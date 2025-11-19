Contractul prin care statul a preluat activele Lukoil de la Aeroport - încheiat pe o perioadă de 30 de zile. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
ProTV.md, 19 noiembrie 2025 21:50
Contractul prin care statul a preluat activele Lukoil de la Aeroport - încheiat pe o perioadă de 30 de zile. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
22:10
Meci de poveste la Glasgow: Scoția obține calificarea la Mondial după o victorie dramatică în fața Danemarcei - VIDEO # ProTV.md
Meci de poveste la Glasgow: Scoția obține calificarea la Mondial după o victorie dramatică în fața Danemarcei - VIDEO
22:10
Naționala Moldovei de până la 19 ani a câștigat meciul din ultima etapă preliminară a Campionatului European - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei de până la 19 ani a câștigat meciul din ultima etapă preliminară a Campionatului European - VIDEO
22:10
Australianul Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului - VIDEO
Acum 15 minute
22:00
Povestea fabuloasă a lui Curacao, cel mai mic stat din istorie calificat la Mondial. Are pe bancă o legendă - VIDEO # ProTV.md
Povestea fabuloasă a lui Curacao, cel mai mic stat din istorie calificat la Mondial. Are pe bancă o legendă - VIDEO
22:00
5 naționale europene calificate la Mondial! Scoția a dat lovitura în prelungiri, cu Danemarca, și merge în SUA - VIDEO # ProTV.md
5 naționale europene calificate la Mondial! Scoția a dat lovitura în prelungiri, cu Danemarca, și merge în SUA - VIDEO
22:00
Baschet: LeBron James a debutat în al 23-lea său sezon în NBA, un record în materie - VIDEO # ProTV.md
Baschet: LeBron James a debutat în al 23-lea său sezon în NBA, un record în materie - VIDEO
22:00
Mimo, delfinul care a refuzat Adriatica: mamiferul marin s-a „mutat” în laguna Veneției și nu mai vrea să plece - VIDEO # ProTV.md
Mimo, delfinul care a refuzat Adriatica: mamiferul marin s-a „mutat” în laguna Veneției și nu mai vrea să plece - VIDEO
Acum 30 minute
21:50
Contractul prin care statul a preluat activele Lukoil de la Aeroport - încheiat pe o perioadă de 30 de zile. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO # ProTV.md
Contractul prin care statul a preluat activele Lukoil de la Aeroport - încheiat pe o perioadă de 30 de zile. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
21:50
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale - VIDEO # ProTV.md
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale - VIDEO
21:50
Scandalul de corupție de la Kiev zguduie administrația Zelenski. Presa internațională avertizează: „O lovitură directă în credibilitatea președintelui și în efortul de război al Ucrainei” - VIDEO # ProTV.md
Scandalul de corupție de la Kiev zguduie administrația Zelenski. Presa internațională avertizează: „O lovitură directă în credibilitatea președintelui și în efortul de război al Ucrainei” - VIDEO
Acum o oră
21:40
Percheziții în lanț la Kiev în cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic: directorul de securitate Naftogaz, vizat de ancheta privind deturnarea a peste 300 de milioane de dolari - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în lanț la Kiev în cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic: directorul de securitate Naftogaz, vizat de ancheta privind deturnarea a peste 300 de milioane de dolari - VIDEO
21:40
Tariful la gaz ar putea scădea abia din februarie: Energocom are nevoie de luni pentru a închide anul fiscal, iar ANRE spune că o reducere mai rapidă este imposibilă - VIDEO # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea scădea abia din februarie: Energocom are nevoie de luni pentru a închide anul fiscal, iar ANRE spune că o reducere mai rapidă este imposibilă - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Un munte de gunoaie a apărut pe marginea unei șosele din Marea Britanie. Ancheta jurnaliștilor: firme de transport aruncă ilegal deșeurile, iar curățarea ar costa 25 de milioane de lire - VIDEO # ProTV.md
Un munte de gunoaie a apărut pe marginea unei șosele din Marea Britanie. Ancheta jurnaliștilor: firme de transport aruncă ilegal deșeurile, iar curățarea ar costa 25 de milioane de lire - VIDEO
21:00
Primii fulgi ai sezonului au acoperit Chișinăul și nordul țării: utilajele de deszăpezire au lucrat toată noaptea pentru menținerea traficului - VIDEO # ProTV.md
Primii fulgi ai sezonului au acoperit Chișinăul și nordul țării: utilajele de deszăpezire au lucrat toată noaptea pentru menținerea traficului - VIDEO
21:00
Accident violent în centrul capitalei. Două automobile s-au ciocnit, aseară, la intersecția străzilor Ismail și 31 august - VIDEO # ProTV.md
Accident violent în centrul capitalei. Două automobile s-au ciocnit, aseară, la intersecția străzilor Ismail și 31 august - VIDEO
20:50
Explozie într-o gospodărie din Florești. Bucătăria de vară și un perete al locuinței - distruse. IGSU vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Explozie într-o gospodărie din Florești. Bucătăria de vară și un perete al locuinței - distruse. IGSU vine cu detalii - VIDEO
20:50
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov - convocat la MAE, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre - VIDEO # ProTV.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov - convocat la MAE, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre - VIDEO
20:40
SUA și Rusia ar elabora în secret un nou plan pentru oprirea războiului din Ucraina, fără participarea Kievului. Axios și Reuters vorbesc despre un document cu 28 de puncte - VIDEO # ProTV.md
SUA și Rusia ar elabora în secret un nou plan pentru oprirea războiului din Ucraina, fără participarea Kievului. Axios și Reuters vorbesc despre un document cu 28 de puncte - VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Prima ninsoare a surprins șoferii nepregătiți: mulți s-au grăbit să schimbe anvelopele în ultimul moment pentru a evita amenzile - VIDEO # ProTV.md
Prima ninsoare a surprins șoferii nepregătiți: mulți s-au grăbit să schimbe anvelopele în ultimul moment pentru a evita amenzile - VIDEO
20:00
Deputații nu pot fi plătiți pentru alte activități: Nicolae Botgros, dirijor și parlamentar PAS, în atenția publică pentru compatibilitatea mandatului cu cariera artistică - VIDEO # ProTV.md
Deputații nu pot fi plătiți pentru alte activități: Nicolae Botgros, dirijor și parlamentar PAS, în atenția publică pentru compatibilitatea mandatului cu cariera artistică - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.11.2025
19:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO # ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
19:30
Un preot a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei pentru că ar fi recrutat cazaci pentru a-i trimite să lupte în favoarea Ucrainei # ProTV.md
Un preot a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei pentru că ar fi recrutat cazaci pentru a-i trimite să lupte în favoarea Ucrainei
19:20
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale # ProTV.md
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale
18:40
Lituania va redeschide punctele de frontieră cu Belarus, după ce au fost închise din cauza unor baloane meteorologice care au afectat traficul aerian # ProTV.md
Lituania va redeschide punctele de frontieră cu Belarus, după ce au fost închise din cauza unor baloane meteorologice care au afectat traficul aerian
18:30
O pisică a fost trimisă din greșeală prin curier. Cum a ajuns într-o cutie
18:20
Curtea de Conturi semnalează pierderi de peste 315 milioane de lei la Energocom în 2023 din cauza prețurilor nereglementate la gaze naturale # ProTV.md
Curtea de Conturi semnalează pierderi de peste 315 milioane de lei la Energocom în 2023 din cauza prețurilor nereglementate la gaze naturale
Acum 6 ore
18:10
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile # ProTV.md
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
17:50
O mașină a ars ca o torță în satul Cișmea, Orhei: flăcări puternice și fum negru au panicat localnicii, însă din fericire nu au fost înregistrate victime - FOTO/VIDEO # ProTV.md
O mașină a ars ca o torță în satul Cișmea, Orhei: flăcări puternice și fum negru au panicat localnicii, însă din fericire nu au fost înregistrate victime - FOTO/VIDEO
17:50
Parlamentele Republicii Moldova și României cer, printr-o declarație comună, deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până la sfârșitul anului 2025 # ProTV.md
Parlamentele Republicii Moldova și României cer, printr-o declarație comună, deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până la sfârșitul anului 2025
17:30
Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski # ProTV.md
Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski
17:20
Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane # ProTV.md
Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.11.2025
17:00
Din Italia direct în vizorul vameșilor: un bărbat de 48 de ani, cercetat după ce a încercat să introducă ilegal zeci de articole de parfumerie în Republica Moldova - FOTO # ProTV.md
Din Italia direct în vizorul vameșilor: un bărbat de 48 de ani, cercetat după ce a încercat să introducă ilegal zeci de articole de parfumerie în Republica Moldova - FOTO
16:30
Elevii din școlile alolingve ar putea primi „10” la BAC la Limba română, pe baza certificatului B2. MEC anunță schimbări importante în regulament # ProTV.md
Elevii din școlile alolingve ar putea primi „10” la BAC la Limba română, pe baza certificatului B2. MEC anunță schimbări importante în regulament
16:30
Premieră în Republica Moldova: circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține testarea competențelor digitale pe 26 noiembrie # ProTV.md
Premieră în Republica Moldova: circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține testarea competențelor digitale pe 26 noiembrie
16:20
Tariful la gazele naturale ar putea scădea, însă nu mai devreme de luna februarie. Ce se întâmplă cu prețul energiei electrice - VIDEO # ProTV.md
Tariful la gazele naturale ar putea scădea, însă nu mai devreme de luna februarie. Ce se întâmplă cu prețul energiei electrice - VIDEO
Acum 8 ore
16:00
8 din cele mai populate 10 țări ale lumii nu vor fi la Cupa Mondială! Care sunt cele două excepții # ProTV.md
8 din cele mai populate 10 țări ale lumii nu vor fi la Cupa Mondială! Care sunt cele două excepții
16:00
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți” # ProTV.md
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți”
15:50
O populară destinație turistică vrea să interzică plajele private și îi critică pe hotelieri: „Ei cred că dețin marea” # ProTV.md
O populară destinație turistică vrea să interzică plajele private și îi critică pe hotelieri: „Ei cred că dețin marea”
15:40
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 - FOTO # ProTV.md
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 - FOTO
15:30
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina # ProTV.md
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina
15:10
Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid
15:00
Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii # ProTV.md
Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii
14:30
Israelul a atacat o tabără de refugiați palestinieni din Liban: peste 10 oameni au murit
14:30
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:20
Ziua de 20 noiembrie - declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile lui Ilie Ilașcu # ProTV.md
Ziua de 20 noiembrie - declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile lui Ilie Ilașcu
Acum 12 ore
14:10
Două mii de kilograme de amidon de cartofi - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au depistat prezența unui organism modificat genetic - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Două mii de kilograme de amidon de cartofi - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au depistat prezența unui organism modificat genetic - FOTO/VIDEO
13:50
Ultima oră. Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
13:40
Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime # ProTV.md
Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.