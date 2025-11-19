Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei „Yantar”

22:10

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse, transmite adevărul.ro. „Am fost arestat de agenţi FSB pentru participarea la organizaţia teroristă Corpul Voluntarilor Ruşi. Îmi regret faptele şi îmi […]