere cu 18,7%, informează Logos Press.