Cotațiile BNM pentru 20 noiembrie: Monedele principale în ușoară creștere

13:40

Un lot de 2.000 de kilograme de amidon de cartofi, destinat vânzării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii ANSA au constatat că produsul era contaminat cu organisme modificate genetic. „În cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au […] Articolul VIDEO Un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi, distrus de ANSA. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.