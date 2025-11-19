Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom”

03:10

Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de... Curtea de Conturi consolidează cooperarea cu partenerii Uniunii Europene Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în... Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat –... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26560555 •...