Ce conține planul de 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei
UNIMEDIA, 20 noiembrie 2025 08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict, scrie presa română.
• • •
Acum 5 minute
09:10
Pe 20 noiembrie, istoria a fost marcată de recunoașterea unirii Principatelor Române în 1861 și de debutul proceselor de la Nürnberg în 1945.
09:10
(live) CSP, în ședință: Proba de interviu a candidaților la funcția de supleant în Colegiul de disciplină și etică, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
Acum 15 minute
09:00
Primăria Chișinău informează că, începând de astăzi, 20 noiembrie, ruta municipală de autobuz nr. 24 „str. Ismail - or. Durlești”, va circula conform unui nou orar.
Acum o oră
08:40
08:30
Gemenii primesc oferte tentante, iar Balanțele scăpă de sentimentul de nefericire: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și acțiune decisivă pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va simți influența astrelor într-un mod unic, încurajându-i să își urmeze arhetipurile astrologice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă poate oferi indicii valoroase, fără a vă spune exact ce trebuie să faceți.
Acum 2 ore
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Iată graficul și adresele # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală rămân, astăzi, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
07:30
Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa: Vortexul Polar dă peste cap prognozele pentru decembrie. Ce ne așteaptă # UNIMEDIA
Iarna 2025/2026 se apropie, iar cele mai recente date meteo indică un început mai rece decât se anticipa în Europa. Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire” a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu, citat de presa română.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de condiții meteorologice tipice pentru această perioadă a anului, cu cerul predominant acoperit și fluctuații ale temperaturii.
Acum 4 ore
07:10
Preşedintele turc, Recep Erdogan, a făcut apel, miercuri, la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Volodimir Zelenski cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, relatează France Presse şi EFE, potrivit Agerpres. Zelenski a declarat separat că „este timpul ca războiul, scrie antena3.ro.
Acum 12 ore
23:50
22:10
(video) „Nu-s „încălțat” cu roți de iarnă”. Amenzi pe bandă rulantă la Edineț: Șoferi, prinși cu pneuri de vară, cu geamuri tonate și cu defecțiuni tehnice # UNIMEDIA
Zeci de șoferi au fost opriți în această dimineață la Edineț, în cadrul unui filtru amplu desfășurat de polițiștii Direcției Patrulare Nord. Controlul a vizat în special echiparea autoturismelor pentru sezonul rece, dar și alte abateri ce țin de siguranța în trafic.
21:50
Chișinăul, în magia sărbătorilor: Pomul și Târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. Cetățenii, așteptați la patinoar, concerte și zeci de activități în PMAN # UNIMEDIA
Sărbătorile de iarnă aduc și în acest an în capitală o serie amplă de evenimente dedicate locuitorilor și oaspeților municipiului Chișinău. Începând cu 5 decembrie, centrul orașului se va transforma într-un decor festiv, cu spectacole, târguri, zone foto, carusele și un patinoar amenajat în Piața Marii Adunări Naționale, anunță primarul capitalei, Ion Ceban.
21:30
„O viață închinată culturii”. Etnografa Varvara Buzilă își sărbătorește astăzi ziua de naștere: „La mulți ani, respect și recunoștință!” # UNIMEDIA
Varvara Buzilă, doctor în filologie și una dintre cele „mai puternice voci ale etnografiei naționale”, își marchează astăzi ziua de naștere. Cu acest prilej etnografa a fost omagiată de către Direcția Cultură pentru cei peste 45 de ani dedicați culturii tradiționale.
21:10
„Sunt profund rușinat”. Demisie la vârful OpenAI după dezvăluirile din dosarul Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și președinte al Universității Harvard, a demisionat miercuri din consiliul de administrație al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează CNBC, citat de adevarul.ro.
21:00
(foto) Andrei Spînu, mai fericit ca niciodată. Familia ex-ministrului s-a mărit încă cu un membru: Avem ocupație nouă, creștem mari # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că a devenit tată pentru a treia oară. Politicianul a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, împărtășind bucuria cu urmăritorii săi.
Acum 24 ore
20:10
Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere ruse Iukos, care a stat zece ani la închisoare, iar după eliberare şi exilarea în Occident a devenit unul dintre principalii opozanţi ai Kremlinului, scrie adevarul.ro.
19:30
Premieră pentru elevii din Moldova: Peste 3000 de adolescenți din gimnazii și licee vor susține o testare a competențelor digitale. Când va avea loc # UNIMEDIA
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, anunță MEC.
19:10
Casa Albă este pe punctul de a anunța un acord cu Rusia, despre care oficialii spun că ar putea pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina, relatează Politico. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru încheierea conflictului să fie agreat de toate părțile până la sfârșitul acestei luni și, eventual, chiar în cursul acestei săptămâni, scrie observatornews.ro.
18:40
Traseu ciudat al dronei ruse: A intrat în România, s-a întors în Ucraina, a traversat Moldova și a revenit la granița românească # UNIMEDIA
Drona folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a avut, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, un traseu extrem de neobișnuit, traversând succesiv spațiul aerian al României, Ucrainei și Republicii Moldova, înainte de a reapărea din nou în apropierea graniței românești. Militarii români au avut autorizare să o doboare, însă au decis să nu deschidă focul, scrie mediafax.ro.
18:20
Sfântul Părinte l-a numit subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat pe monseniorul Mihăiță Blaj, care până acum era consilier de nunțiatură în serviciu pentru aceeași Secție. Născut în România în 1978, este în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun din 2012, scrie adevarul.ro.
18:10
Ion Nicolaescu scrie din nou istorie. Fotbalistul a bătut recordul de 18 goluri pentru Naționala Moldovei # UNIMEDIA
Datorită reușitei din meciul cu Israelul, Ion Nicolaescu a ajuns la cota 18 la capitolul golurilor marcate în tricoul reprezentativei noastre. În vârstă de 27 de ani, moldoveanul mai bate un record - el devine primul fotbalist cu 18 goluri la națională, scrie Federația Moldovenească de Fotbal (FMI).
17:50
Aurelien Tchouameni (25 de ani) este unul dintre jucătorii importanți de la Real Madrid, însă acesta ar fi putut deja să evolueze pentru o altă echipă, scrie digisport.ro.
17:40
„Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”. Un student, atacat și înjunghiat pentru 50 de euro, de cinci tineri în Italia # UNIMEDIA
Un student a fost înjunghiat pentru 50 de euro de către cinci tineri în Italia, trei dintre ei fiind minori. Discuțiile dintre suspecți, după atac, interceptate de anchetatori, sunt șocante: „Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”, relatează Libertatea, cu referire la Il Giornale.
17:30
Andra, emoționată până la lacrimi după confesiunea fiicei sale, Eva Măruță. „Ce-ai luat de la mama ta?” # UNIMEDIA
Într-un episod special al podcastului său, Cătălin Măruță a avut-o ca invitată pe fiica sa, Eva, care a impresionat prin răspunsuri sincere și pe alocuri amuzante. Eva a vorbit despre școală, prieteni și despre lucrurile învățate de la părinți, scrie protv.ro.
17:10
Un automobil a fost cuprins de flăcări pe traseu, în raionul Orhei. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.
16:50
Venea din Franța cu planuri de „business”, dar visul i-a fost spuberat la Vamă: Un moldovean, prins cu marijuana la intrarea în țară. Cum a camuflat-o # UNIMEDIA
Un moldovean care venea din Franța a fost prins cu marijuana ascunsă în geanta cu lucrurile personale, la Vama Leușeni. Bărbatul a le-a declarat polițiștilor de frontieră că a procurat substanța interzisă pentru a o vinde în țară.
16:40
O nouă măsură anunțată de Polonia împotriva Rusiei atrage reacția dură a Kremlinului: „Relațiile noastre s-au deteriorat complet” # UNIMEDIA
Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară, după ce autoritățile au acuzat Moscova că este responsabilă de aruncarea în aer a unei linii ferate în Polonia, potrivit hotnews.ro, care citează Reuters.
16:30
Conferința regională de nivel înalt „Comerț sigur, creștere puternică: Avansarea agro-comerțului în CEFTA” a avut loc la 18 noiembrie 2025, la Swissotel Sarajevo, reunind instituții din țările părți la CEFTA, reprezentanți ai Uniunii Europene și experți de renume din întregul Balcan de Vest.
16:20
(video) „- Ты кто? - Убери руки! - Козёл!” Altercații între un activist Stop Ham și un șofer care a parcat pe trotuar: Mi-ai zgâriat mașina # UNIMEDIA
Altercații pe o stradă de la Telecentru, între un activist Stop Ham și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar. Cei doi și-au aruncat mai multe replici, dar și s-au îmbrâncit, iar conducătorul auto l-a învinuit pe activist că i-ar fi zgâriat vehiculul.
16:10
Maria Acbaș, după ce și-a depus mandatul de deputat: „PAS trebuie să discute în rusă în Găgăuzia. Există snobism la acest capitol, în partid” # UNIMEDIA
Ex-deputata PAS Maria Acbaș consideră că, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) trebuie să comunice în limba rusă cu locuitorii din Găgăuzia, pentru a „combate propaganda pro-rusă” din această regiune. Totuși, în rândul formațiunii de guvernământ ar exista „puțin snobism” la acest capitol, susține antreprenoarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Есть вопросы” de pe NewsMaker.
16:00
Muzeul Luvru ia noi măsuri de securitate după jaful de luna trecută. Va fi împânzit de camere de supraveghere # UNIMEDIA
Muzeul Luvru din Franța va instala 100 de camere externe până la finalul anului 2026, ca parte a măsurilor de consolidare a securității după jaful spectaculos de luna trecută, a declarat miercuri directoarea instituției, scrie adevărul.ro.
15:50
Scandal cu trei zile înainte de Miss Universe: Un jurat a demisionat și acuză alți membri că ar avea relații cu unele concurente # UNIMEDIA
Omar Harfouch și-a anunțat demisia din juriul concursului Miss Universe cu trei zile înainte de începerea concursului. Referitor la motivele retragerii sale, compozitorul a insistat că juriul este „improvizat” și că un membru ar avea o aventură cu o concurentă, de aceea nu își poate asocia numele cu această competiție, scrie viva.ro.
15:50
(video) Două tone de amidon de cartofi, modificat genetic, nu au mai ajuns pe rafturile magazinelor: ANSA le-a retras și le-a dat foc # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova.
15:40
Ioniță: RM a ratat 2 tranșe de la FMI, nu una. Guvernul a ascuns asta, e cel mai sever instrument folosit de fond în istoria țării # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță, susține că este pentru prima oară în istoria Republicii Moldova când FMI a stopat finanțarea într-un program în derulare, referindu-se la tranșa de 170 de milioane de dolari, ratată de țara noastră. „Două tranșe nu au fost date, Guvernul nostru a știut, a ascuns acest lucru și doar acum, printr-o scurgere de informație, societatea a aflat că R. Moldova are o relație proastă cu FMI demult”, a precizat analistul, într-o emisiune la Canal 5.
15:30
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
15:20
Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane # UNIMEDIA
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters, citat de hotnews.ro.
15:20
(video) Sângele apă nu se face: Nepoata Mariei Bieșu, Maria Procopenco, își face debutul cu piesa tulburătoare „Aștept să iert” # UNIMEDIA
Moștenirea artistică a celebrei Maria Bieșu prinde viață într-o nouă generație. Nepoata marii Primadone, tânăra soprană Maria Procopenco, își face debutul muzical cu prima sa piesă originală, intitulată „Aștept să iert”, un cântec profund, sensibil și încărcat de emoție, scrie SHOK.md.
15:20
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
15:10
România a cumpărat Portul Giurgiulești. Tranzacția, încheiată „recent”, spune un europarlamentar # UNIMEDIA
România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești, iar tranzacția a avut loc „recent”. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul român Nicu Ștefănuță, după întrevederea pe care a avut-o ieri, 18 noiembrie cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bruxelles.
15:00
15:00
Europa continuă să conducă detașat topul mondial al înălțimii medii, potrivit celor mai recente analize demografice. Diferențele de înălțime dintre țări reflectă combinații de factori precum genetica, nutriția, nivelul de trai și accesul la servicii medicale, potrivit celor mai noi date ale World Population Review, scrie libertatea.ro.
14:40
14:40
Drapelele coboară mâine în bernă, în toată țara: Ilie Ilașcu va fi condus pe ultimul drum, la București. În Moldova, declarată zi de doliu național # UNIMEDIA
Mâine, 20 noiembrie, în Republica Moldova va fi declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile fostului deputat Ilie Ilașcu. Președinta Maia Sandu a semnat decretul și a anunțat că înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu din București.
14:40
(foto) Cristiano Ronaldo a mers la Casa Albă și a făcut „selfie-ul anului”: „Fotografia a rupt internetul” # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo a participat în seara de marți, 18 noiembrie, la un dineu la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite, relatează BBC, citat de digisport.ro.
14:30
Un vameș de la Aeroport a refuzat o mită grasă de la un străin, care a vrut să scape de control: Funcționarul l-a denunțat la CNA # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal.
14:30
14:20
14:00
(video) Ultima oră! Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Demersul procurorilor, admis de magistrați # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Demersul procurorilor a fost admis astăzi, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Buiucani, scrie protv.md.
13:50
(video) Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat # UNIMEDIA
Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea, scrie digi24.ro.
