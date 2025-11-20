(video) Tradiția continuă: Unii șoferi din Moldova trec pe roți de iarnă dacă și numai dacă văd fulgi

16:10

Una dintre cele mai urmărite licitații online din 2025 de pe Copart s-a încheiat de curând. Pe această platformă a fost listat, cum rar se poate întâmpla, un Bugatti avariat. Mai exact un supercar Chiron Pur Sport, unul din 60 făcute, care nou este evaluat în prezent la cinci milioane de dolari. Iar cel mai […]