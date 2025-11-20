Ambasadorul desemnat al Federației Ruse, după ce a fost convocat la MAE: „Nu sunt dovezi că a fost o dronă rusească” (UPDATE)

Ambasadorul desemnat al Federației Ruse, după ce a fost convocat la MAE: „Nu sunt dovezi că a fost o dronă rusească” (UPDATE)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md