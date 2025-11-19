/VIDEO/ Parteneriat strategic: StarNet și Palo Alto Networks oferă soluții de siguranță cibernetică /P/

TV8, 19 noiembrie 2025 22:00

/VIDEO/ Parteneriat strategic: StarNet și Palo Alto Networks oferă soluții de siguranță cibernetică /P/

Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Preot din Rusia, reținut de FSB: Ar fi recrutat persoane pentru operațiuni în favoarea Ucrainei TV8
21:40
21:40
/VIDEO/ Apel de la Turcia pentru relansarea dialogului Rusia-Ucraina. Erdogan: „Procesul trebuie reluat într-un format mai restrâns” TV8
Acum 2 ore
21:10
20:40
Acum 4 ore
20:10
/VIDEO/ Jaf ca în filme în Italia: Momentul în care hoții au smuls un bancomat din perete TV8
19:40
Cea mai scumpă operă de artă modernă: Tabloul lui Gustav Klimt, vândut pentru o sumă record TV8
19:10
Roger Federer va fi inclus în International Tennis Hall of Fame. Când va avea loc ceremonia TV8
18:40
/VIDEO/ Prima zăpadă a prins șoferii nepregătiți: Cozi la vulcanizări și amenzi pe șosele TV8
Acum 6 ore
18:10
Ultima zi a preliminariilor Mondialului 2026: Cinci echipe naționale și-au asigurat calificarea TV8
17:50
Facturi mai mari decât consumul? Energocom explică ce se întâmplă cu banii plătiți în plus TV8
17:20
/VIDEO/ Crize care au forțat schimbarea: Republica Moldova de la dependență, la independență energetică TV8
17:10
/VIDEO/ Automobil cuprins de flăcări la Orhei: Pompierii au intervenit de urgență TV8
16:50
16:20
O țară europeană închide stațiile Lukoil: Le retrage treptat pe fondul sancțiunilor SUA TV8
Acum 8 ore
16:00
/VIDEO/ Cel mai puternic incendiu urban din Japonia în ultimii 50 de ani: O persoană a murit și alte 175 au fost evacuate TV8
15:30
/VIDEO/ Pedeapsă mai dură: Bărbatul care a luat mită pentru un post de pădurar va sta în închisoare TV8
15:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1365: Dronă în Moldova și dezvăluire oficială. SUA au un plan secret, iar Londra avertizează Rusia TV8
14:50
Cinci turiști, uciși de o furtună de zăpadă: Explorau un parc faimos TV8
14:30
Zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu: Unde ne putem lua simbolic rămas-bun TV8
14:20
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Instanța a admis cererea procurorilor TV8
Acum 12 ore
14:00
/VIDEO/ Sunet de dronă la frontiera Moldovei? Autoritățile verifică zona și au informat Ucraina TV8
14:00
Benzina și motorina continuă să se scumpească: Cât vor costa carburanții pe 20 noiembrie 2025 TV8
13:30
Varșovia răspunde ferm Moscovei: Va fi închis ultimul consulat rus din Polonia TV8
13:00
Avocat reținut la Dondușeni: Cum ar fi încercat să ajute soția unui condamnat TV8
12:30
/VIDEO/ Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi testată în curând: Când ar putea fi dată în exploatare TV8
12:10
Oleg Ozerov, chemat la covor la MAE: Chișinăul condamnă violarea spațiului aerian de către o dronă TV8
12:00
Strigăt de ajutor pentru un copil de 5 ani: Nichita are nevoie de operație pe creier în Spania TV8
11:30
/FOTO/ Dineu de lux la Casa Albă: Selfie-ul istoric făcut de Cristiano Ronaldo la întâlnirea cu Donald Trump TV8
11:00
Explozie în raionul Florești: Bucătăria de vară a unei gospodării a fost aruncată în aer TV8
11:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1365: Dronă în Moldova, Ro-Alert, noapte de foc și dezvăluire în premieră. SUA au un plan secret TV8
10:40
/HARTĂ/ O dronă a violat spațiul aerian al Republicii Moldova: România a ridicat avioane militare în aer TV8
10:40
/VIDEO/ Noapte de foc în Ucraina: Cel puțin 32 de răniți la Harkov și 10 morți la Ternopil TV8
10:30
10:00
/VIDEO/ Noapte de foc în Ucraina: Cel puțin 32 de răniți la Harkov și 9 morți la Ternopil TV8
10:00
/VIDEO/ Prima zăpadă din acest sezon a căzut și la Chișinău: Cum va fi vremea în următoarele zile TV8
09:40
Incendiu la un liceu din Chișinău: Un transformator electric a fost cuprins de flăcări TV8
09:30
/HARTĂ/ O dronă ar fi violat spațiul aerian al Republicii Moldova: România a ridicat avioane militare în aer TV8
Acum 24 ore
09:00
/VIDEO/ Alertă pe internet: Copiii, tot mai vulnerabili în fața abuzurilor online TV8
08:30
/VIDEO/ Un câine a cucerit lumea modei: Samantha transformă fiecare apariție în artă TV8
07:40
Horoscop 19 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii sunt hotărâți, Taurii sunt atenți la emoții, iar Gemenii sunt plini de idei TV8
07:30
/VIDEO/ Uniți pentru natură: „Hai Moldova”, partenerii și 700 de voluntari au plantat o pădure la Ialoveni /P/ TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 19 noiembrie 2025: Lapoviță și ninsoare. Care vor fi temperaturile maxime TV8
18 noiembrie 2025
23:10
/VIDEO/ Melodie creată cu Inteligența Artificială, prima în top: Cum sună piesa devenită virală TV8
22:40
/VIDEO/ „Liniște, purcelușo!” Donald Trump, furios după ce o jurnalistă i-a pus întrebări despre Epstein TV8
22:30
/VIDEO/ Avarie la Ciocana: Mii de locuitori au rămas fără căldură și apă caldă TV8
Ieri
21:40
/VIDEO/ De unde vine gazul? Despre securitatea energetică și informațională a Moldovei TV8
21:40
Ucraina a folosit rachete ATACMS împotriva Rusiei: Loviturile vin după luni de restricții impuse de Pentagon TV8
21:20
/VIDEO/ Avertizare privind obezitatea la copii în Moldova: Cauzele apariției kilogramelor în plus TV8
