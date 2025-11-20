/VIDEO/ Maia Sandu cere răspuns internațional după atacul Rusiei la Ternopil: Sunt cel puțin 26 de morți, inclusiv 3 copii
TV8, 20 noiembrie 2025 11:40
/VIDEO/ Maia Sandu cere răspuns internațional după atacul Rusiei la Ternopil: Sunt cel puțin 26 de morți, inclusiv 3 copii
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
11:50
Acum 15 minute
11:40
Acum o oră
11:20
11:10
Acum 2 ore
10:50
10:30
10:00
Acum 4 ore
09:30
09:00
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:00
Acum 24 ore
22:50
22:30
22:00
21:40
21:40
21:40
21:10
20:40
20:10
19:40
19:10
18:40
18:10
17:50
17:20
16:00
15:30
15:20
14:20
14:00
14:00
12:30
12:10
12:00
Ieri
11:30
11:00
11:00
10:40
10:40
10:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.