Un camion, care ar fi fost încărcat cu componente militare, oprit la vama Albița
Agora.md, 20 noiembrie 2025 11:50
Un camion, care ar fi fost încărcat cu componente militare, oprit la vama Albița
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
Acum o oră
11:10
11:00
11:00
11:00
Acum 2 ore
10:50
10:40
10:30
Acum 4 ore
09:50
09:40
09:40
09:30
09:20
09:00
08:20
Acum 12 ore
00:50
19 noiembrie 2025
23:40
Acum 24 ore
22:10
21:50
21:30
21:00
19:40
18:20
17:40
17:30
17:00
17:00
17:00
16:40
16:30
16:30
16:20
15:50
15:00
14:30
14:20
14:00
13:40
13:40
12:50
12:50
12:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.