/VIDEO/ Moldova nu se poate apăra complet de drone. Soluțiile propuse de Anatol Șalaru: „Trebuie să fim pregătiți”

/VIDEO/ Moldova nu se poate apăra complet de drone. Soluțiile propuse de Anatol Șalaru: „Trebuie să fim pregătiți”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8