Nadejda Hriptievschi, despre verificarea procurorilor, rezistența din sistem și reforma justiției

Blazuj, Bosnia-Herțegovina -- După ce au ajuns mai întâi cu avionul din China în Serbia și apoi au luat autobuzul până în Bosnia-Herțegovina, doi tineri chinezi încearcă să intre în Uniunea Europeană prin Croația. Yong și Chen au mers de-a lungul așa-numitei rute balcanice a migrației, alăturându-se miilor de solicitanți de azil din Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Africa care fug de război, sărăcie și represiune, în speranța unei vieți mai bune în UE. Ei fac parte, de asemenea, dintr-un grup t...